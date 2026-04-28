Grupul Lufthansa introduce o schimbare importantă în politica de tarife pentru zborurile scurte și medii din Europa, care va afecta inclusiv pasagerii SWISS și Austrian Airlines. Noile reguli vizează în special cel mai ieftin tip de bilet, unde bagajul de cabină standard nu va mai fi inclus gratuit.

În cadrul noii structuri tarifare, denumită „Economy Basic”, pasagerii vor avea inclus doar un obiect personal mic, precum un rucsac sau o geantă de laptop, care trebuie să încapă sub scaunul din față. Bagajul de cabină de dimensiuni standard va fi disponibil doar contra cost sau prin alegerea unor tarife superioare, informează thelocal.ch.

Măsura este implementată treptat în întregul grup Lufthansa, care include Lufthansa, SWISS International Air Lines și Austrian Airlines. Modificările intră în vigoare începând cu aprilie 2026 pentru rezervări și se aplică efectiv călătoriilor din mai 2026.

Noua structură „Economy Basic” schimbă regulile pentru bagaje

Noua strategie urmărește o segmentare mai clară a tarifelor, oferind prețuri de bază mai mici, dar reducând serviciile incluse. În schimb, pasagerii care doresc flexibilitate suplimentară sau bagaje mai mari vor plăti diferențe de tarif sau vor opta pentru pachete superioare.

Schimbarea se aliniază tendinței din industria aviatică europeană, unde companiile low-cost au influențat puternic structura tarifară a zborurilor tradiționale. Tot mai mulți operatori introduc modele „à la carte”, în care serviciile sunt taxate separat, în funcție de nevoile fiecărui pasager.

Decizia afectează în special călătorii care aleg variantele cele mai ieftine de bilete, dar care obișnuiau să călătorească cu bagaj de cabină inclus. În noul sistem, costul final al călătoriei poate crește semnificativ dacă sunt adăugate servicii suplimentare.

Pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, industria aviatică se confruntă și cu presiuni suplimentare asupra costurilor operaționale. Escaladarea conflictelor din regiune a dus în ultimii ani la rute ocolitoare mai lungi, consum mai mare de combustibil și creșteri ale prețului petrolului, factori care ar putea genera scumpiri suplimentare ale biletelor de avion în perioada următoare.

