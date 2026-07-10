Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 10 iulie 2026. Vreme cu două fețe în România. Ploi și descărcări electrice într-o parte a țării, soare și 30 de grade în alta

Prognoza meteo azi, 10 iulie 2026. Vreme cu două fețe în România. Ploi și descărcări electrice într-o parte a țării, soare și 30 de grade în alta

De: Paul Hangerli 10/07/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 10 iulie 2026. Vreme cu două fețe în România. Ploi și descărcări electrice într-o parte a țării, soare și 30 de grade în alta
Țara se împarte în două între caniculă și furtuni, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vremea se va menține apropiată de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilei de 10 iulie, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în special în nordul, centrul și estul României. După-amiaza sunt așteptate averse și descărcări electrice în mai multe regiuni, în timp ce sud-vestul țării va avea parte de cele mai ridicate temperaturi.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza se vor dezvolta înnorări temporar accentuate, însoțite de averse și descărcări electrice, în special în nordul, centrul și estul țării.

Ploile vor avea caracter local în Moldova, Transilvania și Maramureș, iar izolat vor apărea și în Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În intervale scurte de timp se pot acumula între 10 și 15 l/mp, iar pe arii restrânse chiar până la 20 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor ajunge la 40-60 km/h, dar și izolat în timpul averselor.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade Celsius, iar cele minime între 6 și 20 de grade.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș și Crișana vremea va fi plăcută în prima parte a zilei, însă după-amiaza vor apărea înnorări și, local, averse însoțite de descărcări electrice. În Banat, probabilitatea de ploaie va fi mai redusă, iar temperaturile vor rămâne confortabile, cu maxime cuprinse între 24 și 28 de grade.

Vremea în sud și sud-est

Muntenia va avea o vreme apropiată de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar doar izolat, spre după-amiază, pot apărea ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Maximele vor ajunge la 27-29 de grade, iar în sud-estul regiunii vremea va fi în general frumoasă.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi cea mai caldă regiune a țării. Temperaturile vor urca până la 30 de grade, iar șansele de ploaie vor fi reduse, fiind posibile doar izolat averse de vară în zonele deluroase. Vremea se anunță predominant frumoasă și plăcută.

Vremea în est și nord-est

În Moldova se vor înregistra cele mai multe manifestări de instabilitate atmosferică. După-amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și, pe alocuri, cantități de apă de până la 20 l/mp. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în restul țării, cu maxime între 18 și 26 de grade, cele mai reduse valori fiind în zona subcarpatică.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Transilvania și zonele montane vor avea o vreme instabilă. După-amiaza sunt prognozate averse și descărcări electrice, iar pe creste vântul va avea intensificări cu rafale de 40-60 km/h.

Minimele vor coborî până la 6-7 grade în estul Transilvaniei, cele mai scăzute temperaturi din țară.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

În Dobrogea, vremea va fi în general plăcută, cu perioade însorite și înnorări trecătoare după-amiaza, când izolat pot apărea ploi de scurtă durată.

Pe litoral, temperaturile maxime vor ajunge la 27-28 de grade, iar noaptea valorile nu vor coborî sub 19-20 de grade, cele mai ridicate minime din România.

Vremea în București

În Capitală, valorile termice vor crește ușor și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza, însă probabilitatea de ploaie rămâne redusă.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi în jurul 29 de grade, în timp ce minima va coborî la 14-16 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: aproximativ 24°C, cu înnorări temporare și posibilitate de averse după-amiaza.

Timișoara: aproximativ 27°C, vreme în general frumoasă, cu șanse reduse de ploaie.

Iași: aproximativ 23°C, instabilitate atmosferică, averse și descărcări electrice în a doua parte a zilei.

Craiova: aproximativ 30°C, cea mai ridicată temperatură dintre marile orașe, cu vreme predominant frumoasă.

Constanța: aproximativ 27°C, cer variabil, vreme plăcută și posibilitate redusă de ploi, minima fiind de 19-20°C.

Brașov: aproximativ 22°C, vreme răcoroasă, cu averse și descărcări electrice după-amiaza.

