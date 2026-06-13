Acasă » Teste IQ » Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe în maximum 29 de secunde!

Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe în maximum 29 de secunde!

De: Alina Drăgan 13/06/2026 | 17:39
Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe în maximum 29 de secunde!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Este weekend și este timpul pentru un exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin intermediul unui test de diferențe. Tot ce trebuie să faci este să privești atent cele două imagini și să găsești cele trei diferențe dintre ele. Și timpul în care rezolvi testul este important, doar geniile o fac în numai câteva secunde.

Testele de logică sau jocurile de diferențe îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor de inteligență, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea acestor teste, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală.

Identificați cele 3 diferențe

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit. Iar pentru a o face trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În linii mari, lucrurile sunt simple: cele două imagini prezentate, deși la prima vedere par identice, există între ele totuși trei diferențe. Tot ce trebuie să faci este să privești atent și să îți dai seama care sunt acestea. Statisticile arată că numai geniile pot descoperi toate diferențele într-un timp relativ scurt.

Cei care au reușit deja să identifice toate cele trei diferențe sunt felicitați și aplaudați. Iar pentru cei care încă nu au reușit să le găsească o să simplificăm puțin lucrurile. Oferim un indiciu și spunem că două dintre diferențe se regăsesc în partea de jos a imaginii, iar a treia în partea de sus.

Dacă nici până acum nu ați găsit cele trei diferențe, o să deslușim misterul și o să indicăm exact locul în care acestea apar. Mai exact, prima diferență este sesizabilă la nivelul rochiei galbene. A doua diferență se găsește la nivelul tejghelei. Iar a treia este observabilă în partea de sus la nivelul femeii cu părul creț.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

 

CITEȘTE ȘI:

TEST IQ | Câte pătrate sunt în această imagine, în total?

Test de logic | Găsiți avionul ascuns în această imagine, în maximum 5 secunde!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
TEST IQ | Câte pătrate sunt în această imagine, în total?
Teste IQ
TEST IQ | Câte pătrate sunt în această imagine, în total?
Test de logic | Găsiți avionul ascuns în această imagine, în maximum 5 secunde!
Teste IQ
Test de logic | Găsiți avionul ascuns în această imagine, în maximum 5 secunde!
Există o legătură DIRECTĂ între sărăcie și îmbătrânirea accelerată
Mediafax
Există o legătură DIRECTĂ între sărăcie și îmbătrânirea accelerată
Biolaboratoarele din Ucraina au existat. Dezvăluirea aparține lui Tulsi Gabbard, șefa informațiilor din SUA. Ani de zile, presa aliniată și factchekerii au catalogat subiectul ca FAKE NEWS. La fel a făcut și site-ul la care lucra actuala purtătoare de cuvânt a lui Bolojan
Gandul.ro
Biolaboratoarele din Ucraina au existat. Dezvăluirea aparține lui Tulsi Gabbard, șefa informațiilor din...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana...
Destinul incredibil al lui Antoni Gaudí, geniul din spatele Sagradei Familia. A murit confundat cu un cerșetor
Adevarul
Destinul incredibil al lui Antoni Gaudí, geniul din spatele Sagradei Familia. A murit...
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
Digi24
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană...
De ce îți LINGE câinele tău fața, mâinile sau picioarele
Mediafax
De ce îți LINGE câinele tău fața, mâinile sau picioarele
Parteneri
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A...
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Gina Pistol, aventură într-unul intre cele mai vechi târguri din România. Cu ce a plecat acasă prezentatoarea „MasterChef”: „Ce a fost în mintea mea?”
Click.ro
Gina Pistol, aventură într-unul intre cele mai vechi târguri din România. Cu ce a plecat...
Cele mai bune gustări pentru inimă. Medicii cardiologi explică ce să mănânci pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare
Digi 24
Cele mai bune gustări pentru inimă. Medicii cardiologi explică ce să mănânci pentru a reduce...
Ferrari declarat daună totală. Ce problemă tehnică a schimbat totul
Promotor.ro
Ferrari declarat daună totală. Ce problemă tehnică a schimbat totul
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Spielberg, „distrus” după ce un mare actor a refuzat „Jurassic Park”
go4it.ro
Spielberg, „distrus” după ce un mare actor a refuzat „Jurassic Park”
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Biolaboratoarele din Ucraina au existat. Dezvăluirea aparține lui Tulsi Gabbard, șefa informațiilor din SUA. Ani de zile, presa aliniată și factchekerii au catalogat subiectul ca FAKE NEWS. La fel a făcut și site-ul la care lucra actuala purtătoare de cuvânt a lui Bolojan
Gandul.ro
Biolaboratoarele din Ucraina au existat. Dezvăluirea aparține lui Tulsi Gabbard, șefa informațiilor din SUA. Ani...
ULTIMA ORĂ
Cafenelele de reparații câștigă teren în fața consumului excesiv. Mișcarea care îi învață ...
Cafenelele de reparații câștigă teren în fața consumului excesiv. Mișcarea care îi învață pe oameni să repare, nu să arunce
Elizabeth Olsen este însărcinată! Actrița și soțul ei, Robbie Arnett, așteaptă primul copil împreună
Elizabeth Olsen este însărcinată! Actrița și soțul ei, Robbie Arnett, așteaptă primul copil împreună
Superstiția bizară a Ralucăi Bădulescu! Motivul pentru care nu poartă niciodată ceas la mână: ...
Superstiția bizară a Ralucăi Bădulescu! Motivul pentru care nu poartă niciodată ceas la mână: „Au fost niște coincidențe”
Un bărbat de 60 de ani din Bihor a murit după o operație banală. Rudele fac acuzații: „A mers ...
Un bărbat de 60 de ani din Bihor a murit după o operație banală. Rudele fac acuzații: „A mers cu maşina la spital şi a venit în sicriu”
Ce este dincolo de bariera dintre viață și moarte? Explicațiile lui Daniel Onofrei la Altceva cu ...
Ce este dincolo de bariera dintre viață și moarte? Explicațiile lui Daniel Onofrei la Altceva cu Adrian Artene
Noi reguli pe litoralul românesc! Ce este taxa pe prosop introdusă de unele hoteluri. Turiștii s-au ...
Noi reguli pe litoralul românesc! Ce este taxa pe prosop introdusă de unele hoteluri. Turiștii s-au revoltat
Vezi toate știrile