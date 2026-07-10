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Dieta lui Meghan Markle. Alimentele la care a renunțat Ducesa de Sussex

De: Irina Vlad 10/07/2026 | 06:20
Dieta lui Meghan Markle. Alimentele la care a renunțat Ducesa de Sussex
Meghan Markle/ sursă foto: Profimedia
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Meghan Markle este cunoscută poate mai ales ca Ducesă de Sussex, dar cu mult înainte de a se alătura familiei regale și de a se retrage din rândurile acesteia, actrița era deja binecunoscută ca susținătoare a unui stil de viață sănătos. Blogul ei de lifestyle, „The Tig”, conținea odinioară numeroase reflecții și rețete având ca temă principală o alimentație echilibrată. 

Multe dintre mâncărurile preferate ale lui Markle au un concept relativ simplu: pâine prăjită cu avocado, quinoa cu legume, tacos cu pește, paste. Lista continuă, dar preferințele lui Meghan Markle par să se îndrepte mai mult decât orice spre alimente integrale și proaspete. De asemenea, ducesa se consideră pro-carbohidrați, spre deosebire de cumnata ei Kate Middleton, care a adoptat un plan alimentar cu un conținut scăzut de carbohidrați.

„Aș putea să mănânc cartofi prăjiți toată ziua. Ador pastele. Îmi plac carbohidrații – cui nu-i plac carbohidrații? La fel și cu vinul. Bineînțeles că voi bea acel pahar de vin – este delicios și mă bucur de el: un roșu bogat și frumos sau un alb crocant.

Dar dacă e vorba de cocktailuri, ador un cocktail picant de tequila, Negroni sau un scotch bun, pur. Fă lucrurile care îți plac în limite rezonabile”, a spus ducesa de Sussex în urmă cu ceva timp.

Care sunt alimentele preferate ale lui Meghan Markle

O zi ideală din viața ducesei de Sussex arată astfel: prima masă a zilei conține un shake de vanilie amestecat cu afine congelate, iar la prânz alege să consume o salată, un pahar de vin rose alături de brânză de capră și baghetă. Ultima masă din zi conține, de cele mai multe ori, paste cu fructe de mare sau pește și un cocktail Negroni.

Meghan Markle show/ Sursa: Hepta

De asemenea, Meghan Markle urmează o abordare flexitariană – de la care nu se abate aproape niciodată: în timpul săptămânii urmează o dietă vegană și evită complet produsele de origine animală, iar în weekend își oferă libertate totală, mâncând orice poftește, astfel încât să nu se priveze de niciun aliment.

„Încerc să mănânc vegan în timpul săptămânii și apoi să am mai multă flexibilitate cu ceea ce mănânc în weekend. Dar, în același timp, totul se rezumă la echilibru. Pentru că mă antrenez așa cum o fac, nu vreau niciodată să mă simt privată de nimic. Simt că în secunda în care faci asta, începi să te îndoiești de lucruri. Nu este o dietă, este alimentația bazată pe stil de viață”, spunea Meghan Markle în urmă cu ceva timp.

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