Prognoza meteo azi, 10 iulie 2026. Vreme cu două fețe în România. Ploi și descărcări electrice într-o parte a țării, soare și 30 de grade în alta

Vremea se va menține apropiată de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilei de 10 iulie, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în special în nordul, centrul și estul României. După-amiaza sunt așteptate averse și descărcări electrice în mai multe regiuni, în timp ce sud-vestul țării va avea parte de cele mai ridicate temperaturi.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza se vor dezvolta înnorări temporar accentuate, însoțite de averse și descărcări electrice, în special în nordul, centrul și estul țării.

Ploile vor avea caracter local în Moldova, Transilvania și Maramureș, iar izolat vor apărea și în Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În intervale scurte de timp se pot acumula între 10 și 15 l/mp, iar pe arii restrânse chiar până la 20 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor ajunge la 40-60 km/h, dar și izolat în timpul averselor.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade Celsius, iar cele minime între 6 și 20 de grade.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș și Crișana vremea va fi plăcută în prima parte a zilei, însă după-amiaza vor apărea înnorări și, local, averse însoțite de descărcări electrice. În Banat, probabilitatea de ploaie va fi mai redusă, iar temperaturile vor rămâne confortabile, cu maxime cuprinse între 24 și 28 de grade.

Vremea în sud și sud-est

Muntenia va avea o vreme apropiată de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar doar izolat, spre după-amiază, pot apărea ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Maximele vor ajunge la 27-29 de grade, iar în sud-estul regiunii vremea va fi în general frumoasă.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi cea mai caldă regiune a țării. Temperaturile vor urca până la 30 de grade, iar șansele de ploaie vor fi reduse, fiind posibile doar izolat averse de vară în zonele deluroase. Vremea se anunță predominant frumoasă și plăcută.

Vremea în est și nord-est

În Moldova se vor înregistra cele mai multe manifestări de instabilitate atmosferică. După-amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și, pe alocuri, cantități de apă de până la 20 l/mp. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în restul țării, cu maxime între 18 și 26 de grade, cele mai reduse valori fiind în zona subcarpatică.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Transilvania și zonele montane vor avea o vreme instabilă. După-amiaza sunt prognozate averse și descărcări electrice, iar pe creste vântul va avea intensificări cu rafale de 40-60 km/h.

Minimele vor coborî până la 6-7 grade în estul Transilvaniei, cele mai scăzute temperaturi din țară.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

În Dobrogea, vremea va fi în general plăcută, cu perioade însorite și înnorări trecătoare după-amiaza, când izolat pot apărea ploi de scurtă durată.

Pe litoral, temperaturile maxime vor ajunge la 27-28 de grade, iar noaptea valorile nu vor coborî sub 19-20 de grade, cele mai ridicate minime din România.

Vremea în București

În Capitală, valorile termice vor crește ușor și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza, însă probabilitatea de ploaie rămâne redusă.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi în jurul 29 de grade, în timp ce minima va coborî la 14-16 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: aproximativ 24°C, cu înnorări temporare și posibilitate de averse după-amiaza.

Timișoara: aproximativ 27°C, vreme în general frumoasă, cu șanse reduse de ploaie.

Iași: aproximativ 23°C, instabilitate atmosferică, averse și descărcări electrice în a doua parte a zilei.

Craiova: aproximativ 30°C, cea mai ridicată temperatură dintre marile orașe, cu vreme predominant frumoasă.

Constanța: aproximativ 27°C, cer variabil, vreme plăcută și posibilitate redusă de ploi, minima fiind de 19-20°C.

Brașov: aproximativ 22°C, vreme răcoroasă, cu averse și descărcări electrice după-amiaza.

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