Eva a semnat cu PRO TV! În ce producție va apărea fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță

Eva a semnat cu PRO TV! În ce producție va apărea fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță
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Eva Măruță a semnat cu Pro TV / Sursa foto: Colaj Cancan
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PRO TV pregătește o nouă producție pentru telespectatori, inspirată din universul filmelor „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”. Noul serial poartă numele „Tati Time”, iar filmările au început deja. Printre actorii care vor face parte din distribuție se numără și Eva Măruță. Serialul vine după alte producții cunoscute difuzate de PRO TV, precum „Las Fierbinți”, „Vlad”, „Clanul”, „Groapa”, „Tătuțu”, „Betoane”, „Fără Urmă” și „Atletico Textila”.

Noua producție PRO TV pornește de la universul filmelor „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”. Totodată, aduce în prim-plan o familie pusă în fața provocărilor de zi cu zi. În centrul poveștii se află Iustin, interpretat de Alex Bogdan, un tată afectuos, dar cu metode mai puțin obișnuite de a-și crește copilul.

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Eva Măruță va face parte din distribuția „Tati Time”

Printre actorii celebri care vor face parte din distribuție se numără și Eva Măruță. Ea va interpreta personajul Maya și va completa astfel echipa de personaje principale. Raluca Aprodu revine în rolul Sânzianei, iar din distribuție mai fac parte Elvira Deatcu, Cristian Crețu, Alexandru Ion și Maria Popovici.

„Mă bucur să pot anunța că povestea «Tati» merge mai departe și capătă o nouă formă: «Tati Time», un serial de comedie de familie care continuă universul deja cunoscut publicului din cele două filme. «Tati Time» vorbește cu umor, dar și cu multă căldură, despre viața de familie așa cum este ea în realitate: cu copii, relații, carieră, griji, schimbări, momente de oboseală, dar și foarte multă iubire.

Îi vom regăsi pe Iustin, Sânziana și Maya într-o nouă etapă a vieții lor, alături de personaje cunoscute, dar și de câteva apariții noi”, a spus Delia Mihai, Head of Fiction la PRO TV.

În spatele noului proiect se află Vidra Productions, compania cunoscută pentru mai multe dintre cele mai populare producții românești din ultimii ani. Printre filmele lansate de aceasta se numără „Miami Bici”, seria „Buzz House”, „Tati Part-Time”, „Tati Full-Time” și „Teambuilding”.

Succesul „Teambuilding” a depășit, de altfel, granițele României, povestea filmului fiind adaptată ulterior pentru publicul din Cehia, Slovacia, Ucraina și Germania.

„«Tati Part-Time» și «Tati Full-Time» sunt filmele mele preferate din tot ce am produs la Vidra. Rezonez foarte mult cu ele și pentru că, dintre toate rolurile și titlurile pe care le-am avut de-a lungul vieții, «mama» este preferatul meu, iar acest serial este despre bucuria, dar și povara de a fi părinte. Explorează subiecte precum presiunea socială, cum se schimbă dinamica dintre parteneri odată ce apare copilul, veșnicii socri prea băgăcioși, dar și multe altele.

Serialul a fost scris din experiențe adevărate îmbrăcate în foarte mult umor, pentru că, în final, asta ne salvează pe toți, râsul. Mă bucur că PRO TV și VOYO au văzut același potențial ca și noi în aceste povești și în sfârșit serialul «Tati Time» și-a găsit casa și, sperăm noi, și publicul”, a afirmat Alexandra Hash, CEO Vidra Productions și producător al serialului „Tati Time”.

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