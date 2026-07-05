Prognoza meteo azi, 5 iulie 2026. Temperaturile scad sub 30 de grade, dar nu scăpăm de ploi: zonele vizate de averse

Prognoza meteo pentru ziua de duminică, 5 iulie, indică temperaturi normale pentru această perioadă, potrivit ANM. Cerul va fi variabil, vom avea înnorări temporare, iar la munte și în Maramureș va ploua slab. Află detalii!
La munte și în Maramureș va ploua slab, cu cantități de apă ce vor atinge 5-10 l/mp. Vor fi și descărcări electrice și vânt slab până la moderat. Rafalele se vor intensifica în timpul zilei în Banat, Oltenia și pe crestele Carpaților Meridionali.
Rafalele de vânt vor atinge 40-60 km/h în unele zone din Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania. Temperatura maximă a zilei va fi de 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și Oltenia.
Temperaturile minime vor coborî noaptea până la 6 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Se vor forma pe alocuri condiții de ceață.
Ziua va fi plăcuta și cerul variabil. Vor apărea înnorări după-amiaza, dar vor fi șanse mici de ploaie. Vântul va sufla slab spre moderat, iar spre seară cu 45-50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar minimele între 18 și 20 de grade Celsius. Temperatura apei mării se va situa între 24 și 26 de grade Celsius.
Cerul va fi variabil și cu înnorări spre seara. Sunt așteptate ploi de 5-10 l/mp și descărcări electrice. Vântul va sufla slab, intensificat pe crestele Carpaților Meridionali pe parcursul zilei. Rafalele vor atinge în general 40-60 km/h.
Vremea de duminică din Capitală va fi mai călduroasă față de sâmbătă. Vor fi înnorări temporare în a doua parte a zilei și seara, când vor apărea averse slabe – 1-5 l/mp. Vântul va sufla slab și temperaturile maxime vor atinge 28-29 de grade Celsius și minime 14-16 grade Celsius.
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