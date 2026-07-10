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BANC | „Bulă, ce ți-a zis nevasta când te-a prins cu vecina de la 4?”

De: Emanuela Cristescu 10/07/2026 | 07:22
BANC | Bulă, ce ți-a zis nevasta când te-a prins cu vecina de la 4?
BANC | "Bulă, ce ți-a zis nevasta când te-a prins cu vecina de la 4?"
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Este vineri, iar CANCAN ți-a pregătit un banc care îți va aduce zâmbetul pe buze înainte de weekend. În centrul atenției se află, ca de fiecare dată, celebrul Bulă, personajul care reușește să iasă din orice încurcătură cu un răspuns complet neașteptat. Dialogul pare banal la început, însă replica de final este cea care face toți banii și te va face să râzi cu poftă.

– Bulă, ce ți-a zis nevasta când te-a prins cu vecina de la 4?
– Nimic, Ștrulă! A fost chiar calmă și, oricum, dinții din față trebuiau scoși.

BANC |
BANC | „Bulă, ce ți-a zis nevasta când te-a prins cu vecina de la 4?”

Un banc memorabil

Un cuplu de vechi pensionari.
– Măi femeie, mergi la bucătărie și adu niște înghețată! Da’ notează, să nu uiți!
– Lasă că țin minte!
După jumătate de oră se întoarce cu o tavă de mici!
– Ti-am zis să notezi! Ai uitat muștarul!

Un client intră într-un restaurant de lux si se asează la masă.
Cheful vine si ii aduce meniuľ, iar clientul il intreabă:
– Îmi pare rău, dar ce fel de mâncare aveți aici?
Chelnerul răspunde:
– Avem cele mai fine preparate! La noi, mâncarea este ca o operă de artă!
Clientul, uimit, întreabă:
– Asta înseamnă că mâncarea va veni cu un cadou sau cu un bilet la muzeu?
Chelnerul:
– Nu, dar vă asigur că va fi destul de scumpă ca să merite să o puneți pe perete!

– Am auzit că noua actriță a fost aplaudată in delir de asistență in spectacolul de aseară. Nu e puțin să ai așa succes la debut in rolul Desdemonei!
– Aplauze a primit cu prisosință, dar nu cred să fi fost un așa mare succes.
– Cum așa?
– Spectatorii îl aplaudau pe Othello cum o strânge de gât!

Gluma pe care nu o vei uita

Un chinez intră intr-un bar din America, se așează la bar și-i cere barmanului un whisky. In dreapta lui, Steven Spielberg.
Chinezul, un mare fan al filmelor acestuia, ii cere un autograf.
In schimb, Spielberg îi dă o palma și-i spune:
– Voi, poporul chinez ați bombardat Pearl Harbor, pleacă de-aici.
Chinezul, uimit, răspunde:
– N-au fost chinezii cei care au bombardat Pearl Harbor, ci japonezii.
– Chinezi, japonezi, taiwanezi, sunteți cu toții la fel, a replicat Spielberg.
Chinezul, jap-jap, ii dă doua palme lu’ Spielberg și-i spune:
– Tu ai scufundat Titanicul. Stramoșii mei au fost pe acea nava…
Șocat, Spielberg raspunde:
A fost un aisberg cel care a scufundat nava, nu eu..
Chinezul:
– Iceberg, Spielberg, Carlsberg … toți sunteți la fel.

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Gândirea pozitivă

  BANC | Cu ocazia nunții de argint, Bulă o duce pe Bubulina într-un concediu pe o insulă uitată de lume

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