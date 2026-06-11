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Test psihologic | Alege unul dintre cele 3 fructe! Răspunsul își va spune dacă, în viață, iei decizii cu sufletul sau cu creierul

De: Irina Vlad 11/06/2026 | 17:11
Test psihologic | Alege unul dintre cele 3 fructe! Răspunsul își va spune dacă, în viață, iei decizii cu sufletul sau cu creierul
Sursă foto: Jagrajosh.com
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Iată un test de personalitate interesant și distractiv care îți cere să alegi fructul care îți place cel mai mult sau care pur și simplu te atrage în imagine. Pe baza alegerii tale, acest test de personalitate va dezvălui dacă te ghidezi după ceea ce îți șoptește sufletul sau creierul. 

Ai trei creiere. Da, ai citit bine! Capul tău este creierul cefalic, cu 86 de miliarde de neuroni, inima ta este creierul cardiac, cu 40.000 de neuroni, iar intestinul tău este creierul enteric, cu 100 de milioane de neuroni. Pe care dintre ele îl asculți? Fă acest test de personalitate. Alege un fruct pentru a afla dacă te lași condus de rațiune sau de inimă.
Ai trei creiere. Da. Capul tău este creierul cefalic cu 86 de miliarde de neuroni, inima ta este creierul cardiac cu 40.000 de neuroni, iar intestinul tău este creierul enteric cu 100 de milioane de neuroni. Pe care îl asculți?

Sursă foto: Jagrajosh.com

Test psihologic | Alege unul dintre cele 3 fructe

Creierul se ocupă de cogniție, gândire, limbaj și logică. Creierul spune „Eu gândesc”. Inima se ocupă de procesarea emoțională și de relațiile interpersonale. Inima spune „Eu simt”. Iar intestinul se concentrează pe intuiție și instincte.

Ești o persoană care percepe lumea prin prisma faptelor, cifrelor, dovezilor și analizei? Apreciezi deciziile calculate și abordarea rațională? Sau ești o persoană care se bazează mai mult pe sentimente decât pe fapte? Obișnuiești să iei decizii bazate pe instinctele și emoțiile tale?

Dacă ai ales MĂR

Ești o persoană rațională. Apreciezi faptele, logica și dovezile. Ești hotărât și orientat spre atingerea obiectivelor. Îți place să lucrezi pe baza unei structuri și a datelor concrete. Abordezi luarea deciziilor ținând cont de experiențele trecute și de consecințele viitoare, mai degrabă decât de emoții trecătoare. Ești extrem de organizat, practic, rațional și logic. Îți place să cântărești meticulos argumentele pro și contra.

Dacă ai ales BANANA

Ești o ființă emoțională. Te ghidezi după emoții și intuiție. De obicei, ești o persoană relaxată, caldă, afectuoasă și empatică. Ai fi un coleg de echipă, un prieten sau un partener plin de compasiune. Uneori îți pasă atât de mult încât ajungi să analizezi excesiv totul. De asemenea, ești foarte rezervat. Ai o inimă bună și vei face alegeri care ți se par corecte, chiar dacă nu sunt cele mai practice.

Dacă ai ales CĂPȘUNA

Ai o abordare echilibrată. Ești o combinație între practic și emoțional. Această alegere arată că ești extrem de logic și pragmatic. Ești modest. Abordezi viața și deciziile cu rațiune, ținând cont în același timp de aspectul emoțional. Cu siguranță simți emoții profunde, dar preferi să nu acționezi în funcție de fiecare sentiment. Ești un ascultător excelent și o persoană empatică cu care se poate discuta, fiind totodată priceput în a oferi soluții susținute de rațiune și fapte.

TEST IQ | Identifică singurul număr care nu este 4502! Dacă reușești în 7 secunde, ești un geniu

TEST IQ | În maximum 43 de secunde, descoperiți toate cele 3 diferențe între poza din stânga și cea din dreapta!

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