Părinții se sperie când întâlnesc miozita virală acută. Mihai Craiu explică ce face ca ”elasticul să își piardă elasticitatea”

De: Paul Hangerli 07/04/2026 | 05:40
Medicul pediatru Mihai Craiu îi liniștește pe părinții care se confruntă cu episoade de slăbiciune musculară a copiilor, cunoscute și sub numele de miozită virală acută, o boală care face ca ”elasticul să își piardă elasticitatea”.

”Vine dintr-o dată, fără niciun cioc-cioc, fără să simtă copilul că parcă i-au amoroțit degetele sau alte senzații. Te culci sănătos te trezești cu chestia asta dimineață.”

Deși medicul explică faptul că boala vine pe nesimțite, de cele mai multe ori, aceste episoade de inflamație temporară a mușchilor apar de obicei după o viroză. Acest tip de boli, gripele, virozele respiratorii sunt mediul perfect în care acest sindrom apare.

Miozita, boala care apare brusc

”Și asta putem să și verificăm că dacă luăm mâna și spunem strânge mâna, strânge, vedem că putem să desfacem imediat, n-are putere. E ca un elastic care și-a pierdut elasticitatea.”

Dacă copilul nu mai are forță în mușchi sau dacă nu poate strânge mâna sau merge normal, dacă pare ”moale” și lipsit de tonus muscular părinții pot trage concluzia că este vorba de un astfel de episod. În astfel de cazuri mușchii nu mai răspund dar nu ne com confrunta cu dureri severe sau alte semne neurologice grave.

Debutul este de obicei brusc, se întâmplă de cele mai mutle ori dimineața, iar uneori copilul poate refuza să meargă sau să folosească mâinile. În rare cazuri, copilul poate avea și dureri musculare ușoare cu precădere la gambe. Copilul va însă lucid, perfect conștient, vivace.

”Nu trebuie să reparăm nimic la creierul copilului. Boala nu e în cap. Nu contează că nu merge copilul, e perfect la cap și nu rămâne cu nicio urmă.”

Cum evoluează miozita virală acută?

De obicei acest sindrom apare brusc, pe neașteptate, iar durata sa este limitată la două până la cinci zile. Este o boală care pare că vine singură și trece la fel. Părinții nu au motive de îngrijorare, boala se vindecă complet, fără sechele.

Deși de obicei este benignă, totuși copilul trebuie dus la medic dacă slăbiciunea musculară persistă mai mult de 5 zile sau dacă se agravează. Un alt semn îngrijorător este dacă copilul are dificultăți de respirație.

Dacă copilul nu mai poate sta în picioare deloc sau apar alte simptome neurologice, pentru a exclude Sindromul-Guillain-Barre, o vizită la medic poate fi lămuritoare.

CITEȘTE ȘI: „Numărul magic 7” explicat de Mihai Craiu: secretul refacerii după antibiotice

 Dr. Mihai Craiu: „Copiii au nevoie de bacterii”. Ce înseamnă, de fapt, excesul de dezinfectare

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ritualul pe care Antonia îl respectă cu sfințenie, pentru o viață liniștită. Obiectele care îi aduc fericire și noroc
Știri
Ritualul pe care Antonia îl respectă cu sfințenie, pentru o viață liniștită. Obiectele care îi aduc fericire și…
Filmul pe care trebuie să îl vezi de Paște cu familia. Succes uriaș la box office în 2026!
Știri
Filmul pe care trebuie să îl vezi de Paște cu familia. Succes uriaș la box office în 2026!
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată în moarte cerebrală, a salvat trei vieți prin donare de organe
Mediafax
Spitalul „Constantin Opriș” din Baia Mare | Pacientă de 71 de ani, aflată...
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are...
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
Prosport.ro
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu...
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea activităților ilegale la frontiera cu Bangladesh
Adevarul
Strategia neobișnuită a Indiei pentru apărarea granițelor: șerpi și crocodili folosiți pentru descurajarea...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie, în pericol să fie îngurgitat
Mediafax
16 doze de heroină, la un bărbat din Iași: drogul ascuns în lenjerie,...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar...
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine este medicul român din Franța chemat să-l salveze pe Mircea Lucescu. Ce este ECMO, procedura riscantă luată în calcul
Click.ro
Cine este medicul român din Franța chemat să-l salveze pe Mircea Lucescu. Ce este ECMO,...
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Digi 24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
Digi24
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese...
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Promotor.ro
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă,...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație aparte și e respectat cu sfințenie
Gandul.ro
Când se face curățenia generală în Săptămâna Mare, conform tradițiilor. Acest obicei are o semnificație...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ritualul pe care Antonia îl respectă cu sfințenie, pentru o viață liniștită. Obiectele care îi ...
Ritualul pe care Antonia îl respectă cu sfințenie, pentru o viață liniștită. Obiectele care îi aduc fericire și noroc
Filmul pe care trebuie să îl vezi de Paște cu familia. Succes uriaș la box office în 2026!
Filmul pe care trebuie să îl vezi de Paște cu familia. Succes uriaș la box office în 2026!
Horoscop chinezesc azi, 7 aprilie 2026. Zi magică pentru Mistreț: noroc uriaș la Loto și bani neașteptați
Horoscop chinezesc azi, 7 aprilie 2026. Zi magică pentru Mistreț: noroc uriaș la Loto și bani neașteptați
Vica Blochina radiază în brațele noului iubit. Celebra blondină a nimerit cifra câștigătoare în ...
Vica Blochina radiază în brațele noului iubit. Celebra blondină a nimerit cifra câștigătoare în dragoste
Prognoza meteo azi, 7 aprilie 2026. Vremea se răcește brusc în Marțea Mare: ploi, lapoviță și ...
Prognoza meteo azi, 7 aprilie 2026. Vremea se răcește brusc în Marțea Mare: ploi, lapoviță și ninsori în aceste zone din România
SUA au emis prima autorizație pentru construirea unui reactor nuclear comercial din ultimii aproape ...
SUA au emis prima autorizație pentru construirea unui reactor nuclear comercial din ultimii aproape 10 ani. Permisul a fost acordat companiei lui Bill Gates
Vezi toate știrile