800 lei în plus la pensie, pentru acești 600.000 de pensionari din România. Cine se încadrează

În contextul discuțiilor din coaliție, un număr de 2.8000.000 de pensionari urmează să beneficieze de ajutoare de pensie. Potrivit Ministrului Muncii, Florin Manole, decizia vine în urma anulării creșterii pensiilor cu 7%.

Propunerea a fost inițiată de Guvernul Bolojan și prezentată într-o reuniune a PSD. Din cauza revocării sumelor care ar fi trebuit adăugate la pensiile bătrânilor s-a decis acordarea unui sprijin pentru vârstnici.

600.000 de pensionari cu pensia între 1.500 lei și 2.000 de lei vor primi 800 de lei

1.200.00 de vârstnici care primesc 1.000, dacă au pensia până în 1.500.00 de lei. Cu cât pensia este mai mare, cu atât banii vor fi mai puțini: pentru 6000.000 de oameni care au pensia cuprinsă între 1.500 și 2.000 se vor adăuga 1.000 de lei, în timp ce 1.000.000 dintre aceștia cu pensia care atinge pragul de 3.000 de lei vor avea 600 de lei în plus la pensie.

Ultima propunere care vizează adăugarea unei sume semnificative de 190 de lei în plus la pensie a fost revocată. Totuși, se pare că se face apel în acest moement la un ajutor social pentru cei care au trecut de pragul mediei de vârstă de 63 de ani.

De la 1 ianuarie, cei care au dreptul la recompensa obținută în urma unei vieți de muncă se așteptau la creșterea cu 7% a banilor primiți, însă această decizie a fost înlocuită de adăugarea în plus a unei sume de bani la pensia normală.

În acest fel, Ministrul Muncii, Florian Manole, a spus că bătrânii vor beneficia de 2.300.000 de lei. Acest calcul a fost făcut în funcție de pensia de drept, la care se vor adăuga sume de bani completare în funcție de cât de mică sau cât de mare este aceasta.

De unde vin banii?

Statul va fi răspunzător de adăugarea sporurilor pentru pensionari. Florin Manole a dat de înțeles că sunt bani și pentru vârstnici și că: „Față de anul trecut, am adus mai mulți bani la buget. Spre exemplu doar din TVA s-au adus la buget suma de 12.000.000.000 de lei.” , a mai menționat Ministrul Muncii.

„Inflația i-a lovit pe cei care cheltuie cel mai mult pe consum, iar pensionarii sunt cei care dau bani cel mai mult pe alimente și pentru facturi. Banii trebuie trecuti în legea bugetului. Sunt cheltuili semnificative undeva la 2.300.000 lei”, a menționat Ministrul Muncii.

Chiar dacă Ilie Bolojan nu a fost prezent la această discuție, Florin Manole a spus: „cred că va accepta”, iar atunci când a fost întrebat dacă va demisiona în contextul respingerii, Ministrul Muncii a părut destul de convins că Ilie Bolojan nu se va opune împotriva deciziei.

