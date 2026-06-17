Mesajul dureros al unei femei cu cancer pentru Nicușor Dan. „Nu cer milă, cer respect”

Delia Botea, o femeie cu o poveste de viață absolut impresionantă, fostă pacientă oncologică, a decis să rupă tăcerea și să îi ceară socoteală lui Nicușor Dan, amintindu-i sacrificiul supraomenesc pe care l-a făcut pentru a-l trimite la conducerea țării! Mesajul publicat de aceasta a adunat zeci de mii de aprecieri și mii de distribuiri din partea românilor.

Tensiunea a atins cote maxime odată cu amintirea momentului istoric din 18 mai 2025, atunci când Nicușor Dan a reușit să câștige cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale cu un procent de 53,6%. Pentru actualul șef al statului, acea zi a însemnat o victorie politică uriașă, însă pentru Delia Botea a reprezentat o bătălie cruntă,

S-a ridicat de pe patul de spital pentru a-l vota pe Nicușor Dan

Cu o emoție copleșitoare, bucureșteanca a rememorat calvarul prin care trecea în duminica scrutinului. Aceasta se afla în plină cură de tratament împotriva cancerului, fiind în cea de-a treia zi de chimioterapie, un moment în care corpul este complet epuizat.

Cu toate acestea, dorința de schimbare a fost mai puternică decât suferința. Delia a povestit cum s-a ridicat de pe patul de spital și a mers la vot sprijinindu-se de pereți pentru a nu se prăbuși. Imediat după ce a ieșit din secție, mândră de gestul ei, s-a fotografiat și și-a mobilizat toți cunoscuții de pe internet să meargă la urne.

Dezamăgirea profundă a femeii vine după ce, inițial, a existat o interacțiune care a făcut-o să creadă în latura umană a președintelui. Delia a dezvăluit că, la un moment dat, Nicușor Dan i-ar fi lăsat un comentariu la o postare, gest care a emoționat-o profund la vremea respectivă.

„Cu ce vă au la mână, domnule președinte?”

Fosta pacientă oncologică a spus că și-a schimbat părerea despre Nicușor Dan în ultima vreme și că este convinsă că acesta este manipulat.

„Cu ce vă au la mână, domnule președinte? Cu ce vă amenință? Pentru că singurul lucru care m-ar determina pe mine, ca mamă, să mă schimb atât de grosier, de la un an la altul, ar fi ca cineva să-mi amenințe copilul sau familia. Orice altceva este peste puterea mea de a înțelege cum vă puteți lăsa manipulat în așa fel încât să nu mai vedeți realitatea cetățenilor care v-au pus acolo unde sunteți”, a spus ea.

Discursul tulburător al Deliei, care a lăsat o țară întreagă cu lacrimi în ochi, s-a încheiat cu o solicitare fermă. Femeia speră ca gestul ei disperat să nu rămână ignorat și cere un răspuns oficial din partea președintelui, considerând că poporul român merită respect și clarificări în privința direcției în care se îndreaptă țara.

„Eu sunt Delia și v-am votat atunci când mie mi-a fost cel mai greu. Și am așteptarea, absurdă, probabil, că o să-mi răspundeți la acest mesaj și o să ne oferiți tuturor cetățenilor demnitatea pe care o merităm”, a spus Delia Botea.

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