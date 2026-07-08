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Vacanțele exotice s-au ieftinit. Dubai și Egipt, printre destinațiile cu prețuri mai mici

De: David Ioan 08/07/2026 | 12:48
Vacanțele exotice s-au ieftinit. Dubai și Egipt, printre destinațiile cu prețuri mai mici
Vacanțele exotice s-au ieftinit. Dubai și Egipt, printre destinațiile cu prețuri mai mici. Foto: Shutterstock/Pexels
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Vacanțele de familie în Dubai și Egipt sunt considerabil mai ieftine vara aceasta, după ce operatorii de turism au redus prețurile pentru a atrage din nou vizitatori în regiune. Tensiunile din Orientul Mijlociu, generate de conflictul dintre Iran și Israel și de restricțiile din spațiul aerian, i-au determinat pe mulți britanici să își schimbe planurile și să se orienteze către destinații europene.

În timp ce Spania, Portugalia și Grecia au continuat să se scumpească, ofertele pentru Orientul Mijlociu și nordul Africii au devenit mai avantajoase. Agențiile de turism spun că interesul începe să revină treptat după încetarea ostilităților.

Vacanțele exotice s-au ieftinit

Un sejur all-inclusive de șapte nopți pentru o familie în Emiratele Arabe Unite este, în luna august, cu aproximativ 25% mai ieftin decât anul trecut. În Egipt, același tip de vacanță are un preț redus cu aproape 8%. Scăderile vin după luni în care rezervările au fost afectate de conflict, mulți turiști evitând destinațiile apropiate de zona de război sau zborurile care traversau spațiul aerian regional.

Această schimbare de comportament a dus la creșterea tarifelor în cele mai populare destinații europene. Pachetele pentru Spania sunt mai scumpe cu aproximativ 4%, cele pentru Portugalia cu 3%, iar Grecia a înregistrat o creștere de circa 5%. În funcție de perioada aleasă, o familie de patru persoane poate plăti chiar și cu 160 de lire sterline în plus pentru un concediu în Spania față de anul trecut.

Autoritățile britanice au retras recent recomandarea de a evita călătoriile în Dubai, însă avertizează că situația din regiune rămâne instabilă. Mulți turiști preferă în continuare prudența. Tim și Natalie Harris, din Swansea, au renunțat la vacanța rezervată în Dubai imediat după izbucnirea conflictului, pierzând avansul plătit, și au ales ulterior un sejur all-inclusive în Mexic, în valoare de 6.400 de lire sterline.

Dubai și Egipt, printre destinațiile cu prețuri mai mici

Flora Badger a amânat rezervarea primei vacanțe în străinătate alături de cele trei fiice, temându-se de eventuale blocaje în transportul aerian. În final, a optat pentru insula spaniolă Lanzarote, în luna septembrie.

„Prețul a fost un factor foarte, foarte important. Este extrem de frustrant cât de mult cresc tarifele în perioada vacanțelor școlare. Până la urmă, copiii merită și ei o bucurie. Am economisit pentru această vacanță, au așteptat-o cu nerăbdare, așa că vom merge”, a declarat ea.

Operatorii de turism afirmă că, deși tensiunile s-au redus, clienții continuă să întrebe despre riscuri înainte de a face o rezervare.

„Oamenii pun întrebări, însă noi îi asigurăm că nu există absolut nicio problemă cu aceste destinații”, spune un manager adjunct din domeniu.

Agențiile observă o revenire treptată a cererii după încetarea focului, dar și o schimbare a preferințelor turiștilor, care analizează tot mai atent raportul dintre preț, siguranță și calitatea serviciilor.

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