Greșeala pe care mulți o fac când folosesc cuptorul. Poziția grătarului poate schimba complet rezultatul preparatului

Mulți oameni lasă grătarul cuptorului în aceeași poziție de fiecare dată când gătesc. Bucătarii spun însă că locul în care este așezat acesta poate influența semnificativ modul în care se prepară mâncarea și chiar gustul final al acesteia.

Potrivit specialiștilor citați de Real Simple, fiecare poziție a grătarului are un rol diferit, deoarece temperatura nu este distribuită uniform în interiorul cuptorului. Alegerea corectă depinde de preparatul pe care îl gătești.

Ce preparate se gătesc cel mai bine pe fiecare nivel

Poziția din mijloc este considerată cea mai versatilă și este recomandată pentru majoritatea preparatelor. Aici căldura circulă cel mai uniform, fiind ideală pentru prăjituri, biscuiți, lasagna, fripturi sau legume coapte.

Grătarul din partea superioară este potrivit pentru preparatele care au nevoie de rumenire rapidă. Specialiștii recomandă această poziție pentru gratinuri, preparate cu brânză sau atunci când vrei să obții o crustă aurie în ultimele minute de gătire.

În schimb, nivelul inferior este recomandat pentru pizza, pâine și alte preparate care au nevoie de mai multă căldură la bază, pentru ca blatul sau crusta să devină crocante.

În cele mai multe cazuri, bucătarii recomandă folosirea grătarului aflat în poziția de mijloc pe parcursul celei mai mari părți a procesului de gătire.

„Cuptoarele încălzesc din partea de jos, iar funcția de grill acționează din partea de sus, astfel că grătarul din mijloc oferă cea mai echilibrată și previzibilă distribuție a căldurii. Grătarul de sus este mai degrabă un instrument pentru rumenirea preparatului la final, nu punctul de plecare”, explică Sean Blomgren, chef executiv la The Lodge at Spruce Peak.

Totuși, dacă folosești întotdeauna doar grătarul din mijloc, poți rata avantajele celorlalte poziții. Grătarul superior ajută la rumenirea mai rapidă a preparatelor, în timp ce cel inferior este ideal pentru obținerea unei baze crocante, de exemplu în cazul pizzei sau al pâinii.

Un detaliu care poate face diferența

Bucătarii spun că poziția grătarului nu trebuie să rămână aceeași pe tot parcursul preparării. În unele cazuri, mutarea preparatului pe grătarul superior în ultimele minute poate ajuta la rumenirea suprafeței fără a afecta interiorul. De asemenea, este important ca grătarul să fie așezat în poziția dorită înainte de preîncălzirea cuptorului, pentru a evita manevrarea lui când este încins.

Indiferent de poziția grătarului, specialiștii subliniază că preîncălzirea cuptorului este esențială. În lipsa acesteia, timpul de preparare poate varia și devine mai greu de controlat.

„Așteptați întotdeauna ca cuptorul să ajungă la temperatura dorită înainte de a introduce preparatul. Doar astfel fiecare nivel al cuptorului vă poate oferi rezultatul pe care îl urmăriți”, recomandă Rhonda Jones, chef specializat în preparate pe bază de plante și fondatoarea Fresh Fun Flavor.

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