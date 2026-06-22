Noul vicepremier Olivia Diana Morar, apropiată de echipa lui Nicușor Dan. Cine este, de fapt

Deputata Olivia‑Diana Morar, fostă membră în echipa de campanie a lui Nicușor Dan la prezidențialele din 2025, a fost propusă oficial pentru funcția de viceprim‑ministru în Cabinetul condus de premierul desemnat Adrian Veștea. Nominalizarea o readuce în structurile centrale ale Executivului, după mai multe poziții ocupate anterior în administrația publică și în Parlament.

În componența noului Guvern, Adrian Veștea a inclus‑o pe Olivia‑Diana Morar pe lista celor trei vicepremieri. Parcursul ei profesional îmbină activitatea juridică, experiența administrativă și implicarea politică, fiind cunoscută pentru colaborările din administrația Capitalei și pentru legăturile instituționale cu reprezentanți ai Administrației Prezidențiale și ai unor consilii județene.

Noul vicepremier Olivia Diana Morar, apropiată de echipa lui Nicușor Dan

Olivia‑Diana Morar este avocat, absolventă a Facultății de Drept a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca, și a profesat în Baroul Bistrița‑Năsăud. A intrat în administrația centrală în perioada Guvernului Orban, când a fost numită secretar de stat în Ministerul Justiției. La alegerile parlamentare din 2020 a obținut un mandat de deputat pe listele PNL, iar din 2024 s‑a alăturat partidului Forța Dreptei, condus de Ludovic Orban. În Camera Deputaților a activat în Comisia juridică și în Comisia pentru statutul deputaților și senatorilor.

Un element important al traseului său recent este implicarea în campania prezidențială a lui Nicușor Dan din 2025, unde a făcut parte din stafful de strategie. Noul Executiv include și alți oficiali care au lucrat anterior în structurile Primăriei Capitalei, precum Marian Bârgău, fost consilier local și director numit de Nicușor Dan, acum propus ministru.

Promovarea Oliviei‑Diana Morar în poziția de vicepremier este asociată cu Andreea Miu, fosta șefă de cabinet a lui Nicușor Dan la Primăria București, ulterior numită la conducerea Secretariatului din cadrul Administrației Prezidențiale.

Cine este, de fapt

Declarațiile de avere depuse la Camera Deputaților arată că Olivia Diana Morar deține un portofoliu extins de proprietăți imobiliare. Documentele includ 13 terenuri în București și în județele Bistrița‑Năsăud, Constanța, Bihor, Satu Mare, Timiș și Cluj, precum și 19 clădiri – apartamente, case și spații comerciale – situate în aceleași zone urbane. La capitolul investiții figurează participații în companii private și o donație de 27.000 de euro către PNL în anul electoral 2020.

În urma ședinței Consiliului Politic, PSD a anunțat că va susține învestirea Guvernului Veștea, invocând necesitatea stabilității politice. Social‑democrații își păstrează influența în viitorul Executiv prin preluarea unor portofolii majore, precum Interne, Sănătate, Justiție, Muncă și Energie.

Lista miniștrilor nominalizați în Guvernul Veștea:

Prim-ministru: Adrian-Ioan Veștea (PNL)

Viceprim-ministru și ministrul afacerilor interne: Marian Neacșu (PSD)

Viceprim-ministru (fără portofoliu): Alina-Ștefania Gorghiu (PNL)

Viceprim-ministru (fără portofoliu): Olivia-Diana Morar (independent)

Ministrul finanțelor: Alexandru Nazare (independent)

Ministrul transporturilor și infrastructurii: Cristian-Ovidiu-Cătălin Pistol (PNL)

Ministrul justiției: Radu Marinescu (PSD)

Ministrul apărării naționale: Sorin-Mihai Cîmpeanu (PNL)

Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului: Marian Aurelian Bârgău (independent)

Ministru delegat pentru transformare digitală: Eduard-Tatian Mititelu (PNL)

Ministrul sănătății: Alexandru Florin Rogobete (PSD)

Ministrul educației și cercetării: Monica-Cristina Anisie (PNL)

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale: Florin-Ionuț Barbu (PSD)

Ministrul afacerilor externe: Luca-Alexandru Niculescu (independent)

Ministrul investițiilor și proiectelor europene: Florin-Alexandru Zaharia (independent)

Ministrul mediului, apelor și pădurilor: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)

Ministrul muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale: Petre-Florin Manole (PSD)

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației: Romeo-Daniel Lungu (PSD)

Ministrul culturii: Ionuț Vulpescu (PSD)

Ministrul energiei: Bogdan-Gruia Ivan (PSD)

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

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