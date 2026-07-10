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Paste proaspete sau uscate? Bucătarii explică ce variantă este mai bună și când ar trebui folosită fiecare

De: Daniel Matei 10/07/2026 | 06:10
Paste proaspete sau uscate? Bucătarii explică ce variantă este mai bună și când ar trebui folosită fiecare
Sursa foto: Shutterstock
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Mulți oameni consideră că pastele proaspete sunt întotdeauna o alegere mai bună decât cele uscate. Bucătarii spun însă că această idee este un mit și că fiecare tip de paste are avantajele sale, în funcție de preparatul pe care vrei să îl gătești.

Potrivit specialiștilor citați de Real Simple, pastele proaspete și cele uscate sunt produse diferite, cu ingrediente, texturi și utilizări distincte, motiv pentru care nu pot fi comparate direct.

Când sunt recomandate pastele proaspete

Pastele proaspete sunt preparate, de regulă, din făină, ouă și, uneori, făină de grâu dur. Datorită acestei compoziții, au o textură fină și catifelată și se gătesc în doar câteva minute.

Bucătarii recomandă folosirea lor alături de sosuri delicate, pe bază de unt, smântână sau brânzeturi, deoarece acestea pun mai bine în valoare textura pastelor. Tot din această categorie fac parte și pastele umplute, precum ravioli sau tortellini.

Când sunt mai potrivite pastele uscate

Pastele uscate sunt obținute, în general, doar din griș de grâu dur și apă. Ele au o textură mai fermă și o suprafață ușor aspră, care ajută sosurile să adere mai bine.

Din acest motiv, bucătarii recomandă pastele uscate pentru preparate consistente, precum cele cu sos de roșii, ragu, fructe de mare sau sosuri pe bază de ulei de măsline. De asemenea, acestea rezistă mai bine la amestecarea energică și sunt ideale pentru preparatele la cuptor.

Indiferent de tipul ales, specialiștii recomandă folosirea unei cantități generoase de sare în apa de fierbere și respectarea timpului de gătire pentru a obține o textură cât mai apropiată de cea „al dente”. În plus, pastele proaspete trebuie consumate într-un timp scurt și păstrate la frigider, în timp ce cele uscate au un termen de valabilitate mult mai mare și pot fi depozitate în cămară.

Practic, specialiștii spun că nu există un tip de paste „mai bun” în toate situațiile. Alegerea depinde de rețetă, de sos și de textura pe care vrei să o obții în farfurie.

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