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Ce i-a spus Donald Trump lui Nicușor Dan, la fotografia de grup. Răspunsul președintelui

De: Denisa Crăciun 08/07/2026 | 14:34
Ce i-a spus Donald Trump lui Nicușor Dan, la fotografia de grup. Răspunsul președintelui
Ce i-a spus Donald Trump lui Nicușor Dan/ sursa foto: social media
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Nicușor Dan a participat la dineul oferit de președintele Turciei, Recep Erdogan. Totul a avut loc în timpul summitului NATO de la Ankara. De asemenea, Donald Trump a fost prezent, ba mai mult a avut un schimb de cuvinte cu președintele României.

Miercuri, 8 iulie, președintele Nicușor Dan a fost întrebat ce a discutat cu Donald Trump, la fotografia de grup pe care au făcut-o. Aceștia s-au întâlnit la summitul de la Ankara. În plus, șeful statului a explicat și cum a fost atmosfera de la evenimentul la care a participat alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.

Ce i-a spus Donald Trump lui Nicușor Dan, la fotografia de grup

Președintele Nicușor Dan a prezentat-o pe Mirabela Grădinaru liderului de la Casa Albă, Donald Trump. Miercuri, 8 iulie, șeful statului a fost întrebat ce a discutat cu el, iar acesta a răspuns fără ezitare. El spune că nu au fost prea multe discuții, ci doar cuvinte de politețe.

Nu, nu, au fost fraze de politețe. Stăteam în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela, a răspuns Nicușor Dan.

De asemenea, șeful statului a explicat și cum a fost atmosfera la eveniment. Cu atât mai mare a fost curiozitatea, având în vedere că Donald Trump i-ar fi acuzat pe aliați de lipsă de loialitate, iar România s-a dovedit a fi un aliat apropiat al Statelor Unite. El a declarat că liderii au socializat, s-au distrat, astfel că atmosfera a fost una plăcută, lipsită de tensiuni.

Nu, deloc. Bine, dar e o diferență tot timpul între politici și oameni. Adică oamenii socializează, discută, râd, cumva ăsta este limbajul social, perioada pe care o trăim, și una-i una, alta-i alta. Dar aseară a fost o atmosferă destinsă, a subliniat președintele României.

Ce s-a servit la dineul din Turcia

Liderii NATO au fost întâmpinați cu un meniu diversificat, astfel că au existat preparate inspirate din bucătăria turcească. Cina a început cu pide coaptă în cuptor cu vatră, servită cu unt de Trabzon și miere sălbatică din Hizan. Ulterior, au fost aduse la masă legume sotate în ulei de măsline cu iaurt afumat din Denizli. Ca fel intermediar, oficialii au fost serviți cu mantı de Kayseri, iar la felul principal au putut alege dintre biban de mare cu tarama, anghinare și frunze de viță sau coaste de vită gătite lent, alături de vinete coapte și pilaf de firik cu zbârciogi.

Seara s-a încheiat cu desertul, așa cum era de așteptat. Astfel că, oaspeților li s-a oferit Sütlü Nuriye, un fel mai special de baclava, cu spumă de fistic de Antep și înghețată tradițională de Maraș și bergamotă.

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