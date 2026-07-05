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Ce face Dani Oțil când nu prezintă emisiunea de la Antena 1? La combinația asta nu ne-am fi așteptat de la prezentatorul de la Neatza

De: Adrian Vâlceanu 05/07/2026 | 05:50
Ce face Dani Oțil când nu prezintă emisiunea de la Antena 1? La combinația asta nu ne-am fi așteptat de la prezentatorul de la Neatza
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Dani Oțil, 45 de ani, este cunoscut pentru emisiunea „Neatza”, dar mai ales pentru că este soțul Gabrielei Prisăcariu, una dintre cele mai frumoase românce. CANCAN.RO l-a surprins (din păcate fără Gabriela) în zona de nord a Capitalei, îndreptându-se spre propriul său restaurant, The Grill.

Oțil e un familist convins. Până și afacerile și le derulează în familie. Din 1 februarie 2008, Dani Oțil semnează condica la emisiunea Neatza, Răzvan fiind desigur Răzvan Simion, prietenul din copilărie al lui Dani Oțil. Sunt 18 ani de emisiuni matinale care însumate bifează cam tot ce înseamnă istoria recentă a mondenului românesc.

Dani Oțil cu pantaloni scurți și trabuc, combo ușor risqué

În timp ce Dani Oțil are mereu un stil chill și ultra-casual, precum în imaginile de față, în care e în tricou și pantaloni scurți, Răzvan Simion este mereu un dandy, până și pentru un zbor scurt s-a îmbrăcat ca într-un poster, într-un recital sartorial despre care am scris AICI.

Dani Oțil a mers la restaurantul lui din zona Herăstrău

Dani Oțil deține în zona Herăstrău un restaurant, The Grill, un steakhouse clasic, administrat de chef Damian Marian, un alt amic al lui Oțil. Acum ceva timp apăruseră review-uri despre prețurile cam piperate din meniu, cum a fost cazul ochiurilor care costau cât două cartoane de ouă, cu detalii AICI. Aceasta este destinația lui de azi, cu siguranță pe fondul unei fomici care trebuie astâmpărată fără mari cheltuieli, că doar e la el acasă. Oțil poartă pantaloni scurți și trage dintr-un trabuc lung, o combinație care ar face oricare aficionado al tutunului să scape cigarillo-ul din mână.

Cu o pereche de ochelari de soare agățați de tricou, ca să nu deranjeze părul tuns impecabil, Dani Oțil e un veșnic adolescent, adică stă permanent cu ochii lipiți de ecranul telefonului. Din fericire știe pe de rost traseul de la și spre restaurant, sau urmează mirosul de friptură de vită la grătar. Pe drumul spre restaurant avea un ghiozdan imens în spate. La ieșire se vede că friptura a atenuat orice tensiuni (ce înseamnă niște cărniță la vremea ei!), doar că Oțil pare să fi lăsat ghiozdanul în restaurant. Ori chiar a livrat ceva materie primă pentru bucătărie, ori nu mănâncă tocmai pe gratis la localul lui și a lăsat rucsacul amanet până se duce la un bancomat.

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NU RATA!

RĂZVAN SIMION NU RENUNȚĂ LA COSTUMELE LA PATRU ACE NICI LA AEROPORT! PREZENTATORUL DE LA NEATZA E COPIA FIDELĂ A LUI ROBERT DOWNEY JR.

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