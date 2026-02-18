Acasă » Știri » 800 lei în plus la pensie, pentru acești 600.000 de pensionari din România. Cine se încadrează

800 lei în plus la pensie, pentru acești 600.000 de pensionari din România. Cine se încadrează

De: Iancu Tatiana 18/02/2026 | 07:56
800 lei în plus la pensie, pentru acești 600.000 de pensionari din România. Cine se încadrează
800 lei în plus la pensie, pentru acești 600.000 de pensionari din România.

În contextul discuțiilor din coaliție, un număr de 2.8000.000 de pensionari urmează să beneficieze de ajutoare de pensie. Potrivit Ministrului Muncii, Florin Manole, decizia vine în urma anulării creșterii pensiilor cu 7%.

Propunerea a fost inițiată de Guvernul Bolojan și prezentată într-o reuniune a PSD. Din cauza revocării sumelor care ar fi trebuit adăugate la pensiile bătrânilor s-a decis acordarea unui sprijin pentru vârstnici.

600.000 de pensionari cu pensia între 1.500 lei și 2.000 de lei vor primi 800 de lei

1.200.00 de vârstnici care primesc 1.000, dacă au pensia până în 1.500.00 de lei. Cu cât pensia este mai mare, cu atât banii vor fi mai puțini: pentru 6000.000 de oameni care au pensia cuprinsă între 1.500 și 2.000 se vor adăuga 1.000 de lei, în timp ce 1.000.000 dintre aceștia cu pensia care atinge pragul de 3.000 de lei vor avea 600 de lei în plus la pensie.

Ultima propunere care vizează adăugarea unei sume semnificative de 190 de lei în plus la pensie a fost revocată. Totuși, se pare că se face apel în acest moement la un ajutor social pentru cei care au trecut de pragul mediei de vârstă de 63 de ani.

600.000 de pensionari cu pensia între 1.500 lei și 2.000 de lei vor primi 800 de lei
600.000 de pensionari cu pensia între 1.500 lei și 2.000 de lei vor primi 800 de lei

De la 1 ianuarie, cei care au dreptul la recompensa obținută în urma unei vieți de muncă se așteptau la creșterea cu 7% a banilor primiți, însă această decizie a fost înlocuită de adăugarea în plus a unei sume de bani la pensia normală.

În acest fel, Ministrul Muncii, Florian Manole, a spus că bătrânii vor beneficia de 2.300.000 de lei. Acest calcul a fost făcut în funcție de pensia de drept, la care se vor adăuga sume de bani completare în funcție de cât de mică sau cât de mare este aceasta.

De unde vin banii?

Statul va fi răspunzător de adăugarea sporurilor pentru pensionari. Florin Manole a dat de înțeles că sunt bani și pentru vârstnici și că: „Față de anul trecut, am adus mai mulți bani la buget. Spre exemplu doar din TVA s-au adus la buget suma de 12.000.000.000 de lei.” , a mai menționat Ministrul Muncii.

„Inflația i-a lovit pe cei care cheltuie cel mai mult pe consum, iar pensionarii sunt cei care dau bani cel mai mult pe alimente și pentru facturi. Banii trebuie trecuti în legea bugetului. Sunt cheltuili semnificative undeva la 2.300.000 lei”, a menționat Ministrul Muncii.

Chiar dacă Ilie Bolojan nu a fost prezent la această discuție, Florin Manole a spus: „cred că va accepta”, iar atunci când a fost întrebat dacă va demisiona în contextul respingerii, Ministrul Muncii a părut destul de convins că Ilie Bolojan nu se va opune împotriva deciziei.

Vezi și:

Casa de Pensii a anunțat. Categoriile de pensionari care vor pierde bani la pensie
Județul din România cu cele mai mici pensii. Care este suma medie pe care o primesc
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Știri
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o…
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Știri
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Mediafax
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%,...
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul lor de a trăi
Adevarul
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent....
Parteneri
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
Click.ro
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te...
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Digi 24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
go4it.ro
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație ...
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
O fabrică uriașă se deschide în România. Are peste 20.000 de metri pătrați
O fabrică uriașă se deschide în România. Are peste 20.000 de metri pătrați
Vezi toate știrile
×