Internet gratuit în avioane. Compania care va oferi în curând această facilitate

Grupul Lufthansa a anunțat că își va echipa toate cele aproximativ 850 de aeronave cu acces la internet în bandă largă de mare viteză începând cu 2026.

Schimbarea va avea loc atât în ​​cadrul flotei existente, cât și pe toate aeronavele noi. Partenerul pentru modernizarea completă a flotei este compania Starlink. Sistemul se bazează pe tehnologia satelitară și permite accesul la internet în aer, la fel ca la sol, transmite grupul.

Modificările vor permite clienților să se bucure de streaming și să lucreze în cloud și alte aplicații de mare viteză în timpul zborurilor. Noul serviciu de internet va fi gratuit pentru toți clienții cu Travel ID sau incluși în programe de fidelitate, la toate clasele de călătorie. Acest lucru face din Grupul Lufthansa cel mai mare grup aerian din Europa care își modernizează flota cu internet în bandă largă de ultimă generație.

„În anul aniversar, în care sărbătorim centenarul Lufthansa, am decis să introducem o nouă soluție de internet de mare viteză de la Starlink pentru toate companiile aeriene. Grupul Lufthansa face următorul pas și stabilește o piatră de hotar esențială pentru experiența premium de călătorie a clienților noștri. Conectivitatea la bord joacă un rol important astăzi, iar cu Starlink, nu investim doar în cel mai bun produs de pe piață, ci și în satisfacția pasagerilor noștri”, a declarat Dieter Vranckx, director comercial al Grupului Lufthansa.

Lufthansa va oferi internet prin Starlink

Introducerea treptată a Starlink la bordul aeronavelor Grupului Lufthansa va începe încă din a doua jumătate a anului 2026. Până în 2029, întreaga flotă va fi echipată cu noua tehnologie. Tehnologia Starlink se bazează pe o rețea de sateliți aflați pe orbită joasă, ceea ce permite viteze mai mari și o latență mai mică decât sistemele clasice de internet la bord. Acest lucru face posibilă utilizarea aplicațiilor care, până acum, funcționau greu sau deloc în timpul zborului.

Niciun alt grup aerian din Europa nu a anunțat, până acum, echiparea unui număr atât de mare de aeronave cu tehnologie Starlink. În plus, Grupul Lufthansa permite transportul bateriilor externe, interzise de multe alte companii, dar nu și utilizarea lor la bord.

