Acasă » Știri » Știri externe » Internet gratuit în avioane. Compania care va oferi în curând această facilitate

Internet gratuit în avioane. Compania care va oferi în curând această facilitate

De: Daniel Matei 16/01/2026 | 17:54
Internet gratuit în avioane. Compania care va oferi în curând această facilitate

Grupul Lufthansa a anunțat că își va echipa toate cele aproximativ 850 de aeronave cu acces la internet în bandă largă de mare viteză începând cu 2026.

Schimbarea va avea loc atât în ​​cadrul flotei existente, cât și pe toate aeronavele noi. Partenerul pentru modernizarea completă a flotei este compania Starlink. Sistemul se bazează pe tehnologia satelitară și permite accesul la internet în aer, la fel ca la sol, transmite grupul.

Modificările vor permite clienților să se bucure de streaming și să lucreze în cloud și alte aplicații de mare viteză în timpul zborurilor. Noul serviciu de internet va fi gratuit pentru toți clienții cu Travel ID sau incluși în programe de fidelitate, la toate clasele de călătorie. Acest lucru face din Grupul Lufthansa cel mai mare grup aerian din Europa care își modernizează flota cu internet în bandă largă de ultimă generație.

„În anul aniversar, în care sărbătorim centenarul Lufthansa, am decis să introducem o nouă soluție de internet de mare viteză de la Starlink pentru toate companiile aeriene. Grupul Lufthansa face următorul pas și stabilește o piatră de hotar esențială pentru experiența premium de călătorie a clienților noștri. Conectivitatea la bord joacă un rol important astăzi, iar cu Starlink, nu investim doar în cel mai bun produs de pe piață, ci și în satisfacția pasagerilor noștri”, a declarat Dieter Vranckx, director comercial al Grupului Lufthansa.

Lufthansa va oferi internet prin Starlink

Introducerea treptată a Starlink la bordul aeronavelor Grupului Lufthansa va începe încă din a doua jumătate a anului 2026. Până în 2029, întreaga flotă va fi echipată cu noua tehnologie. Tehnologia Starlink se bazează pe o rețea de sateliți aflați pe orbită joasă, ceea ce permite viteze mai mari și o latență mai mică decât sistemele clasice de internet la bord. Acest lucru face posibilă utilizarea aplicațiilor care, până acum, funcționau greu sau deloc în timpul zborului.

Niciun alt grup aerian din Europa nu a anunțat, până acum, echiparea unui număr atât de mare de aeronave cu tehnologie Starlink. În plus, Grupul Lufthansa permite transportul bateriilor externe, interzise de multe alte companii, dar nu și utilizarea lor la bord.

CITEȘTE ȘI:

Kiefer Sutherland a fost arestat. Ce acuzații îi aduc polițiștii actorului

Pâinea cu maia a lui Taylor Swift, cel mai la modă „accesoriu” printre celebrități în 2026. Ce vedete au fost surprinse cu pâinile făcute de cântăreață

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Țara care a introdus o „taxă pe prezervative”. Care este scopul măsurii neobișnuite
Știri externe
Țara care a introdus o „taxă pe prezervative”. Care este scopul măsurii neobișnuite
Kate Middleton, lăudată de internauți pentru ultima sa apariție publică. „Arată absolut minunat!”
Showbiz internațional
Kate Middleton, lăudată de internauți pentru ultima sa apariție publică. „Arată absolut minunat!”
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a justificat comportamentul, după ce a fost „urecheat” de Cristi Chivu, în direct. Românul a fost călcat pe nervi
Adevarul
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi 24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru fiecare marcă
go4it.ro
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru...
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Emily Burghelea a mers la ecografie cu soțul ei și doctora le-a dat lumea peste cap: „Ia uite, bebeluș! ...
Emily Burghelea a mers la ecografie cu soțul ei și doctora le-a dat lumea peste cap: „Ia uite, bebeluș! Andrei a tresărit, a făcut niște ochi”
Salariu șofer de ambulanță 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime
Salariu șofer de ambulanță 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime
Doliu pentru o cunoscută vedetă din România: mama ei a murit. Ce a descoperit în apartamentul femeii, ...
Doliu pentru o cunoscută vedetă din România: mama ei a murit. Ce a descoperit în apartamentul femeii, la scurt timp
Patronul Fryday îi răspunde lui Pescobar, după „atacul” din online: „Sunt minciuni și aici ...
Patronul Fryday îi răspunde lui Pescobar, după „atacul” din online: „Sunt minciuni și aici își arată caracterul”
(P) Trucuri care mențin entuziasmul sau ce obiceiuri te ajută să rămâi concentrat pe ceea ce ți-ai ...
(P) Trucuri care mențin entuziasmul sau ce obiceiuri te ajută să rămâi concentrat pe ceea ce ți-ai propus
Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care fac asta în mașină. Este total interzis
Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care fac asta în mașină. Este total interzis
Vezi toate știrile
×