Anunț neașteptat al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026

Vara anului 2026 este aproape, iar oamenii încep să-și organizeze vacanțele, să-și aleagă perioadele libere și destinațiile, însă incertitudinea rămâne ridicată. Situația din Orientul Mijlociu, inclusiv instabilitatea din Strâmtoarea Ormuz și criza combustibilului rezultată, creează numeroase probleme și îndoieli cu privire la opțiunile de vacanță.

În acest context, companiile aeriene au început să anunțe măsuri. Ryanair a anulat unele zboruri, Volotea a crescut prețul biletelor chiar și după cumpărare, în timp ce EasyJet pare să nu fie afectată.

Salvatore Gabriele Imperiale, manager de comunicare corporativă la Wizz Air, a explicat, într-un interviu acordat Fanpage.it, poziția actuală a companiei și la ce ar trebui să se aștepte clienții în viitor, pentru a înțelege dacă rezervarea zborurilor acum este cea mai înțeleaptă și sigură alegere.

Ce face Wizz Air în contextul crizei de carburanți

În timp ce Lufthansa a decis să anuleze 20.000 de zboruri pe fondul creșterii prețurilor la combustibili, iar Ryanair vorbește de incertitudini privind vara, reprezentanții Wizz Air spun că nu se așteaptă la probleme foarte mari. Mai mult, reprezentantul companiei atrage atenția că unele măsuri anunțate de alți operatori ar putea să încalce drepturile pasagerilor.

Imperiale spune că, din cauza tensiunilor geopolitice, compania a decis să renunțe la hub-ul din Emiratele Arabe Unite, iar multe dintre capacitățile alocate Orientului Mijlociu au fost realocate Europei, unde se află majoritatea operațiunilor Wizz Air.

„Criza a sporit cu siguranță incertitudinea în întreaga industrie, inclusiv în aviație. Cu toate acestea, în cazul nostru, nu a modificat substanțial poziționarea noastră strategică în Europa. Anul trecut, am decis să închidem unele baze tocmai din cauza tensiunilor geopolitice din Abu Dhabi și a provocărilor legate de aprovizionare, iar astăzi putem spune că această decizie s-a dovedit a fi cea corectă. Din punct de vedere operațional, prin urmare, nu vedem niciun impact structural. Rețeaua noastră include peste o mie de rute în peste 50 de țări și este puternic concentrată pe Europa, care rămâne o piață stabilă și rezistentă chiar și în perioade de criză. Implicațiile Strâmtorii Ormuz sunt mai degrabă tactice decât structurale pentru noi: capacitatea pe care o alocasem Orientului Mijlociu a fost complet realocată Europei. În Italia, de exemplu, ne-am redeschis baza din Palermo și am lansat noi operațiuni la Torino, extinzându-ne rețeaua europeană. Acest lucru ne permite să menținem o poziție solidă pe piața noastră principală”, spune oficialul.

„Alarmism excesiv”

Reprezentantul Wizz Air spune că unele companii exagerează atunci când fac anunțuri referitoare la o eventuală penurie de combustibili sau anulări de curse.

„În opinia noastră, există un exces de alarmism. Problema principală în prezent nu este disponibilitatea combustibilului, ci prețul acestuia: în Europa există combustibil, iar sistemul continuă să funcționeze. Au existat incidente izolate și temporare în unele aeroporturi italiene, dar acestea nu au avut impact operațional: nicio anulare, nicio aeronavă blocată și nicio întârziere semnificativă. În ceea ce privește poziția noastră, avem o acoperire a combustibilului (hedging) de 70% pentru următoarele șase luni și de aproximativ 60% până în martie 2027. Acest lucru ne garantează o bună vizibilitate asupra costurilor. În plus, utilizăm strategii operaționale precum tankeringul, adică realimentarea în aeroporturile unde combustibilul este disponibil în cantități mai mari, pentru a gestiona eventualele situații critice locale. Într-un scenariu de urgență, aceste pârghii, împreună cu procedurile noastre interne, ne permit să facem față situației cu eficacitate”, a declarat acesta.

Ce se va întâmpla cu biletele la Wizz Air

În acest context, Salvatore Gabriele Imperiale spune că Wizz Air deține în acest moment suficiente stocuri și operează în hub-uri aeriene unde nu sunt așteptate probleme majore în aprovizionarea cu carburanți, motiv pentru care pasagerii nu ar trebui să se teamă că eventualele costuri suplimentare le vor fi transferate lor.

„Combustibilul reprezintă o componentă importantă a costurilor pentru toate companiile, dar impactul său nu este uniform. În cazul nostru, nu previzionăm creșteri automate ale prețurilor și nici introducerea de taxe suplimentare sau suprataxe retroactive. Considerăm că anumite practici observate recent pe piață pot intra în conflict cu drepturile pasagerilor; capacitatea noastră de a absorbi o parte din costuri se datorează mai multor factori. Pe lângă hedging și tankering, dispunem de o flotă foarte eficientă: vârsta medie este de aproximativ 4,5 ani, iar 75% dintre aeronave fac parte din familia Airbus A320neo, care consumă cu aproximativ 17% mai puțin decât generațiile anterioare. Această combinație ne permite să limităm impactul prețului ridicat al combustibilului fără a-l transfera direct asupra pasagerilor”, a explicat oficialul.

