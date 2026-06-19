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Mihai Craiu, mesaj pentru toți părinții înainte de vacanță. Ce se întâmplă cu copiii care nu se joacă afară.

De: Paul Hangerli 19/06/2026 | 05:40
Mihai Craiu, mesaj pentru toți părinții înainte de vacanță. Ce se întâmplă cu copiii care nu se joacă afară.
Mihai Craiu vorbește despre avantajele jocului în aer liber, sursa- colaj CANCAN.RO
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 În pragul vacanței de vară, medicul pediatru Mihai Craiu, unul dintre cei mai apreciați specialiști din România, le transmite părinților un mesaj important despre beneficiile jocului în aer liber. Pornind de la rezultatele unui studiu amplu desfășurat pe mii de copii, medicul atrage atenția că timpul petrecut afară în primii ani de viață poate influența semnificativ sănătatea emoțională a celor mici și poate reduce riscul apariției anxietății și depresiei.

Joaca în aer liber, mai importantă decât cred mulți părinți

Într-o perioadă în care tabletele, telefoanele și televizoarele ocupă tot mai mult din timpul copiilor, Mihai Craiu le recomandă părinților să profite de vacanța de vară și să îi încurajeze pe cei mici să petreacă mai mult timp afară.

Medicul spune că un studiu recent publicat într-o prestigioasă revistă de specialitate demonstrează că joaca în aer liber, mai ales între vârsta de 2 și 4 ani, contribuie la dezvoltarea emoțională armonioasă a copiilor.

„Pentru că tot vine vacanța am zis să vă încurajez să vă jucați cu ai voștri copii mici în aer liber! Recent a fost publicat în Journal of Child Psychology and Psychiatry un articol extrem de important care arată că JOACA ÎN AER LIBER, între 2 și 4 ani, are efecte favorabile asupra dezvoltării emoționale a copilului, în special prin scăderea problemelor de internalizare (anxietate și depresie)”, a transmis Mihai Craiu.

Studiul care a urmărit peste 5.000 de copii

Pediatrul subliniază că nu este vorba despre simple observații sau presupuneri, ci despre una dintre cele mai ample cercetări realizate pe această temă. Specialiștii au urmărit evoluția copiilor încă de la naștere și au analizat impactul diferiților factori asupra dezvoltării lor emoționale.

„Până recent existau numai observații punctuale, obținute prin analize transversale asupra unor grupuri de copii altfel sănătoși. Studiul de față, Growing up in Scotland, arată rezultatele urmăririi prospective, de la naștere, a unui grup de 5217 copii născuți între 2004 și 2005. Acesta este un eșantion reprezentativ pentru toți copiii din Scoția”, a explicat medicul.

Potrivit acestuia, copiii au fost monitorizați pe parcursul întregii copilării, iar părinții au completat periodic chestionare privind dezvoltarea și comportamentul celor mici.

Problemele emoționale la copii sunt mai frecvente decât credem

Mihai Craiu atrage atenția că tulburările emoționale la copii reprezintă deja o problemă majoră în multe țări dezvoltate. Datele analizate în cadrul cercetării arată că un număr semnificativ de copii se confruntă cu dificultăți emoționale încă de la vârste fragede.

„În Scoția 16% din copii au tulburări emoționale. Cifrele sunt foarte asemănătoare și în SUA, Canada sau Brazilia. Studiul de față prezintă rezultatele evaluării până la vârsta de 8 ani a unei cohorte de 4151 copii din grupul inițial, cohortă monitorizată extrem de riguros”, a precizat medicul.

Specialistul consideră că valoarea cercetării constă tocmai în faptul că aceiași copii au fost urmăriți pe termen lung, ceea ce oferă rezultate mult mai relevante decât studiile realizate pe perioade scurte.

Concluzia specialiștilor: mai puțină anxietate și depresie

Rezultatele cercetării sunt clare și oferă un argument puternic pentru părinții care încearcă să reducă timpul petrecut de copii în fața ecranelor.

Potrivit lui Mihai Craiu, copiii care s-au jucat în aer liber în perioada preșcolară au prezentat semnificativ mai puține probleme emoționale comparativ cu cei care au petrecut mai puțin timp afară.

„CONCLUZIA – acei copii care s-au jucat în aer liber în perioada de preșcolar, mai ales între 2 și 4 ani, au avut semnificativ statistic mai puține probleme emoționale, indiferent de felul lor individual de tip emoțional”, a transmis medicul.

Avertismentul lui Mihai Craiu despre ecrane și sedentarism

În final, pediatrul le transmite părinților că dezvoltarea emoțională a copiilor este influențată de obiceiurile formate încă din primii ani de viață. Din acest motiv, timpul petrecut afară, somnul suficient și activitatea fizică nu ar trebui să fie înlocuite de dispozitivele electronice.

„Ce punem în răsaduri aia crește – dacă punem exces de ecrane, sedentarism și deprivare de somn, să nu ne plângem că ai noștri copii devin anxioși și depresivi…”, a concluzionat Mihai Craiu.

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Semnul care indică lipsa de oxigen la copii, potrivit dr. Mihai Craiu. Cum recunoaștem ”tirajul”

 

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