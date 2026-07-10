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Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Se strică vremea la mare începând cu această dată

De: Emanuela Cristescu 10/07/2026 | 07:49
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Se strică vremea la mare începând cu această dată
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Se strică vremea la mare începând cu această dată
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Vremea le strică planurile românilor care și-au programat vacanța la mare! Cu doar câteva zile înainte de un nou val de turiști pe litoral, meteorologii au schimbat prognoza și vin cu vești care îi vor pune pe gânduri pe cei ce și-au rezervat concediul la mare.

Potrivit celei mai noi prognoze Accuweather, schimbarea vremii se produce chiar la începutul săptămânii viitoare. Luni, 13 iulie, temperaturile vor ajunge la aproximativ 26 de grade, însă sunt prognozate ploi slabe și trecătoare.

Se strică vremea la mare!

Nici zilele următoare nu aduc vești mai bune. Marți, 14 iulie, și miercuri, 15 iulie, maximele vor urca până la 27 de grade, însă șansele de precipitații se mențin ridicate, astfel că turiștii ar putea alterna plaja cu refugiul în restaurante sau cafenele.

Cea mai dificilă zi pare să fie joi, 16 iulie. Meteorologii anunță furtuni însoțite de descărcări electrice, semn că vremea va deveni și mai instabilă. Vineri, 17 iulie, temperaturile cresc ușor, până la 29 de grade, însă ploile nu dispar complet. Ultima zi din acest episod ploios este sâmbătă, 18 iulie, când sunt prognozate din nou precipitații și maxime de aproximativ 27 de grade.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Se strică vremea la mare începând cu această dată
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Se strică vremea la mare începând cu această dată

Veștile bune vin imediat după acest interval. Începând cu 19 iulie, litoralul revine la vremea de vacanță pe care o așteaptă toată lumea. Prognoza indică temperaturi constante între 28 și 29 de grade, nopți plăcute, cu aproximativ 21 de grade, și un cer predominant senin.

Când scapă litoralul de ploi și furtuni

Cele mai frumoase zile sunt estimate pentru 21 și 22 iulie, când cerul va fi complet senin, iar condițiile vor fi ideale pentru plajă, baie în mare și activități în aer liber.

Nici finalul lunii iulie nu aduce schimbări importante. Între 26 și 30 iulie, vremea rămâne caldă și stabilă, cu maxime de 28-29 de grade și minime de 21-22 de grade. Singura excepție apare pe 31 iulie, când sunt prognozate din nou averse de vară și descărcări electrice. Prima zi din august începe cu temperaturi în jurul valorii de 27 de grade și un cer variabil, fără precipitații importante.

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