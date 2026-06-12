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Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați 2 chibrituri pentru a transforma 008 în cel mai mare număr cu putință

De: Elisa Tîrgovățu 12/06/2026 | 08:05
Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați 2 chibrituri pentru a transforma 008 în cel mai mare număr cu putință
Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați 2 chibrituri pentru a transforma 008 în cel mai mare număr cu putință
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Îți plac provocările care îți pun mintea la contribuție? Atunci încearcă acest exercițiu matematic aparent simplu, dar care le dă bătăi de cap multor persoane. În fața ta se află numărul 008, iar misiunea este să muți doar două chibrituri astfel încât rezultatul final să fie cel mai mare număr posibil.

La prima vedere, soluția poate părea evidentă. Însă adevărata provocare constă în observarea detaliilor și găsirea combinației care maximizează valoarea numărului obținut. Nu există limită de timp, așa că poți analiza imaginea cât dorești. Dacă vrei să transformi exercițiul într-o competiție personală, poți porni și un cronometru pentru a vedea în cât timp găsești răspunsul.

Privește cu atenție fiecare cifră, gândește strategic și încearcă toate variantele posibile înainte de a verifica soluția. După ce ai ajuns la o concluzie, compară rezultatul tău cu răspunsul corect și află dacă ai reușit să descoperi cea mai bună variantă. Succes!

Testele IQ

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet, care susținea că astfel de exerciții nu măsoară exclusiv nivelul de inteligență al unei persoane. Potrivit acestuia, dificultatea în găsirea unei soluții indică mai degrabă nevoia de mai multă practică și antrenament intelectual, nu lipsa capacității de învățare.

De-a lungul timpului, provocările de acest tip au devenit extrem de populare și au apărut în numeroase variante. Unele teste se bazează pe iluzii optice, altele pe identificarea unor modele în șiruri de numere, rezolvarea de puzzle-uri logice sau găsirea soluției corecte pentru diverse ecuații matematice. Indiferent de format, toate au același scop: să stimuleze atenția, gândirea analitică și capacitatea de a rezolva probleme.

Acum este momentul să îți pui mintea la încercare. Analizează cu atenție provocarea, observă fiecare detaliu și încearcă să găsești răspunsul corect. Uneori, soluția este mult mai simplă decât pare la prima vedere. Însă doar cei mai atenți reușesc să o descopere rapid. Spor la rezolvat!

Mutați 2 chibrituri pentru a transforma 008 în cel mai mare număr

Testele de inteligență sunt utilizate frecvent de specialiști pentru a evalua diferite abilități cognitive, precum logica, atenția și capacitatea de rezolvare a problemelor. În general, rezultatele sunt încadrate în mai multe categorii, de la nivel sub medie până la peste medie.

Exercițiile de logică, puzzle-urile și provocările matematice de acest tip sunt apreciate pentru că stimulează gândirea și antrenează mintea, fiind considerate de mulți experți un mod eficient de dezvoltare a abilităților cognitive.

Provocarea de astăzi este perfectă pentru cei care vor să își testeze spiritul de observație și capacitatea de analiză. Chiar dacă exercițiul pare ușor la prima vedere, găsirea răspunsului corect necesită atenție, logică și abilitatea de a observa detaliile care fac diferența. Doar cei mai perspicace reușesc să descopere rapid soluția.

REZOLVARE : Pentru a transforma 008 în cel mai mare număr posibil, trebuie să mutați două chibrituri. Prin urmare, chibriturile aflate în poziție orizontală de la prima cifră 0, le veți muta în poziție verticală, astfel încât să formeze cifra 1. Ulterior, rezultatul pe care îl veți obține va fi 11108. Priviți ecuația mai jos, scrisă din bețe de chibrit, pentru a înțelege mai bine!

Felicitări celor care au găsit soluția înainte de a consulta explicația! Dacă nu ai reușit să rezolvi provocarea din prima încercare, nu este niciun motiv de descurajare. Astfel de exerciții necesită antrenament, iar cu cât rezolvi mai multe puzzle-uri de logică, cu atât îți vei dezvolta mai bine atenția și capacitatea de analiză. Practica este cea care face diferența în fața unor provocări de acest tip.

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