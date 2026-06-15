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Gigi Burger dezvăluie ce tensiuni au existat în culise după marea finală Survivor. Ce nu s-a văzut la televizor: “El consideră că i s-a făcut o nedreptate”

De: roxana tudorescu 15/06/2026 | 17:28
Gigi Burger dezvăluie ce tensiuni au existat în culise după marea finală Survivor. Ce nu s-a văzut la televizor: “El consideră că i s-a făcut o nedreptate”
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Finala „Survivor” a fost una încărcată de tensiuni și emoții puternice, iar Gigi Nicolae descrie atmosfera din culise ca fiind una în care mulți concurenți și-au dorit cu disperare locul în ultimul act. Acesta recunoaște că frustrările și presiunea competiției au scos la suprafață conflicte inevitabile, însă consideră că rezultatul final a fost unul meritat. Despre tensiunile din competiție, Gigi a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că au existat foarte multe dar mai ales frustrări. Alberto susține că eliminarea sa chiar înainte de finală a fost o mare nedreptate. Totuși, subliniază Gigi, în Survivor, nu contează doar forța fizică, ci și relațiile sociale din grup. 

După încheierea competiției, au existat discuții în tabără despre parcursul finaliștilor și despre momentele-cheie care au făcut diferența, însă majoritatea concurenților au recunoscut că finala a fost una echilibrată și intensă până la capăt. Vă reamintim că bătălia finală i-a adus față în față pe Gabi Tamaș și Lucian Popa.

Adevărul din finala Survivor: ce s-a întâmplat între concurenți!

CANCAN.RO: Cum ai simțit tu finala de la Survivor?

Gigi Nicolae: Tensionată, ca să spun așa. Au fost mulți care și-au dorit să fie acolo, în finală, și probabil frustrările au reușit să creeze diferite tensiuni. Dar, una peste alta, a fost o finală meritată, iar premiul a ajuns la cine trebuia să ajungă.

CANCAN.RO: Tu erai fan Gabi Tamaș?

Gigi Nicolae: Da, da. Eram fan Gabi Tamaș încă dinainte să intru în concurs.

CANCAN.RO: Cum l-ai regăsit pe Gabi Tamaș?

Gigi Nicolae: L-am găsit un băiat motivat și așa a rămas până la finalul competiției. De multe ori îmi dădea și mie puterea să merg mai departe, pentru că uneori mă descurajam și îmi venea să renunț. El însă nu a făcut-o, pentru că, fiind sportiv de mic, a învățat mult mai bine decât mine să își gestioneze emoțiile. În plus, este un tip foarte altruist. I-a ajutat pe toți.

Gabriel Tamaș, câștigătorul
„Trofeul a ajuns unde trebuia!”

CANCAN.RO: Tu ești un om care spune lucrurilor pe nume. Cine a „strâmbat din nas” la finala Survivor?

Gigi Nicolae: În primul rând, Alberto, pentru că și-ar fi dorit foarte mult să fie și el în finală. El consideră că i s-a făcut o nedreptate și că a ieșit mai devreme din concurs. Doar că la Survivor nu contează doar partea sportivă, ci și cea socială. Dacă nu știi să te integrezi social, ajungi la duel și poți pleca acasă. Cam așa a fost.

CANCAN.RO: Pe plan social a pierdut el? Cu cine a fost la duel?

Gigi Nicolae: A fost chiar cu Lucian, finalistul. Erau mulți care voiau în finală. Și Beleuț spunea mereu că își dorește să ajungă acolo, doar că pentru el era mai greu.

„Pe unii îi deranjează adevărul spus în față”

CANCAN.RO: Cu cine nu ai reușit să legi o prietenie? Să socializezi?

Gigi Nicolae: Nu știu dacă pot spune că nu am reușit să leg cu cineva. Uite, chiar și cu Alberto, cu care aveam discuții, am reușit să mă înțeleg în anumite momente. La mine totul ține de cum mă tratezi. Dacă simt că ești pozitiv, nu am cum să nu leg ceva cu tine. Toți sunt OK, doar că acolo, în acele circumstanțe, se mai întâmplă să apară și conflicte.

CANCAN.RO: Cu cine ai rămas în relații bune acum?

Gigi Nicolae: Cu majoritatea. Au fost pe la mine, la burgerie. Au trecut pe acolo cei mai mulți.

Gigi Nicolae, gata de o nouă provocare
„Aștept cu nerăbdare Asia Express!”

CANCAN.RO: Au ieșit la iveală secrete din competiție pe care acolo nu puteai să le spui?

Gigi Nicolae: Nu știu dacă neapărat. Eu nu prea mi-am bătut capul cu asta, pentru că am fost real.

CANCAN.RO: Crezi că felul tău de a fi i-a deranjat pe unii?

Gigi Nicolae: Cu siguranță. Și nu doar pe unul, ci pe mulți. Dar și pe mine mă deranja uneori felul lor de a fi și am mers înainte.

 CANCAN.RO: Ce te-a deranjat cel mai mult acolo?

Gigi Nicolae: Felul lor mai individualist, faptul că se autoexcludeau și apoi ni se reproșa nouă că îi excludem.

CANCAN.RO: Ți se reproșa ceva?

Gigi Nicolae: Da, că sunt prea răutăcios. Dar vezi tu, pe unii îi deranjează adevărul spus în față. Au fost și multe momente în care i-am motivat și le-am dat curaj. Au fost și situații în care i-am destabilizat psihic, dar nu neapărat intenționat. Repet, faptul că sunt foarte sincer i-a deranjat pe unii.

„Au fost și situații în care i-am destabilizat psihic”

CANCAN.RO: Ce ați făcut imediat după finală?

Gigi Nicolae: Nimic special. Am fost la un mic party de final, iar apoi am plecat acasă.

CANCAN.RO: Ce faci în perioada asta?

Gigi Nicolae: Muncesc toată ziua. Sunt la burgerie, aici îmi petrec cea mai mare parte a timpului, aici sau la Ploiești.

Gigi Nicolae, unul dintre cei mai sinceri concureți
„Diferența s-a făcut atât pe parte sportivă, cât și pe cea socială a jocului”

CANCAN.RO: Te-ai mai duce la vreun concurs?

Gigi Nicolae: Da, da. Aștept Asia Express.

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