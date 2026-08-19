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Sonia Simionov, în alertă! S-a trezit cu un șarpe uriaș la poartă: „Nici nu știam că sunt atât de mari…”

De: Emanuela Cristescu 19/08/2026 | 13:54
Sonia Simionov, în alertă! S-a trezit cu un șarpe uriaș la poartă: „Nici nu știam că sunt atât de mari...”
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Sonia Simionov a avut parte de o scenă desprinsă parcă dintr-un film, chiar în apropierea casei sale! Un șarpe de dimensiuni impresionante a apărut la poarta vecinului jurnalistei, în Otopeni, iar imaginile surprinse de vedetă au stârnit imediat reacții.

Fosta concurentă de la „America Express” a recunoscut că nici măcar nu știa că reptilele din zonă pot ajunge la asemenea dimensiuni. Sonia a pus mâna pe telefon și a filmat musafirul nepoftit. Reptila se afla chiar în zona porții vecinului, iar jurnalista a încercat să-și dea seama ce fel de șarpe este. Fără să pretindă că este specialistă, vedeta a avansat o posibilitate.

„Cred că e ceva șarpe de câmp. Nu mă pricep, sincer. Nici nu știam că sunt atât de mari… a fost vizitator în poarta vecinului”, a scris Sonia Simionov în descrierea videoclipului de pe Instagram.

Sonia Simionov, în alertă!

Apariția neașteptată nu a durat foarte mult. În timp ce oamenii încercau să găsească o soluție pentru îndepărtarea reptilei, aceasta a luat-o la fugă și s-a îndreptat spre câmp. Pentru Sonia, însă, povestea nu s-a terminat complet. Jurnalista a rămas cu gândul că șarpele s-ar putea întoarce și, mai ales, că următoarea destinație ar putea fi chiar curtea ei.

Sonia Simionov, în alertă! S-a trezit cu un șarpe uriaș la poartă: „Nici nu știam că sunt atât de mari...”
Sonia Simionov, în alertă! S-a trezit cu un șarpe uriaș la poartă: „Nici nu știam că sunt atât de mari…”

În stilul său, Sonia Simionov a făcut haz de necaz și a dezvăluit ce scenariu își imaginează în cazul în care reptila decide să-i treacă pragul proprietății. Câinele său, Ken, ar putea deveni protagonistul unei adevărate urmăriri prin curte.

„În speranța că nu mă va vizita și pe mine, îi doresc drum bun cât mai departe! În speranța că nu mă va vizita și pe mine, îi doresc drum bun cât mai departe! 🙄 Îl și văd pe Ken cum se aleargă cu sâsâitorul prin curte… 🤦🏼‍♀️”, a mai transmis Sonia Simionov.

Șarpele a fost filmat în Otopeni, județul Ilfov, foarte aproape de locuințele oamenilor. Deocamdată, reptila a dispărut în direcția câmpului, iar jurnalista speră ca „vizitatorul” să nu-și schimbe traseul și să ajungă chiar în curtea ei. Rămâne de văzut dacă Sonia va avea noroc sau nu.

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Acuzații de hărțuire în presa din România! Șefă la Observatorul A1, Sonia Simionov i-a aruncat cuvinte grele jurnalistului Kevin Kirmizigul (ex-RTV). Replica nu a întârziat!

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