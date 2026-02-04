Acasă » Știri » Cum arată casa de lux a Andreei Mantea. Prezentatoarea de la Kanal D și-a decorat singură locuința!

Cum arată casa de lux a Andreei Mantea. Prezentatoarea de la Kanal D și-a decorat singură locuința!

De: Andreea Stăncescu 04/02/2026 | 06:40
Cum arată casa de lux a Andreei Mantea. Prezentatoarea de la Kanal D și-a decorat singură locuința!
Cum arată casa Andreei Mantea / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
14 poze
Vezi galeria foto

Andreea Mantea este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din țară. Are un simț estetic bine conturat, căci aparițiile sale sunt bine gândite anterior și niciodată nu dă greș. Cu această abilitate a sa, ea și-a decorat singură casa în care locuiește alături de fiul ei, David, în vârstă de 10 ani. Ce detalii deosebite a ales pentru cuibușorul ei. 

Prezentatoarea TV, în vârstă de 38 de ani, și-a transformat casa într-un spațiu elegant și primitor, îmbinând armonios elemente moderne cu accente clasice, după propriul gust. Ea și-a amenajat singură întreaga locuință, alegând toate detaliile după propriul ei plac, ținând cont și de utilitatea lor, fără să umple spațiul inutil.

Cum arată casa Andreei Mantea

Casa impresionează prin dimensiunile sale generoase și prin atenția acordată fiecărui detaliu de design. Zona de zi este concepută în stil open-space, unde livingul și bucătăria comunică natural. Mobilierul minimalist, canapeaua confortabilă, covorul în nuanțe neutre și draperiile în tonuri calde creează o atmosferă rafinată.

Bucătăria, echipată complet cu aparatură modernă, este completată de o zonă de dining cu note rustice, care aduce un plus de căldură și intimitate casei. Andreea Mantea a mai publicat, de-a lungul timpului, momente cu fiul ei în care gătesc împreună și creează amintiri unice pe care le vor rememora în viitor.

Sursa foto: Social media

Pentru dormitor a ales un stil clasic, optând pentru mobilier alb cu detalii aurii și un pat impunător cu baldachin. Tapetul cu imprimeu elegant contribuie la crearea unei ambianțe sofisticate, iar baia proprie, spațioasă și decorată cu mult bun gust, reflectă aceeași grijă pentru estetică. La intrare, Andreea Mantea a optat pentru un dressing amplu cu oglinzi, care adaugă luminozitate și completează perfect decorul.

CITEȘTE ȘI: Cum arată vila în care stă Cornel Păsat. A fost evaluată la 350.000 de euro

Cum arată conacul de 7,5 milioane de dolari al lui Steven Seagal? Se află în Moscova și l-a scos recent la vânzare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România în care poți trăi cu doar 2.500 lei pe lună: chirie + mâncare + facturi
Știri
Orașul din România în care poți trăi cu doar 2.500 lei pe lună: chirie + mâncare + facturi
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Știri
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio:…
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a...
Șoc psihologic iminent! Bolojan a decis, de la 1 Aprilie 2026
Gandul.ro
Șoc psihologic iminent! Bolojan a decis, de la 1 Aprilie 2026
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie...
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”. Ce a spus despre rotativa din 2027
Digi24
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie,...
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Parteneri
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
Digi 24
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi...
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
Digi24
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7 ruși
go4it.ro
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7...
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Șoc psihologic iminent! Bolojan a decis, de la 1 Aprilie 2026
Gandul.ro
Șoc psihologic iminent! Bolojan a decis, de la 1 Aprilie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Orașul din România în care poți trăi cu doar 2.500 lei pe lună: chirie + mâncare + facturi
Orașul din România în care poți trăi cu doar 2.500 lei pe lună: chirie + mâncare + facturi
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: ...
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Butonul de snooze: plăcere nevinovată sau obicei periculos? Ce se întâmplă cu somnul tău când ...
Butonul de snooze: plăcere nevinovată sau obicei periculos? Ce se întâmplă cu somnul tău când amâni alarma
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă ne poți spune întreg numărul ascuns în această poză
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă ne poți spune întreg numărul ascuns în această poză
Pui Sweet & Sour ca în restaurantele asiatice: tehnica specială explicată pas cu pas de Chef ...
Pui Sweet & Sour ca în restaurantele asiatice: tehnica specială explicată pas cu pas de Chef John
BANC | „Domnule Bulă, aveți apă în abdomen”
BANC | „Domnule Bulă, aveți apă în abdomen”
Vezi toate știrile
×