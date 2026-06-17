Mega-tranzacție în media românească! Kanal D, pe cale să fie vândut

Piața media din România se află în fața unei posibile schimbări de amploare, care ar putea redesena raportul de forțe dintre principalii jucători din televiziune, radio și mediul digital. Potrivit informațiilor apărute în industrie, grupul turc care controlează Kanal D analizează posibilitatea cedării operațiunilor pe care le deține în România, în cadrul unor negocieri aflate într-un stadiu avansat.

Interesul pentru această preluare ar veni din partea grupului Clever Media, unul dintre cei mai importanți operatori media locali. Discuțiile nu ar viza doar postul de televiziune Kanal D, ci întregul portofoliu construit în România de-a lungul ultimelor două decenii, potrivit paginademedia.ro În această categorie intră și rețeaua radio Impuls FM, precum și alte active dezvoltate de grupul turc pe piața locală.

Kanal D, pe cale să fie vândut

Dacă tranzacția va fi finalizată, aceasta ar putea deveni una dintre cele mai importante mutări din industria media românească din ultimii ani. Evaluările realizate pe baza performanțelor financiare ale companiei indică o valoare estimată între 75 și 95 de milioane de euro pentru activele deținute de Kanal D în România.

Surse din industrie susțin că interes pentru această afacere a existat și din partea altor investitori media din regiune. În trecut au fost analizate și alte variante de preluare, însă negocierile actuale par să fi ajuns la un nivel mai avansat decât discuțiile anterioare.

În eventualitatea unei schimbări de proprietar, există indicii că actuala echipă de management ar putea rămâne implicată în coordonarea activităților televiziunii, pentru a asigura continuitatea strategiei editoriale și comerciale.

Cine este Clever Media

Grupul Clever Media și-a consolidat în ultimii ani poziția în piața media prin dezvoltarea unui portofoliu extins de televiziuni tematice și platforme online. În prezent, compania operează aproape 20 de canale TV, printre care Prima TV, Prima News, Prima Sport, Prima History, Cinemaraton, Medika TV, Agro TV și alte stații dedicate unor nișe specifice.

Pe segmentul digital, grupul administrează numeroase site-uri de știri, sport și conținut specializat, consolidându-și astfel prezența atât în televiziune, cât și în mediul online. Acționariatul este dominat de omul de afaceri Adrian Tomșa, alături de alți investitori implicați în dezvoltarea companiei.

Kanal D și-a început activitatea în România la 1 martie 2007, fiind lansat de grupul turc Dogan Media. În primii ani, televiziunea a încercat să își găsească locul într-o piață dominată de Pro TV, Antena 1 și TVR 1, concurență care a făcut dificilă construirea rapidă a unei audiențe stabile.

Formate care au influențat întreaga industrie

Kanal D a avut un rol important și în dezvoltarea reality-show-urilor de relații. Emisiuni precum „Noră pentru mama”, iar mai târziu „Puterea Dragostei” și „Casa Iubirii”, au generat audiențe consistente și au inspirat formate asemănătoare lansate ulterior de alte televiziuni.

Un alt moment definitoriu a fost apariția competiției sportive Exatlon. Lansată în 2018, producția a devenit rapid un fenomen de televiziune, adunând milioane de telespectatori și transformând genul reality de supraviețuire într-unul dintre cele mai căutate de public.

În paralel, Kanal D a obținut rezultate importante și cu emisiuni dedicate modei și divertismentului, printre care „Bravo, ai stil!”, format care a atras în special publicul tânăr.