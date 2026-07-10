Acasă » Știri » Greșeala pe care mulți o fac când folosesc cuptorul. Poziția grătarului poate schimba complet rezultatul preparatului

Greșeala pe care mulți o fac când folosesc cuptorul. Poziția grătarului poate schimba complet rezultatul preparatului

De: Daniel Matei 10/07/2026 | 07:40
Greșeala pe care mulți o fac când folosesc cuptorul. Poziția grătarului poate schimba complet rezultatul preparatului
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mulți oameni lasă grătarul cuptorului în aceeași poziție de fiecare dată când gătesc. Bucătarii spun însă că locul în care este așezat acesta poate influența semnificativ modul în care se prepară mâncarea și chiar gustul final al acesteia.

Potrivit specialiștilor citați de Real Simple, fiecare poziție a grătarului are un rol diferit, deoarece temperatura nu este distribuită uniform în interiorul cuptorului. Alegerea corectă depinde de preparatul pe care îl gătești.

Ce preparate se gătesc cel mai bine pe fiecare nivel

Poziția din mijloc este considerată cea mai versatilă și este recomandată pentru majoritatea preparatelor. Aici căldura circulă cel mai uniform, fiind ideală pentru prăjituri, biscuiți, lasagna, fripturi sau legume coapte.

Grătarul din partea superioară este potrivit pentru preparatele care au nevoie de rumenire rapidă. Specialiștii recomandă această poziție pentru gratinuri, preparate cu brânză sau atunci când vrei să obții o crustă aurie în ultimele minute de gătire.

În schimb, nivelul inferior este recomandat pentru pizza, pâine și alte preparate care au nevoie de mai multă căldură la bază, pentru ca blatul sau crusta să devină crocante.

În cele mai multe cazuri, bucătarii recomandă folosirea grătarului aflat în poziția de mijloc pe parcursul celei mai mari părți a procesului de gătire.

„Cuptoarele încălzesc din partea de jos, iar funcția de grill acționează din partea de sus, astfel că grătarul din mijloc oferă cea mai echilibrată și previzibilă distribuție a căldurii. Grătarul de sus este mai degrabă un instrument pentru rumenirea preparatului la final, nu punctul de plecare”, explică Sean Blomgren, chef executiv la The Lodge at Spruce Peak.

Totuși, dacă folosești întotdeauna doar grătarul din mijloc, poți rata avantajele celorlalte poziții. Grătarul superior ajută la rumenirea mai rapidă a preparatelor, în timp ce cel inferior este ideal pentru obținerea unei baze crocante, de exemplu în cazul pizzei sau al pâinii.

Un detaliu care poate face diferența

Bucătarii spun că poziția grătarului nu trebuie să rămână aceeași pe tot parcursul preparării. În unele cazuri, mutarea preparatului pe grătarul superior în ultimele minute poate ajuta la rumenirea suprafeței fără a afecta interiorul. De asemenea, este important ca grătarul să fie așezat în poziția dorită înainte de preîncălzirea cuptorului, pentru a evita manevrarea lui când este încins.

Indiferent de poziția grătarului, specialiștii subliniază că preîncălzirea cuptorului este esențială. În lipsa acesteia, timpul de preparare poate varia și devine mai greu de controlat.

„Așteptați întotdeauna ca cuptorul să ajungă la temperatura dorită înainte de a introduce preparatul. Doar astfel fiecare nivel al cuptorului vă poate oferi rezultatul pe care îl urmăriți”, recomandă Rhonda Jones, chef specializat în preparate pe bază de plante și fondatoarea Fresh Fun Flavor.

