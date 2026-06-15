Nu e o glumă! Cât costă o sticlă de apă pe stadioanele de la Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială a început oficial. Deschiderea a avut loc în Mexic, acolo unde au fost prezenți mii de suporteri. Totuși, aceștia au rămas surprinși când au văzut prețurile pentru apă, chipsuri sau alte băuturi. Meciurile continuă pe diferite stadioane, iar prețurile sunt la fel de uluitoare.

Cupa Mondială este una dintre cele mai importante competiții din lumea fotbalului. Zeci de echipe luptă pentru trofeu, iar câștigătoarea va fi desemnată pe 8 iulie. Deschiderea oficială a avut loc joi, 11 iunie, iar atmosfera a fost întreținută de Shakira. Pe stadionul Azteca din Mexic au fost prezenți mii de suporteri, însă au fost șocați de prețurile pentru gustări și băuturi. Uimirea continuă și în alte țări în care se joacă și asta pentru că prețurile sunt la fel de ridicate.

Cât costă o apă pe stadioanele de la Cupa Mondială

O postare pe X scoate la suprafață un adevăr uluitor: prețurile pe stadioanele de la Cupa Mondială sunt uriașe. Stadionul Lumen Field este una dintre arenele gazdă ale competiției din Seattle. Acolo, o sticlă de apă costă nici mai mult, nici mai puțin de 7,80 de lire sterline, adică aproximativ 47 de lei.

Și gustările au un cost ridicat. De exemplu, o pungă cu nuci costă în jur de 8,99 dolari, echivalentul a 40 de lei. Pentru un covrig sau un porumb fiert, suporterii trebuie să scoată din buzunar 13,49 dolari, adică 60 de lei. Înghețata este nelipsită, însă și aceasta are un preț neașteptat. Organizatorii au stabilit ca oamenii care ajung pe stadion să plătească 11,99 USD pentru o înghețată, 54 de lei. Un churro, un desert specific spaniol costă aproximativ 50 de lei.

Cei care au poftă de o bere rece trebuie să știe că prețurile sunt și mai mari. O doză de doar 454 ml costă aproape 87 de lei. Totuși, există și o opțiune mai ieftină. Este vorba despre berea americană locală, care are un preț de 13,50 lire sterline, adică în jur de 81,77 lei. Deși este unul dintre cele mai scumpe Campionate Mondiale din toate timpurile, președintele FIFA, Gianni Infantino spune că prețurile sunt destul de mici comparativ cu alte meciuri importante.

Prețul de pornire de 60 de dolari este cel mai mic preț de intrare dintre toate sporturile americane din fazele playoff-ului, a transmis el.

VEZI ȘI: Tragedie la Cupa Mondială! A murit chiar în prima zi a competiției. Brazilia, în doliu

Familiile regale care nu ratează niciodată o Cupă Mondială: cel mai iubit sport este o adevărată obsesie regală