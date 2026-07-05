Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 5 iulie 2026. Temperaturile scad sub 30 de grade, dar nu scăpăm de ploi: zonele vizate de averse

Prognoza meteo azi, 5 iulie 2026. Temperaturile scad sub 30 de grade, dar nu scăpăm de ploi: zonele vizate de averse

De: Irina Maria Daniela 05/07/2026 | 06:30
Prognoza meteo azi, 5 iulie 2026. Temperaturile scad sub 30 de grade, dar nu scăpăm de ploi: zonele vizate de averse
Prognoza meteo azi, 5 iulie 2026. Sursa foto: colaj Cancan.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Prognoza meteo pentru ziua de duminică, 5 iulie, indică temperaturi normale pentru această perioadă, potrivit ANM. Cerul va fi variabil, vom avea înnorări temporare, iar la munte și în Maramureș va ploua slab. Află detalii!

Vremea de azi în România

La munte și în Maramureș va ploua slab, cu cantități de apă ce vor atinge 5-10 l/mp. Vor fi și descărcări electrice și vânt slab până la moderat. Rafalele se vor intensifica în timpul zilei în Banat, Oltenia și pe crestele Carpaților Meridionali.

Rafalele de vânt vor atinge 40-60 km/h în unele zone din Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania. Temperatura maximă a zilei va fi de 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și Oltenia.

Temperaturile minime vor coborî noaptea până la 6 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Se vor forma pe alocuri condiții de ceață.

Vremea de azi pe litoral

Ziua va fi plăcuta și cerul variabil. Vor apărea înnorări după-amiaza, dar vor fi șanse mici de ploaie. Vântul va sufla slab spre moderat, iar spre seară cu 45-50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar minimele între 18 și 20 de grade Celsius. Temperatura apei mării se va situa între 24 și 26 de grade Celsius.

Vremea de azi la munte

Cerul va fi variabil și cu înnorări spre seara. Sunt așteptate ploi de 5-10 l/mp și descărcări electrice. Vântul va sufla slab, intensificat pe crestele Carpaților Meridionali pe parcursul zilei. Rafalele vor atinge în general 40-60 km/h.

Vremea de azi în București

Vremea de duminică din Capitală va fi mai călduroasă față de sâmbătă. Vor fi înnorări temporare în a doua parte a zilei și seara, când vor apărea averse slabe – 1-5 l/mp. Vântul va sufla slab și temperaturile maxime vor atinge 28-29 de grade Celsius și minime 14-16 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

  • Cluj-Napoca: Maxima zilei atinge 25 de grade, iar minima 14 grade Celsius.
  • Timișoara: Ziua vor fi 28 de grade, iar noaptea 16 grade Celsius.
  • Iași: Temperatura maximă va atinge 25 de grade, iar minima va coborî până la 12 grade Celsius.
  • Constanța: În oraș vor fi 24 de grade pe timpul zilei, iar noaptea 20 de grade Celsius.
  • Craiova: Termometrele vor indica 29 de grade pe timpul zilei și 15 pe timpul nopții, potrivit vremearomania.com.
  • Brașov: Turiștii se pot bucura de 19 grade pe timpul zilei, iar pe timpul nopții de 9 grade Celsius.

CITEȘTE ȘI:

Fenomenul Super El Niño ar putea aduce vreme extremă. Ce efecte sunt așteptate în perioada următoare

Un nou episod de vreme severă. Meteorologii anunță furtuni puternice

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat 2026, pe zi
Știri
Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat 2026, pe zi
Locurile din casă pe care nu le-ai organizat de ani de zile. Experții spun că acolo se ascunde adevărata dezordine
Știri
Locurile din casă pe care nu le-ai organizat de ani de zile. Experții spun că acolo se ascunde…
Medicii, uimiți: „RESETAREA” sistemului imunitar a oprit o boală autoimună severă
Mediafax
Medicii, uimiți: „RESETAREA” sistemului imunitar a oprit o boală autoimună severă
Fenomenul „Super El Niño” intră într-o fază critică și amenință cu temperaturi record și secetă. Ce urmează în următoarele luni
Gandul.ro
Fenomenul „Super El Niño” intră într-o fază critică și amenință cu temperaturi record...
Imagini unice: Gigi Becali, în șlapi, discută cu preoții cărora le-a dat un Bentley de peste 300.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
Imagini unice: Gigi Becali, în șlapi, discută cu preoții cărora le-a dat un...
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată: „Vin în calitate de reprezentant al morții, încercând să aduc lumină”
Adevarul
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată:...
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”
Digi24
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona...
PUTIN și Trump, convorbire de 90 de minute. Ce au discutat
Mediafax
PUTIN și Trump, convorbire de 90 de minute. Ce au discutat
Parteneri
Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au văzut-o au și achiziționat-o: „Le are pe toate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au...
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Momente dificile pentru Rică Răducanu. Fostul mare fotbalist a ajuns la spital după ce a căzut pe scări: „Mi-e tare frică, respir greu”
Click.ro
Momente dificile pentru Rică Răducanu. Fostul mare fotbalist a ajuns la spital după ce a...
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR”
Digi 24
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind...
Britanicii recomandă această Dacia Duster la mâna a doua: Are tracțiune 4×4 și costă mai puțin de 6.000 de euro
Promotor.ro
Britanicii recomandă această Dacia Duster la mâna a doua: Are tracțiune 4×4 și costă mai...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Fenomenul „Super El Niño” intră într-o fază critică și amenință cu temperaturi record și secetă. Ce urmează în următoarele luni
Gandul.ro
Fenomenul „Super El Niño” intră într-o fază critică și amenință cu temperaturi record și secetă....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat 2026, pe zi
Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat 2026, pe zi
Locurile din casă pe care nu le-ai organizat de ani de zile. Experții spun că acolo se ascunde adevărata ...
Locurile din casă pe care nu le-ai organizat de ani de zile. Experții spun că acolo se ascunde adevărata dezordine
Psihologii susțin că toți oamenii care NU salută pe WhatsApp au acest defect comun
Psihologii susțin că toți oamenii care NU salută pe WhatsApp au acest defect comun
O mai ții minte pe Calista Flockhart din serialul „Ally McBeal”? Cum arată acum și de ce a renunțat ...
O mai ții minte pe Calista Flockhart din serialul „Ally McBeal”? Cum arată acum și de ce a renunțat la Hollywood
Meghan Markle și cei doi copii nu îl vor însoți pe Prințul Harry în vizita sa din Marea Britanie, ...
Meghan Markle și cei doi copii nu îl vor însoți pe Prințul Harry în vizita sa din Marea Britanie, din iulie
BANC | Bulă are probleme cu BMW-ul
BANC | Bulă are probleme cu BMW-ul
Vezi toate știrile