Cum arată casa de lux a Andreei Mantea. Prezentatoarea de la Kanal D și-a decorat singură locuința!

Andreea Mantea este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din țară. Are un simț estetic bine conturat, căci aparițiile sale sunt bine gândite anterior și niciodată nu dă greș. Cu această abilitate a sa, ea și-a decorat singură casa în care locuiește alături de fiul ei, David, în vârstă de 10 ani. Ce detalii deosebite a ales pentru cuibușorul ei.

Prezentatoarea TV, în vârstă de 38 de ani, și-a transformat casa într-un spațiu elegant și primitor, îmbinând armonios elemente moderne cu accente clasice, după propriul gust. Ea și-a amenajat singură întreaga locuință, alegând toate detaliile după propriul ei plac, ținând cont și de utilitatea lor, fără să umple spațiul inutil.

Cum arată casa Andreei Mantea

Casa impresionează prin dimensiunile sale generoase și prin atenția acordată fiecărui detaliu de design. Zona de zi este concepută în stil open-space, unde livingul și bucătăria comunică natural. Mobilierul minimalist, canapeaua confortabilă, covorul în nuanțe neutre și draperiile în tonuri calde creează o atmosferă rafinată.

Bucătăria, echipată complet cu aparatură modernă, este completată de o zonă de dining cu note rustice, care aduce un plus de căldură și intimitate casei. Andreea Mantea a mai publicat, de-a lungul timpului, momente cu fiul ei în care gătesc împreună și creează amintiri unice pe care le vor rememora în viitor.

Pentru dormitor a ales un stil clasic, optând pentru mobilier alb cu detalii aurii și un pat impunător cu baldachin. Tapetul cu imprimeu elegant contribuie la crearea unei ambianțe sofisticate, iar baia proprie, spațioasă și decorată cu mult bun gust, reflectă aceeași grijă pentru estetică. La intrare, Andreea Mantea a optat pentru un dressing amplu cu oglinzi, care adaugă luminozitate și completează perfect decorul.

