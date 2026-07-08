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Daniel Onoriu, primele declarații după ce soția i-a cerut divorțul: „E ceva foarte complicat”

De: Carmen Gone 08/07/2026 | 14:07
Daniel Onoriu, primele declarații după ce soția i-a cerut divorțul: „E ceva foarte complicat”
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Daniel Onoriu se confruntă cu una dintre cele mai grele etape ale vieții sale. După ce CANCAN.RO a dezvăluit că fostul pilot și soția sa au decis să pună capăt căsniciei și că divorțul se va judeca în instanță, Onoriu a venit cu primele explicații privind motivele care au dus la această situație. Vezi mai jos ce a declarat!

De-a lungul timpului, Daniel Onoriu a fost implicat în numeroase controverse și procese, iar viața sa a fost adesea în atenția publicului. După divorțul de Isabela, fostul pilot părea că și-a regăsit echilibrul alături de Cătălina, femeia care i-a devenit cea de-a treia soție. Relația lor părea una solidă, însă lucrurile au luat o turnură neașteptată. Anunțul separării a surprins pe toată lumea, mai ales că mulți se așteptau ca cei doi să încheie căsnicia pe cale amiabilă, la notar. În schimb, Cătălina Onoriu a ales să deschidă o acțiune de divorț în instanță, decizie care a ridicat numeroase semne de întrebare.

Daniel Onoriu, chemat în instanță de cea de-a treia soție
Daniel Onoriu, chemat în instanță de cea de-a treia soție

Daniel Onoriu: „Sunt dispus să fac orice test”

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, cererea de divorț a fost înregistrată pe 30 iunie, după aproximativ un an și jumătate de căsnicie. Alegerea procedurii în instanță, și nu a celei notariale, care presupune acordul ambilor soți ar avea legătură cu tensiunile și conflictele apărute între cei doi înainte de ruptura definitivă. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Divorțul nu este singurul proces în care este implicat Daniel Onoriu. Fostul pilot figurează și într-un dosar privind înlocuirea sau încetarea măsurii obligării la tratament medical, deschis la solicitarea Centrului de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian”. Dosarul a fost amânat de două ori, iar următorul termen este programat pentru 19 august 2026, când instanța va decide dacă măsura va fi menținută, modificată sau încetată. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Daniel Onariu a declarat pentru CANCAN.RO că nu înțelege pe deplin situația și spune că procesul ar putea avea legătură cu zvnoruile apărute în spațiul public privind substanțele interzise. Nepotul lui Gabi Lunca spune că nu a consumat niciodată și că este dispus să facă orice analiză pentru a demonstra că spune adevărul.

Eu am fost un om grav bolnav, am stat în comă și la terapie intensivă, iar medicii m-au operat, mi-au dat antibiotice și multe alte pastile, pe care nu știu să le spun. Eu am luat un tratament timp de un an de zile. Eu nu am consumat substanțe interzise în viața mea, nu știu de ce se spune așa. Probabil au rămas de atunci, ceva. Eu m-am operat și acum 2 săptămâni de hernie inghinală, mi s-a luat sânge, dacă aveam vreo problemă cu substanțele, probabil apăreau. Eu sunt doar un simplu pacient, care a avut probleme mari de sănătate. Vă dați seama că pastilele astea te vindecă, dar când iei atât de multe, îți fac și rău, pe altă parte. Eu am luat strict ce mi-au dat medicii. Legat de acel dosar, mi-a spus un avocat să mă duc la un spital pentru analize, iar acolo am stat internat câteva zile, credeți-mă că nici eu nu știu de ce. Nu știu nici de ce sunt chemat în intanță, eu mă duc, dar de ce, nu știu. E ceva foarte complicat. Eu am fost sportiv de performanță la viața mea, sunt tată, sunt bunic, am trecut prin clipe cumplite, mi-au murit părinții, sufăr de nu mai pot, au murit unul după altul. Vreau să-mi refac viața și să-mi văd de viața mea. Eu nu am folosit substanțe interzise în viața mea. Sunt dispus să fac orice test, să mi se ia sânge, ca să demonstrez că e așa cum spun eu, a declarat Daniel Onoriu pentru CANCAN.RO

Anul trecut, Daniel Onoriu a trecut prin momente cumplite.În timp ce se afla în spatele gratiilor, mama fostului pilot s-a stins din viață, iar la doar o lună și jumătate distanță, și tatăl său a murit, tot pe patul de spital.

VEZI ȘI: Tatăl lui Daniel Onoriu a murit pe patul de spital! Fostul pilot de raliuri îl plânge din spatele gratiilor

CITEȘTE ȘI: Daniel Onoriu, în doliu! Cea mai importantă ființă din viața lui s-a stins pe patul de spital

 

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