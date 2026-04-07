Părinții se sperie când întâlnesc miozita virală acută. Mihai Craiu explică ce face ca ”elasticul să își piardă elasticitatea”

Medicul pediatru Mihai Craiu îi liniștește pe părinții care se confruntă cu episoade de slăbiciune musculară a copiilor, cunoscute și sub numele de miozită virală acută, o boală care face ca ”elasticul să își piardă elasticitatea”.

”Vine dintr-o dată, fără niciun cioc-cioc, fără să simtă copilul că parcă i-au amoroțit degetele sau alte senzații. Te culci sănătos te trezești cu chestia asta dimineață.”

Deși medicul explică faptul că boala vine pe nesimțite, de cele mai multe ori, aceste episoade de inflamație temporară a mușchilor apar de obicei după o viroză. Acest tip de boli, gripele, virozele respiratorii sunt mediul perfect în care acest sindrom apare.

Miozita, boala care apare brusc

”Și asta putem să și verificăm că dacă luăm mâna și spunem strânge mâna, strânge, vedem că putem să desfacem imediat, n-are putere. E ca un elastic care și-a pierdut elasticitatea.”

Dacă copilul nu mai are forță în mușchi sau dacă nu poate strânge mâna sau merge normal, dacă pare ”moale” și lipsit de tonus muscular părinții pot trage concluzia că este vorba de un astfel de episod. În astfel de cazuri mușchii nu mai răspund dar nu ne com confrunta cu dureri severe sau alte semne neurologice grave.

Debutul este de obicei brusc, se întâmplă de cele mai mutle ori dimineața, iar uneori copilul poate refuza să meargă sau să folosească mâinile. În rare cazuri, copilul poate avea și dureri musculare ușoare cu precădere la gambe. Copilul va însă lucid, perfect conștient, vivace.

”Nu trebuie să reparăm nimic la creierul copilului. Boala nu e în cap. Nu contează că nu merge copilul, e perfect la cap și nu rămâne cu nicio urmă.”

Cum evoluează miozita virală acută?

De obicei acest sindrom apare brusc, pe neașteptate, iar durata sa este limitată la două până la cinci zile. Este o boală care pare că vine singură și trece la fel. Părinții nu au motive de îngrijorare, boala se vindecă complet, fără sechele.

Deși de obicei este benignă, totuși copilul trebuie dus la medic dacă slăbiciunea musculară persistă mai mult de 5 zile sau dacă se agravează. Un alt semn îngrijorător este dacă copilul are dificultăți de respirație.

Dacă copilul nu mai poate sta în picioare deloc sau apar alte simptome neurologice, pentru a exclude Sindromul-Guillain-Barre, o vizită la medic poate fi lămuritoare.

