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Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 de euro și numeroase beneficii

De: Alina Drăgan 08/07/2026 | 14:10
Regele Charles face angajări! Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham: salariu de 60.000 de euro și numeroase beneficii
Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham /Foto: Profimedia
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Palatul Buckingham face angajări și a lansat o ofertă care deja a atras atenția. Dincolo de prestigiul de a lucra pentru Familia Regală britanică, postul este însoțit de un salariu anual generos și de un pachet consistent de beneficii. Viitorul angajat va avea ocazia să fie prezent la unele dintre cele mai importante evenimente regale. Despre ce post este vorba?

Palatul Buckingham recrutează un videograf care să se alăture echipei ce documentează activitatea oficială a membrilor activi ai Familiei Regale britanice. Oferta de angajare, făcută publică la inițiativa regelui Charles al III-lea, a atras deja atenția și mulți sunt cei care își doresc să lucreze pentru Familia Regală.

Oferta greu de refuzat lansată de Palatul Buckingham

Potrivit anunțului de angajare, videograful va avea misiunea de a planifica, filma și edita materiale video și fotografii realizate la vizite oficiale, întâlniri diplomatice și evenimente importante la care participă regele Charles și ceilalți membri ai Casei Regale. În plus, videograful îi va însoți pe membrii Familiei Regale în călătoriile din afara Marii Britanii și va documenta inclusiv întâlnirile cu alți suverani sau lideri politici.

De asemenea, Palatul Buckingham precizează că nu este suficientă experiența în realizarea de clipuri video cu telefonul mobil. Candidații trebuie să cunoască foarte bine utilizarea camerelor profesionale, inclusiv a echipamentelor DSLR, și să demonstreze creativitate în realizarea unor materiale video moderne, capabile să atragă milioane de utilizatori din mediul digital.

În prezent, conturile oficiale ale Familiei Regale se bucură de o audiență uriașă, însă regele Charles își dorește să dezvolte și mai mult această direcție. Oferta lansată de Palatul Buckingham a atras deja numeroși doritori și asta pentru că, pe lângă salariul atractiv, se oferă și numeroase alte beneficii.

Cel care va ocupa postul va beneficia de un contract pe perioadă nedeterminată. Programul de lucru este de 37,5 ore pe săptămână, iar salariul anual ajunge la aproximativ 52.000 de lire sterline, echivalentul a aproape 60.000 de euro.

Pe lângă remunerație, viitorul angajat va beneficia de o contribuție de 15% la fondul de pensii, minimum 25 de zile de concediu anual, reducere de 20% în magazinele Royal Collection Trust, dar și prânz gratuit și acces la facilitățile Palatului Buckingham. Cei interesați își pot depune candidatura până la data de 12 iulie.

 

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