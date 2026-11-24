Dan Alexa îi este alături lui Gabi Tamaș în această perioadă dificilă și a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre discuția pe care au avut-o. Antrenorul a dezvaluit cum se simte prietenul său, ce i-a povestit și de ce s-a ajuns într-o astfel de situație.

Vă reamintim că Tamaș a intrat pe mâna autorităților după un conflict violent petrecut în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în Centrul Vechi al Capitalei. Acesta este acuzat că ar fi agresat doi bărbați, în vârstă de 33 și 38 de ani. Deși inițial aceștia nu au dorit să depună plângere, ulterior s-au răzgândit, iar Gabi a fost reținut pentru 24 de ore. Pe 20 noiembrie, judecătorii au decis plasarea sa în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în timp ce ancheta continuă.

„El a fost cel provocat și de aici s-a iscat această situație”

Familia, prietenii și cei care îl cunosc pe Gabi Tamaș îi sunt alături în această perioadă și speră să depășească cât mai repede acest impas. Atât Dan Alexa,cât și Florin Prunea susțin că lucrurile nu ar fi fost întâmplătoare și că al lor prieten ar fi fost provocat, considerând că totul ar fi fost pus la cale.

CANCAN: Ai reușit să iei legătura cu Gabi de când este acasă?

Dan Alexa: Am vorbit cu Gabi. Este bine, este acasă. Am înțeles că a fost provocat chiar de două ori. Mie îmi pare rău pentru situația creată. Sunt alături de el, este fratele meu, dar mi-aș dori foarte mult să poată rămâne și în continuare sub control judiciar la domiciliu, să stea acasă, pentru că, din câte am înțeles, chiar el a fost cel provocat și de aici s-a iscat această situație. Așa cum spuneam, am vorbit cu el și este acasă, alături de familie. Pentru cei care nu îl cunosc pe Gabi, vreau să spun că are o calitate foarte mare: este un om autentic, un băiat foarte bun, excepțional. Cei care îl cunosc știu despre ce vorbesc acum. Chiar îmi pare rău pentru el.

Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în perioada următoare și fostul fotbalist va reuși să depășească acest moment dificil. Cert este că oamenii apropiați îi sunt alături, îl susțin și își dorecs să fie cât mai redepe alături de ei, departe de toate aceste probleme.

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