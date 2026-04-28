Bagajul de cabină nu va mai fi gratuit la cel mai mic tarif. Schimbări majore la o companie din Europa

De: Daniel Matei 28/04/2026 | 06:10
Grupul Lufthansa introduce o schimbare importantă în politica de tarife pentru zborurile scurte și medii din Europa, care va afecta inclusiv pasagerii SWISS și Austrian Airlines. Noile reguli vizează în special cel mai ieftin tip de bilet, unde bagajul de cabină standard nu va mai fi inclus gratuit.

În cadrul noii structuri tarifare, denumită „Economy Basic”, pasagerii vor avea inclus doar un obiect personal mic, precum un rucsac sau o geantă de laptop, care trebuie să încapă sub scaunul din față. Bagajul de cabină de dimensiuni standard va fi disponibil doar contra cost sau prin alegerea unor tarife superioare, informează thelocal.ch.

Măsura este implementată treptat în întregul grup Lufthansa, care include Lufthansa, SWISS International Air Lines și Austrian Airlines. Modificările intră în vigoare începând cu aprilie 2026 pentru rezervări și se aplică efectiv călătoriilor din mai 2026.

Noua strategie urmărește o segmentare mai clară a tarifelor, oferind prețuri de bază mai mici, dar reducând serviciile incluse. În schimb, pasagerii care doresc flexibilitate suplimentară sau bagaje mai mari vor plăti diferențe de tarif sau vor opta pentru pachete superioare.

Schimbarea se aliniază tendinței din industria aviatică europeană, unde companiile low-cost au influențat puternic structura tarifară a zborurilor tradiționale. Tot mai mulți operatori introduc modele „à la carte”, în care serviciile sunt taxate separat, în funcție de nevoile fiecărui pasager.

Decizia afectează în special călătorii care aleg variantele cele mai ieftine de bilete, dar care obișnuiau să călătorească cu bagaj de cabină inclus. În noul sistem, costul final al călătoriei poate crește semnificativ dacă sunt adăugate servicii suplimentare.

Pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, industria aviatică se confruntă și cu presiuni suplimentare asupra costurilor operaționale. Escaladarea conflictelor din regiune a dus în ultimii ani la rute ocolitoare mai lungi, consum mai mare de combustibil și creșteri ale prețului petrolului, factori care ar putea genera scumpiri suplimentare ale biletelor de avion în perioada următoare.

CITEȘTE ȘI:

Anunț neașteptat al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026

Războiul din Iran scumpește biletele de avion. Cât ar putea plăti fiecare pasager în plus

Iți recomandăm
Thrillerul cu care Netflix vrea să dea lovitura: Charlize Theron și Taron Egerton, în rolurile principale
Showbiz internațional
Thrillerul cu care Netflix vrea să dea lovitura: Charlize Theron și Taron Egerton, în rolurile principale
Prințul Louis a împlinit 8 ani. Poza publicată de Kate Middleton i-a cucerit pe fani
Showbiz internațional
Prințul Louis a împlinit 8 ani. Poza publicată de Kate Middleton i-a cucerit pe fani
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Mediafax
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Cum trăiește, în pușcărie, Dani MOCANU. Ce îl rugase manelistul pe directorul penitenciarului
Gandul.ro
Cum trăiește, în pușcărie, Dani MOCANU. Ce îl rugase manelistul pe directorul penitenciarului
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o...
Trump cere concedierea lui Jimmy Kimmel după o glumă considerată deplasată despre Melania înainte de dineul corespondenților
Adevarul
Trump cere concedierea lui Jimmy Kimmel după o glumă considerată deplasată despre Melania...
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați...
ANM anunță cum va fi vremea până la finalul primăverii. Unde va ploua și cum vor oscila temperaturile
Mediafax
ANM anunță cum va fi vremea până la finalul primăverii. Unde va ploua...
Parteneri
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București...
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Câți bani te costă să petreci 1 Mai în hotelurile vedetelor? Mihai Trăistariu le-a „suflat” turiștii colegilor de scenă: „Nimic nu pică din cer!”
Click.ro
Câți bani te costă să petreci 1 Mai în hotelurile vedetelor? Mihai Trăistariu le-a „suflat”...
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost criticat în ședința PSD: „Nu există un acord politic post moţiune”
Digi 24
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost criticat în...
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii...
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez...
Gadgeturile care îți pot face casa mai inteligentă: Xiaomi vine cu oferte pentru România
go4it.ro
Gadgeturile care îți pot face casa mai inteligentă: Xiaomi vine cu oferte pentru România
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Cum trăiește, în pușcărie, Dani MOCANU. Ce îl rugase manelistul pe directorul penitenciarului
Gandul.ro
Cum trăiește, în pușcărie, Dani MOCANU. Ce îl rugase manelistul pe directorul penitenciarului