CITEȘTE ȘI:

Air fryer sau aragaz? Nutriționiștii spun care metodă păstrează mai bine vitaminele din alimente

De ce este bine să mănânci mai des fasole neagră. Nutriționiștii explică beneficiile pentru sănătate

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vremea se schimbă radical de duminică. ANM anunță furtuni în aproape toată țara
Știri
Vremea se schimbă radical de duminică. ANM anunță furtuni în aproape toată țara
O zodie intră într-o perioadă dificilă. Obstacolul care îi poate schimba complet planurile
Știri
O zodie intră într-o perioadă dificilă. Obstacolul care îi poate schimba complet planurile
Marine Le Pen, pe val în Franța, în ciuda CONDAMNĂRII! Cum o plasează sondajele pentru PREZIDENȚIALELE din 2027
Mediafax
Marine Le Pen, pe val în Franța, în ciuda CONDAMNĂRII! Cum o plasează...
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a primit Nicușor Dan de la Recep Erdogan. Gândul a obținut mesajul
Gandul.ro
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a...
Reacția francezilor despre afacerea mamut prin care frații Pavăl au plătit 823 de milioane de euro pentru Carrefour România
Prosport.ro
Reacția francezilor despre afacerea mamut prin care frații Pavăl au plătit 823 de...
Răsturnare de situație. Sora victimei lui Emil Gânj, din victimă protejată de Poliție, în agresor cu brățară electronică: „O soluție incredibilă”
Adevarul
Răsturnare de situație. Sora victimei lui Emil Gânj, din victimă protejată de Poliție,...
VIDEO „Noua Axă a Răului: Pactul secret”. Vladimir Putin și Xi Jinping pun la cale neutralizarea Starlink și un scut comun antirachetă
Digi24
VIDEO „Noua Axă a Răului: Pactul secret”. Vladimir Putin și Xi Jinping pun...
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
Mediafax
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
Parteneri
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a Norvegiei pentru a domina fotbalul mondial
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a...
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport.ro
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum l-au poreclit copiii pe Cabral Ibacka? Prezentatorul a aflat abia după despărțirea de Andreea: „A început negocierea”
Click.ro
Cum l-au poreclit copiii pe Cabral Ibacka? Prezentatorul a aflat abia după despărțirea de Andreea:...
VIDEO Harta salariilor din România: unde se câștigă cei mai mulți bani. Județul care a depășit toate așteptările în 2026
Digi 24
VIDEO Harta salariilor din România: unde se câștigă cei mai mulți bani. Județul care a...
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aeronavele străine, nu poate zbura pe frig sau caniculă
Digi24
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aeronavele străine, nu poate zbura pe frig...
2026: Când ți se SUSPENDĂ permisul pentru neplata amenzii? Normele aprobate de GUVERN
Promotor.ro
2026: Când ți se SUSPENDĂ permisul pentru neplata amenzii? Normele aprobate de GUVERN
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e puțin ofticat în noaptea nunții: – Din cate văd, dragă...
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
go4it.ro
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Descopera.ro
Din ce sunt făcute cochiliile scoicilor?
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Go4Games
Schimbare majoră pentru consolele Nintendo Switch 2
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a primit Nicușor Dan de la Recep Erdogan. Gândul a obținut mesajul
Gandul.ro
Ce scrie pe biletul care a însoțit revolverul Gumusay Magnum pe care l-a primit Nicușor...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Vremea se schimbă radical de duminică. ANM anunță furtuni în aproape toată țara
Vremea se schimbă radical de duminică. ANM anunță furtuni în aproape toată țara
O zodie intră într-o perioadă dificilă. Obstacolul care îi poate schimba complet planurile
O zodie intră într-o perioadă dificilă. Obstacolul care îi poate schimba complet planurile
Soția lui Lionel Messi a atras toate privirile cu un ceas de peste 67.000 de dolari și 32 de diamante. ...
Soția lui Lionel Messi a atras toate privirile cu un ceas de peste 67.000 de dolari și 32 de diamante. Cum a apărut Antonela Roccuzzo la meciul Argentinei
Ce a spus Laura Cosoi despre mama care și-a agresat copilul în Constanța. Mesajul vedetei a emoționat ...
Ce a spus Laura Cosoi despre mama care și-a agresat copilul în Constanța. Mesajul vedetei a emoționat mulți părinți
Cuplul cu cea mai mare diferență de vârstă din showbiz-ul românesc. I-ar putea fi bunic, dar îi ...
Cuplul cu cea mai mare diferență de vârstă din showbiz-ul românesc. I-ar putea fi bunic, dar îi e soț!
„Nu am primit niciun ban.” Actrița și femeia de afaceri face acuzații neașteptate după divorț
„Nu am primit niciun ban.” Actrița și femeia de afaceri face acuzații neașteptate după divorț
Vezi toate știrile