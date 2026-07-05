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Ce probleme ascunde, de fapt, Daniel Onoriu? Divorțul de a treia soție e doar vârful aisbergului

De: Keva Iosif 05/07/2026 | 06:50
Ce probleme ascunde, de fapt, Daniel Onoriu? Divorțul de a treia soție e doar vârful aisbergului
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Daniel Onoriu traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. După ce în luna februarie a fost eliberat din închisoare (a fost condamnat nerespectarea ordinelor de protecție cerute de a doua soție), fostul pilot de raliuri a ajuns din nou în fața instanței. De această dată, nu doar pentru divorțul de a treia parteneră, care a depus actele recent, ci și într-un dosar sensibil care arată că se află sub o măsură de obligare la tratament medical. CANCAN.RO a aflat toate detaliile.

La doar câteva luni de la eliberare, problemele continuă să se adune pentru nepotul regretatei Gabi Luncă. Soția sa, Angela, a decis să pună capăt căsniciei și a deschis oficial procesul de divorț.

Pe 30 iunie, Angela Onoriu a înregistrat cererea  la instanță, după aproximativ un an și jumătate de căsnicie. Cei doi nu vor divorța la notar, ci în fața judecătorilor. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, înainte ca mariajul să ajungă în acest punct au existat mai multe conflicte între ei, inclusiv ordine de protecție, semn că relația traversa de mai mult timp o perioadă tensionată.

În plin divorț, iese la iveală lupta lui Daniel Onoriu cu adicțiile

Însă divorțul nu este singurul proces în care este implicat Daniel Onoriu. Pe rolul instanțelor se află și un alt dosar care ar fi pututa sta și la baza separării.

Soția lui Daniel Onoriu
Angela Onoriu a depus actele de divorț

Mai exact, fostul pilot figurează într-o cauză privind înlocuirea sau încetarea obligării la tratament medical, procedură deschisă la solicitarea Centrului de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian”.

Cu alte cuvinte, Daniel Onoriu se află sub o măsură de obligare la tratament medical destinat persoanelor cu adicții, iar instanța urmează să decidă dacă aceasta va fi menținută sau modificată.

Dosarul a fost amânat de două ori, iar următorul termen a fost stabilit pentru 19 august 2026, când judecătorii vor analiza situația lui medicală.

În timpul pedepsei pe care o executa, Daniel Onoriu a trecut prin alte momente extrem de grele. Mama lui s-a stins din viață pe patul de spital în urma unor complicații în luna septembrie 2025, iar în luna noimebrie 2025 și tatăl bărbatului a decedat din cauza unei boli necruțătoare. Nepotul lui Gabi Luncă a primit atunci permisie pentru a-și înmormânta părinții.

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