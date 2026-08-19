Alexandra Stan și-a făcut apariția alături de iubitul ei, la doar câteva zile după ce a devenit mamă

Alexandra Stan s-a arătat din nou în fața fanilor alături de partenerul ei, la scurt timp după ce a devenit mamă. Artista a publicat o fotografie făcută în lift și a descris senzația neobișnuită pe care a avut-o în prima ieșire din casă fără fiica lor, Eva.

Imaginea surprinde un moment firesc din rutina de proaspăt părinte, în care cei doi încearcă să se adapteze schimbărilor aduse de venirea pe lume a primului copil.

Alexandra Stan și-a făcut apariția alături de iubitul ei după ce a născut

Ieșirea a avut un motiv medical, cântăreața deplasându-se la clinica de obstetrică-ginecologie pentru controlul post-partum și pentru scoaterea firelor rezultate în urma intervenției chirurgicale.

„Prima poză în lift fără Eva! E ciudat, tbh! Am venit să scoatem firele! Și totul arată bine!”, a transmis Alexandra Stan pe rețelele de socializare.

Artista a precizat că recuperarea decurge foarte bine și că medicii sunt mulțumiți de evoluția ei.

Alexandra Stan a devenit mămică

Schimbarea de ritm din viața Alexandrei Stan este vizibilă, cântăreața concentrându-se în această perioadă pe familie și pe îngrijirea micuței Eva. Vedeta a povestit recent că a trecut prin momente dificile imediat după naștere, fiind nevoită să stea 24 de ore la terapie intensivă din cauza complicațiilor apărute în timpul operației de cezariană.

„După o operație de cezariană cu complicații și 24h la Terapie Intensivă, asta este primul muls! Apropo de importanța consultanței în lactație și dovada vie că răbdarea și implicarea consultantului face minuni!”, a relatat artista online.

Experiențele din primele zile de maternitate au fost intense pentru Alexandra Stan, însă artista spune că se recuperează bine și că se bucură de fiecare etapă din noua viață de familie.

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