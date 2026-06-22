Acasă » Știri » Noul vicepremier Olivia Diana Morar, apropiată de echipa lui Nicușor Dan. Cine este, de fapt

Noul vicepremier Olivia Diana Morar, apropiată de echipa lui Nicușor Dan. Cine este, de fapt

De: David Ioan 22/06/2026 | 11:00
Noul vicepremier Olivia Diana Morar, apropiată de echipa lui Nicușor Dan. Cine este, de fapt
Noul vicepremier Olivia Diana Morar, apropiată de echipa lui Nicușor Dan. Cine este, de fapt. Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Deputata Olivia‑Diana Morar, fostă membră în echipa de campanie a lui Nicușor Dan la prezidențialele din 2025, a fost propusă oficial pentru funcția de viceprim‑ministru în Cabinetul condus de premierul desemnat Adrian Veștea. Nominalizarea o readuce în structurile centrale ale Executivului, după mai multe poziții ocupate anterior în administrația publică și în Parlament.

În componența noului Guvern, Adrian Veștea a inclus‑o pe Olivia‑Diana Morar pe lista celor trei vicepremieri. Parcursul ei profesional îmbină activitatea juridică, experiența administrativă și implicarea politică, fiind cunoscută pentru colaborările din administrația Capitalei și pentru legăturile instituționale cu reprezentanți ai Administrației Prezidențiale și ai unor consilii județene.

Noul vicepremier Olivia Diana Morar, apropiată de echipa lui Nicușor Dan

Olivia‑Diana Morar este avocat, absolventă a Facultății de Drept a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca, și a profesat în Baroul Bistrița‑Năsăud. A intrat în administrația centrală în perioada Guvernului Orban, când a fost numită secretar de stat în Ministerul Justiției. La alegerile parlamentare din 2020 a obținut un mandat de deputat pe listele PNL, iar din 2024 s‑a alăturat partidului Forța Dreptei, condus de Ludovic Orban. În Camera Deputaților a activat în Comisia juridică și în Comisia pentru statutul deputaților și senatorilor.

Un element important al traseului său recent este implicarea în campania prezidențială a lui Nicușor Dan din 2025, unde a făcut parte din stafful de strategie. Noul Executiv include și alți oficiali care au lucrat anterior în structurile Primăriei Capitalei, precum Marian Bârgău, fost consilier local și director numit de Nicușor Dan, acum propus ministru.

Promovarea Oliviei‑Diana Morar în poziția de vicepremier este asociată cu Andreea Miu, fosta șefă de cabinet a lui Nicușor Dan la Primăria București, ulterior numită la conducerea Secretariatului din cadrul Administrației Prezidențiale.

Cine este, de fapt

Declarațiile de avere depuse la Camera Deputaților arată că Olivia Diana Morar deține un portofoliu extins de proprietăți imobiliare. Documentele includ 13 terenuri în București și în județele Bistrița‑Năsăud, Constanța, Bihor, Satu Mare, Timiș și Cluj, precum și 19 clădiri – apartamente, case și spații comerciale – situate în aceleași zone urbane. La capitolul investiții figurează participații în companii private și o donație de 27.000 de euro către PNL în anul electoral 2020.

În urma ședinței Consiliului Politic, PSD a anunțat că va susține învestirea Guvernului Veștea, invocând necesitatea stabilității politice. Social‑democrații își păstrează influența în viitorul Executiv prin preluarea unor portofolii majore, precum Interne, Sănătate, Justiție, Muncă și Energie.

Lista miniștrilor nominalizați în Guvernul Veștea:

Prim-ministru: Adrian-Ioan Veștea (PNL)

Viceprim-ministru și ministrul afacerilor interne: Marian Neacșu (PSD)

Viceprim-ministru (fără portofoliu): Alina-Ștefania Gorghiu (PNL)

Viceprim-ministru (fără portofoliu): Olivia-Diana Morar (independent)

Ministrul finanțelor: Alexandru Nazare (independent)

Ministrul transporturilor și infrastructurii: Cristian-Ovidiu-Cătălin Pistol (PNL)

Ministrul justiției: Radu Marinescu (PSD)

Ministrul apărării naționale: Sorin-Mihai Cîmpeanu (PNL)

Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului: Marian Aurelian Bârgău (independent)

Ministru delegat pentru transformare digitală: Eduard-Tatian Mititelu (PNL)

