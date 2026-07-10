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Casa familiei Gucci, listată oficial! Cum arată reședința fabuloasă și cât trebuie să plătești ca să o cumperi

De: David Ioan 10/07/2026 | 06:40
Casa familiei Gucci, listată oficial! Cum arată reședința fabuloasă și cât trebuie să plătești ca să o cumperi
Casa familiei Gucci, listată oficial! Cum arată reședința fabuloasă și cât trebuie să plătești ca să o cumperi. Foto: Instagram
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O proprietate emblematică pentru familia Gucci a fost scoasă pe piață, iar vila ridicată de Aldo Gucci în Roma atrage atenția prin eleganță, dimensiuni și istoria pe care o poartă. Reședința se află pe Via della Camilluccia, una dintre cele mai exclusiviste zone ale capitalei italiene, fiind ascunsă într-un parc privat și concepută ca un refugiu luxos pentru familie.

Proprietatea este evaluată la 11,5 milioane de euro și include două corpuri de vilă complet independente. Spațiile sunt generoase, cu săli de recepție ample, bucătării profesionale, zece dormitoare și cincisprezece băi. Arhitectura clasică este completată de elemente moderne, iar interiorul este pus în valoare de o scară în spirală spectaculoasă și de terase largi care deschid panorama către împrejurimi. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Casa familiei Gucci, listată oficial!

Unul dintre punctele forte ale reședinței este terasa de pe acoperiș, care oferă o priveliște directă către Altare della Patria, unul dintre monumentele simbol ale Romei. Terenul se întinde pe aproape un hectar, cu zone verzi, alei și o piscină care completează atmosfera unei proprietăți de lux autentice.

Vila păstrează farmecul unei reședințe cu istorie, fiind legată de unul dintre cele mai influente nume din moda internațională. Amplasarea exclusivistă, arhitectura rafinată și dimensiunile impresionante o transformă într-una dintre cele mai spectaculoase oferte imobiliare disponibile în Roma în această perioadă.

Totodată şi casa în care Matthew Perry și‑a petrecut ultimele luni de viață are acum un nou proprietar, după ce vila din Los Angeles a atras atenția atât prin amplasare, cât și prin contextul tragic al dispariției actorului.

Cum arată reședința fabuloasă și cât trebuie să plătești ca să o cumperi

Reședința din Pacific Palisades este locul unde starul din „Friends”, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit fără suflare în jacuzzi. Moartea sa a fost considerată inițial un înec, însă raportul final al medicului legist din comitatul Los Angeles a indicat drept cauză „efectele acute ale ketaminei”, în timp ce în organism au fost identificate și opioide.

Proprietatea, care dispune de patru dormitoare și patru băi, a fost achiziționată de Matthew Perry în 2020 pentru suma de 6 milioane de dolari. Vila se află într-un cartier exclusivist, cunoscut pentru casele spațioase și liniștea zonei, fiind una dintre locuințele în care actorul obișnuia să se retragă.

În 2024, imobilul a fost vândut pentru 8,5 milioane de dolari. Noul proprietar este Anita Verma‑Lallian, dezvoltator imobiliar și producător de film, care a preluat casa la un preț considerabil mai mare decât cel plătit de Perry, semn al interesului crescut pentru proprietățile din Pacific Palisades.

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