Florin Ristei și antrenoarea brunețică au bifat prima vacanță în doi. După ce CANCAN i-a prins împreună, vedeta de la Neatza și-a asumat public relația

Știți deja mersul la noi pe site: CANCAN.RO deconspiră relații și vă aduce cele mai noi subiecte din showbiz, apoi lucrurile se confirmă și în online. Așa s-a întâmplat și de această dată cu Florin Ristei și noua cucerire. Așa cum vă dezvăluiam, i-am surprins pe cei doi la o ieșire în doi. La scurt timp după ce imaginile au făcut înconjurul internetului, avem și confirmarea oficială! Iată ce au făcut cei doi porumbei după ce și-au oficializat relația!

Florin Ristei este un cuceritor, asta se știe deja! După relațiile cu Naomi Hedman și Yasmin Awad, prezentatorul s-a întors pe „meleagurile” noastre. Vorba vine, căci dacă vorbim la propriu, acesta a plecat într-o vacanță cu Andreea Ramona, nimeni alta decât fosta iubită a lui Vincenză Castellano. După cum știți, CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi la un pahar de prosecco într-un local din Capitală. (vezi aici imaginile). Atmosfera a fost super relaxantă, semn că între cei doi nu există acea ușoară rigiditate de la începutul relației. Bine, Florin este și un tip super carismatic și glumeț, astfel că e de înțeles de ce Ramona s-a simțit în largul ei alături de el. Și, după ce v-am arătat imaginile cu ei, confirmarea a venit și din partea lor!

Florin Ristei și fosta lui Vincenzo Castellano și-au asumat relația

Se spune că atunci când ești îndrăgostit vrei să strigi în gura mare și să-ți arăți dragostea în toate formele ei. Este și cazul lui Florin Ristei și al Andreei Ramona care au stat ascunși cât au stat, dar într-un final și-au asumat relația. Cea care a făcut primul pas a fost tânăra care a publicat o fotografie din mașina artistului, în timp ce el era la volan și îi punea mâna pe picior, fără să-i dezvăluie identitatea artistului, însă tatuajele de pe braț îl dădeau de gol.

La scurt timp, a venit și răspunsul lui, semn că relația este asumată de ambele părți. Artistul a publicat o imagine alb negru cu el și Andreea Ramona. În fotografie tânăra îl sărută pe gât, semn că iubirea e mare și asumată.

De altfel, Ramona nu este deloc o femeie de lăsat, dimportivă. Cu toate că este mama unui băiețel, aceasta arată spectaculos, lucru evident dacă ținem cont că este instructor de fittness.

Nu știm de câtă vreme durează legătura dintre ei, dar ceea ce cunoaștem este că simpaticul co-prezentator de la Neatza nu e genul care să-și asume imediat relațiile (n.r. de cele mai multe ori acest lucru întâmplându-se după ce CANCAN.RO vă dezvăluia deja ce se mai întâmplă în viața lui amoroasă). Dar acum, nu a mai așteptat mult și a decis să facă totul public, semn că dragostea plutește în aer! Așadar, noi le dorim să-i țină, dacă nu o viață, măcar vara asta!

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