Chef John gătește „Perlele din Hubei”: chifteluțe îmbrăcate în orez care simbolizează reuniunea și norocul

Astăzi aducem în bucătărie o rețetă tradițională din provincia chineză Hubei, un preparat cu o poveste simplă, dar cu un impact vizual spectaculos. Cunoscute sub numele de „Pearl Meatballs”, aceste chifteluțe îmbrăcate în orez glutinos sunt servite la mese festive și simbolizează unitatea, armonia și momentele de bun augur.

Salutare din bucătărie

Salutare, dragi prieteni ai tigăii wok încinse!

Astăzi lăsăm flacăra să ardă domol și aburul să își facă magia, pentru că vom pregăti un preparat care nu are nevoie de artificii, ci doar de echilibru și răbdare.

Povestea perlelor din Hubei

Nu este o rețetă extravagantă și nici una care să strige după atenție. Este un preparat tradițional din bucătăria provinciei Hubei, des întâlnit în restaurantele chinezești din China. Tocmai simplitatea lui l-a făcut să reziste în timp.

Datorită formei rotunde și aspectului delicat, aceste chifteluțe erau pregătite la mesele de recepție importante, simbolizând reuniunea familiei și ocaziile fericite. Denumirea de „perle” vine de la orezul glutinos care se lipește de suprafața cărnii, creând, de la distanță, imaginea unei perle albe și prețioase.

Este surprinzător cum orezul glutinos, ingredient aparent banal, se potrivește atât de bine cu carnea tocată de porc. Însă combinația dintre textura ușor elastică a orezului și suculența chifteluței face din acest preparat o experiență armonioasă.

Ingrediente

Pentru chifteluțe

453 g orez cu bob lung

453 g carne tocată de porc

6 castane de apă (water chestnuts), tocate fin

2 ml sare

1 ml zahăr

22 ml vin Shaoxing

14 ml ghimbir tocat mărunt

7 ml sos de soia

29 ml ceapă verde tocată

1 ou mare

29 ml amestec de amidon de porumb cu apă

1 ml piper alb

Pentru supa de dovleac

1/2 dovleac

480 ml supă de pui

14 ml unt

Pregătirea orezului

Primul pas este esențial. Orezul se lasă la înmuiat în apă timp de două ore. Acest proces îl ajută să absoarbă umezeala necesară pentru a se găti uniform la abur și pentru a se fixa frumos pe chifteluțe.

Aromatizarea cărnii

Într-un bol încăpător, adăugăm peste carnea tocată castanele de apă tocate, sarea, zahărul, vinul Shaoxing, ghimbirul, sosul de soia, ceapa verde, oul, amestecul de amidon și piperul alb. Amestecăm energic până când compoziția devine omogenă și ușor lipicioasă.

Textura trebuie să fie fină și bine legată, pentru ca forma rotundă să rămână stabilă în timpul gătirii.

Formarea perlelor

Luăm câte o lingură din compoziție și modelăm chifteluțe rotunde, presând ușor între palme pentru a elimina aerul și a obține o formă compactă.

Scoatem orezul din apă, îl scurgem bine și îl întindem uniform pe o tavă. Rulăm fiecare chifteluță prin orez, acoperind-o complet și uniform. Boabele vor adera natural la suprafața cărnii.

Gătirea la abur

Așezăm chifteluțele într-un vas pentru gătit la abur și le lăsăm aproximativ 20 de minute. În acest timp, orezul devine translucid, iar carnea rămâne fragedă și suculentă.

Supa de dovleac – baza delicată

Pentru acompaniament, mixăm dovleacul cu supa de pui până obținem o cremă fină. Strecurăm compoziția pentru o textură catifelată, apoi o încălzim la foc mic împreună cu untul, amestecând constant până devine ușor densă.

Această supă aduce o notă dulce și cremoasă care contrastează perfect cu textura perlelor de orez.

Montaj și servire

Turnăm crema de dovleac pe farfurie, așezăm deasupra chifteluțele aburite și decorăm cu frunze proaspete de mentă. Preparatul arată festiv, delicat și sofisticat, deși este realizat din ingrediente simple.

Gând de final

În cultura chineză există un proverb care spune: „Cu adevărul de partea ta, poți merge oriunde; fără adevăr, nu poți face nici măcar un pas.”

La fel și în bucătărie. Cu ingrediente simple și tehnică sinceră, poți crea un preparat care aduce oamenii la aceeași masă, în jurul unei farfurii ce simbolizează unitatea și bucuria.