CITEȘTE ȘI: Luna lui cuptor este, de fapt, „luna lui frigider”. Meteorologii Accuweather anunță minime de 8 grade Celsius în iulie, în aceste orașe din România

Surpriză de proporții! Câte zile de caniculă anunță meteorologii Accuweather pentru luna iulie, în România

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vremea se schimbă radical de duminică. ANM anunță furtuni în aproape toată țara
Știri
Vremea se schimbă radical de duminică. ANM anunță furtuni în aproape toată țara
O zodie intră într-o perioadă dificilă. Obstacolul care îi poate schimba complet planurile
Știri
O zodie intră într-o perioadă dificilă. Obstacolul care îi poate schimba complet planurile
Marine Le Pen, pe val în Franța, în ciuda CONDAMNĂRII! Cum o plasează sondajele pentru PREZIDENȚIALELE din 2027
Mediafax
Marine Le Pen, pe val în Franța, în ciuda CONDAMNĂRII! Cum o plasează...
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a primit Nicușor Dan de la Recep Erdogan. Gândul a obținut mesajul
Gandul.ro
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a...
Reacția francezilor despre afacerea mamut prin care frații Pavăl au plătit 823 de milioane de euro pentru Carrefour România
Prosport.ro
Reacția francezilor despre afacerea mamut prin care frații Pavăl au plătit 823 de...
Răsturnare de situație. Sora victimei lui Emil Gânj, din victimă protejată de Poliție, în agresor cu brățară electronică: „O soluție incredibilă”
Adevarul
Răsturnare de situație. Sora victimei lui Emil Gânj, din victimă protejată de Poliție,...
VIDEO „Noua Axă a Răului: Pactul secret”. Vladimir Putin și Xi Jinping pun la cale neutralizarea Starlink și un scut comun antirachetă
Digi24
VIDEO „Noua Axă a Răului: Pactul secret”. Vladimir Putin și Xi Jinping pun...
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
Mediafax
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
Parteneri
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a Norvegiei pentru a domina fotbalul mondial
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a...
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport.ro
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum l-au poreclit copiii pe Cabral Ibacka? Prezentatorul a aflat abia după despărțirea de Andreea: „A început negocierea”
Click.ro
Cum l-au poreclit copiii pe Cabral Ibacka? Prezentatorul a aflat abia după despărțirea de Andreea:...
VIDEO Harta salariilor din România: unde se câștigă cei mai mulți bani. Județul care a depășit toate așteptările în 2026
Digi 24
VIDEO Harta salariilor din România: unde se câștigă cei mai mulți bani. Județul care a...
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aeronavele străine, nu poate zbura pe frig sau caniculă
Digi24
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aeronavele străine, nu poate zbura pe frig...
2026: Când ți se SUSPENDĂ permisul pentru neplata amenzii? Normele aprobate de GUVERN
Promotor.ro
2026: Când ți se SUSPENDĂ permisul pentru neplata amenzii? Normele aprobate de GUVERN
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
go4it.ro
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Descopera.ro
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a primit Nicușor Dan de la Recep Erdogan. Gândul a obținut mesajul
Gandul.ro
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a primit Nicușor...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Vremea se schimbă radical de duminică. ANM anunță furtuni în aproape toată țara
Vremea se schimbă radical de duminică. ANM anunță furtuni în aproape toată țara
O zodie intră într-o perioadă dificilă. Obstacolul care îi poate schimba complet planurile
O zodie intră într-o perioadă dificilă. Obstacolul care îi poate schimba complet planurile
Soția lui Lionel Messi a atras toate privirile cu un ceas de peste 67.000 de dolari și 32 de diamante. ...
Soția lui Lionel Messi a atras toate privirile cu un ceas de peste 67.000 de dolari și 32 de diamante. Cum a apărut Antonela Roccuzzo la meciul Argentinei
Ce a spus Laura Cosoi despre mama care și-a agresat copilul în Constanța. Mesajul vedetei a emoționat ...
Ce a spus Laura Cosoi despre mama care și-a agresat copilul în Constanța. Mesajul vedetei a emoționat mulți părinți
Cuplul cu cea mai mare diferență de vârstă din showbiz-ul românesc. I-ar putea fi bunic, dar îi ...
Cuplul cu cea mai mare diferență de vârstă din showbiz-ul românesc. I-ar putea fi bunic, dar îi e soț!
„Nu am primit niciun ban.” Actrița și femeia de afaceri face acuzații neașteptate după divorț
„Nu am primit niciun ban.” Actrița și femeia de afaceri face acuzații neașteptate după divorț
Vezi toate știrile