Ministrul sănătății: Alexandru Florin Rogobete (PSD)

Ministrul educației și cercetării: Monica-Cristina Anisie (PNL)

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale: Florin-Ionuț Barbu (PSD)

Ministrul afacerilor externe: Luca-Alexandru Niculescu (independent)

Ministrul investițiilor și proiectelor europene: Florin-Alexandru Zaharia (independent)

Ministrul mediului, apelor și pădurilor: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)

Ministrul muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale: Petre-Florin Manole (PSD)

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației: Romeo-Daniel Lungu (PSD)

Ministrul culturii: Ionuț Vulpescu (PSD)

Ministrul energiei: Bogdan-Gruia Ivan (PSD)

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

CITEŞTE ŞI: Ciprian Ciucu, plasat sub control judiciar. Prima reacție după ieșirea de la DNA: „Nu demisionez”

Între 2.000 și 6.000 de lei amendă pentru românii care încalcă legea promulgată de Nicușor Dan

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât a ajuns să coste o zi de vacanță în Vama Veche. Turiștii simt scumpirile
Știri
Cât a ajuns să coste o zi de vacanță în Vama Veche. Turiștii simt scumpirile
Ce face Cabral după divorț. Prezentatorul a spus cum arată viața lui acum
Știri
Ce face Cabral după divorț. Prezentatorul a spus cum arată viața lui acum
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Scandalul care zguduie relația Varșovia-Kiev. Cum a reînviat Zelenski o dispută istorică ce amenință una dintre cele mai importante alianțe ale Ucrainei
Gandul.ro
Scandalul care zguduie relația Varșovia-Kiev. Cum a reînviat Zelenski o dispută istorică ce...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Bătălii electorale pe toate fronturile. Târg luat cu asalt de Călin Georgescu. „Să nu pierdem copilu’, cu ochii la Călin al nostru!”| REPORTAJ
Adevarul
Bătălii electorale pe toate fronturile. Târg luat cu asalt de Călin Georgescu. „Să...
Cea mai dură reformă a pensiilor în Germania: mai multă muncă, contribuții mai mari și costuri uriașe pentru pensionarea anticipată
Digi24
Cea mai dură reformă a pensiilor în Germania: mai multă muncă, contribuții mai...
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Rețeta de vară a Gabrielei Cristea de ostropel cu pui și mămăligă. Are puține ingrediente și îți aduce aminte de copilărie
Click.ro
Rețeta de vară a Gabrielei Cristea de ostropel cu pui și mămăligă. Are puține ingrediente...
Peiu susține că Nicușor Dan și PSD presează AUR să voteze Guvernul Veștea: „Asta ar aduce prăbuşirea partidului”
Digi 24
Peiu susține că Nicușor Dan și PSD presează AUR să voteze Guvernul Veștea: „Asta ar...
Clasament: Mărcile auto cu cele mai puține probleme tehnice în 2026
Promotor.ro
Clasament: Mărcile auto cu cele mai puține probleme tehnice în 2026
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu creierul oamenilor care lucrează de acasă?
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Scandalul care zguduie relația Varșovia-Kiev. Cum a reînviat Zelenski o dispută istorică ce amenință una dintre cele mai importante alianțe ale Ucrainei
Gandul.ro
Scandalul care zguduie relația Varșovia-Kiev. Cum a reînviat Zelenski o dispută istorică ce amenință una...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cât a ajuns să coste o zi de vacanță în Vama Veche. Turiștii simt scumpirile
Cât a ajuns să coste o zi de vacanță în Vama Veche. Turiștii simt scumpirile
Ce face Cabral după divorț. Prezentatorul a spus cum arată viața lui acum
Ce face Cabral după divorț. Prezentatorul a spus cum arată viața lui acum
O familie de români, experiență neplăcută la intrarea în Grecia. Ce li s-a întâmplat după Kulata
O familie de români, experiență neplăcută la intrarea în Grecia. Ce li s-a întâmplat după Kulata
Apariție neașteptată a Andreei Popescu alături de fostul soț. Cum s-au afișat cei doi
Apariție neașteptată a Andreei Popescu alături de fostul soț. Cum s-au afișat cei doi
Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen
Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen
Ce să faci ca etajul casei să nu devină sufocant vara. Soluții fără aer condiționat
Ce să faci ca etajul casei să nu devină sufocant vara. Soluții fără aer condiționat
Vezi toate știrile