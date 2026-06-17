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Ema Oprișan nu l-a uitat pe Răzvan Kovacs. Ce a spus despre fostul iubit

De: Emanuela Cristescu 17/06/2026 | 14:45
Ema Oprișan nu l-a uitat pe Răzvan Kovacs. Ce a spus despre fostul iubit
Ema Oprișan nu l-a uitat pe Răzvan Kovacs. Ce a spus despre fostul iubit
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La luni bune de când au decis să meargă pe drumuri separate, adevărul a ieșit complet la suprafață. Ema Oprișan a lăsat garda jos și a recunoscut în fața unei țări întregi că flacăra iubirii pentru fostul ei partener, Răzvan Kovacs, nu s-a stins sub nicio formă!

Deși au trecut prin momente de-a dreptul dramatice și infidelități greu de digerat sub privirile a milioane de telespectatori, bruneta i-a lăsat mască pe internauți cu o confesiune extrem de dureroasă.

Istoria dintre cei doi foști parteneri a fost mereu una demnă de telenovele, presărată cu momente de maximă intensitate, dar și cu dezamăgiri crunte. Aceștia au devenit cunoscuți după ce au participat la emisiunea Insula Iubirii. Răzvan a cedat tentației și a călcat strâmb cu ispita Daria, iar Ema a suferit enorm și a plâns în fața unei țări întregi.

Ema Oprișan încă suferă după Răzvan Kovacs

Deși au plecat separat din emisiune, odată reveniți în România, cei doi au decis să șteargă totul cu buretele și să mai încerce o dată. Din rodul iubirii lor a apărut și o fetiță, însă armonia nu a durat prea mult. Problemele au reapărut, iar iarna trecută s-au despărțit definitiv.

Deși timpul trece, rănile din inima brunetei par departe de a se închide. Pe lângă fetița pe care o au împreună, în ecuație intră și băiețelul ei dintr-o fostă legătură, un copil pe care Răzvan l-a crescut și l-a iubit ca pe propriul fiu. Acest tablou de familie destrămat o macină puternic pe brunetă, care a decis să își verse amarul pe rețelele de socializare.

Ema Oprișan nu l-a uitat pe Răzvan Kovacs. Ce a spus despre fostul iubit
Ema Oprișan nu l-a uitat pe Răzvan Kovacs. Ce a spus despre fostul iubit

În spatele imaginilor perfecte în care apare mereu zâmbitoare, tânăra ascunde un calvar emoțional de nedescris. Aceasta a lăsat de înțeles că se confruntă cu stări extrem de grele și a publicat două mesaje pline de durere pe contul ei de Instagram, arătând clar că nu a trecut peste această despărțire.

„Nu știam că poți să supraviețuiești unei dureri atât de mari și totuși să continui să iubești“, a scris Ema Oprișan, pe Instagram.

Ar fi fost în depresie după despărțire

Mai mult, bruneta a explicat cum încearcă să își păstreze echilibrul psihic atunci când simte că moralul ei se prăbușește complet.

„Și când intri în depresie… alege oameni mai depresivi ca tine și astfel te vei simți cea mai „sănătoasă”, a scris Ema Oprișan pe Instagram.

Rămâne de văzut dacă aceste confesiuni dureroase vor schimba ceva în dinamica dintre cei doi sau dacă bruneta va fi nevoită să își găsească singură puterea de a merge mai departe.

VEZI ȘI: Ema Oprișan a vorbit despre perioada grea de după despărțirea de Răzvan Kovacs: „Am intrat în depresie”

 Ema Oprișan, prima reacție după ce Răzvan Kovacs a confirmat despărțirea de Ella Vișan: ”Găsește-ți bărbatul”

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