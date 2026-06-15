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Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde

De: Denisa Crăciun 15/06/2026 | 17:15
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde
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Este luni, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de logică interesant. Tot ce trebuie să faci este să găsești diferențele dintre cele două imagini.

Testele de logică sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Acestea sunt foarte populare în mediul online, iar printre cele mai apreciate sunt iluziile optice, imaginile cu diferențe, numere sau cuvinte lipsă și multe altele. Pe lângă rolul principal, testele de acest tip îți pun mintea la încercare, îți antrenează creierul, iar pe termen lung pot avea beneficii incredibile.

Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de logică. Acestea îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria, spontaneitatea și gândirea critică. Mai mult decât atât, rezolvarea frecventă a unor astfel de exerciții poate contribui la menținerea memoriei active. Deși par identice, cele două imagini sunt diferite. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu trebuie să identifici deosebirile în maximum 45 de secunde. Chiar dacă este simplu, un moment de neatenție te poate deconcentra. Așadar, este important să privești cu atenție. Crezi că te descurci? Start cronometru!

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să găsești toate cele trei diferențe în 45 de secunde: felicitări. Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO le va da răspunsul numaidecât. Așadar, prima deosebire este la pălăria bărbatului, a doua este la fân, iar cea de-a treia este chiar la câine.

Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe! Geniile reușesc în 45 de secunde

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ al unei persoane, ei bine, se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe în maximum 29 de secunde!

Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați 2 chibrituri pentru a transforma 008 în cel mai mare număr cu putință

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