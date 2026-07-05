Prognoza meteo azi, 5 iulie 2026. Temperaturile scad sub 30 de grade, dar nu scăpăm de ploi: zonele vizate de averse

Prognoza meteo pentru ziua de duminică, 5 iulie, indică temperaturi normale pentru această perioadă, potrivit ANM. Cerul va fi variabil, vom avea înnorări temporare, iar la munte și în Maramureș va ploua slab. Află detalii!

Vremea de azi în România

La munte și în Maramureș va ploua slab, cu cantități de apă ce vor atinge 5-10 l/mp. Vor fi și descărcări electrice și vânt slab până la moderat. Rafalele se vor intensifica în timpul zilei în Banat, Oltenia și pe crestele Carpaților Meridionali.

Rafalele de vânt vor atinge 40-60 km/h în unele zone din Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania. Temperatura maximă a zilei va fi de 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și Oltenia.

Temperaturile minime vor coborî noaptea până la 6 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Se vor forma pe alocuri condiții de ceață.

Vremea de azi pe litoral

Ziua va fi plăcuta și cerul variabil. Vor apărea înnorări după-amiaza, dar vor fi șanse mici de ploaie. Vântul va sufla slab spre moderat, iar spre seară cu 45-50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar minimele între 18 și 20 de grade Celsius. Temperatura apei mării se va situa între 24 și 26 de grade Celsius.

Vremea de azi la munte

Cerul va fi variabil și cu înnorări spre seara. Sunt așteptate ploi de 5-10 l/mp și descărcări electrice. Vântul va sufla slab, intensificat pe crestele Carpaților Meridionali pe parcursul zilei. Rafalele vor atinge în general 40-60 km/h.

Vremea de azi în București

Vremea de duminică din Capitală va fi mai călduroasă față de sâmbătă. Vor fi înnorări temporare în a doua parte a zilei și seara, când vor apărea averse slabe – 1-5 l/mp. Vântul va sufla slab și temperaturile maxime vor atinge 28-29 de grade Celsius și minime 14-16 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: Maxima zilei atinge 25 de grade, iar minima 14 grade Celsius.

Timișoara: Ziua vor fi 28 de grade, iar noaptea 16 grade Celsius.

Iași: Temperatura maximă va atinge 25 de grade, iar minima va coborî până la 12 grade Celsius.

Constanța: În oraș vor fi 24 de grade pe timpul zilei, iar noaptea 20 de grade Celsius.

Craiova: Termometrele vor indica 29 de grade pe timpul zilei și 15 pe timpul nopții, potrivit vremearomania.com.

Brașov: Turiștii se pot bucura de 19 grade pe timpul zilei, iar pe timpul nopții de 9 grade Celsius.

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