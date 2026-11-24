Cătălin Cazacu a vorbit deschis, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre viața lui departe de România, relația pe care o are în prezent, dar și ce planuri are în privința întemeierii unei familii.

Cu sinceritatea și umorul care îl caracterizează, fostul campion la motociclism spune că s-a jurat în biserică că vremea friguroasă nu o să îl mai prindă în țară, așa că și-a mutat „biroul” la căldură. Și s-a ținut de promisiune, pentru că, de 10 ani, face același lucru: lasă ninsoarea în urmă și pleacă spre plajele insorite din Zanzibar.

„Asta cu o familie nu o faci de pe o zi pe alta”

Cătălin a vorbit și despre relația cu actuala lui parteneră, Roxana Șerbănescu, cu care este împreună de aproximativ 2 ani. Deși el este prins cu noile afaceri pe insulă, lucrurile merg foarte bine între ei, fără presiunea căsătoriei. Mariajul o să aibă loc atunci când o sa vrea Dumnezeu, pentru că nu se face de pe o zi pe ala. Cei care fac acest pas doar de dragul de a-l face ajung să divorțeze sau să fie nefericiți în doi.

CANCAN: Te-ai mutat de tot acolo sau te întorci?

Cătălin Cazacu: De 10 ani de zile vin aici. Mi-am jurat în biserică, într-o zi, că nu vreau să mai văd în viața asta niciodată zăpadă, așa că exact când se răcește vremea eu plec de aici.

CANCAN: Te-ai gândit să îți faci o familie acolo?

Cătălin Cazacu: M-am gândit să îmi fac o familie, dar nu este după mine. Asta cu o familie nu o faci de pe o zi pe alta, doar pentru că te-ai gândit astăzi. De asta, în zilele noastre, 90% sunt divorțați, iar ceilalți care stau sunt nefericiți, pentru că niciunul nu își face familie din iubire sau se gândesc că trebuie să își facă familie. Nu! Eu o să îmi fac familie când o să vrea Dumnezeu. Momentan sunt foarte bine, Roxana este la Craiova, eu sunt aici, ne vedem, avem lucruri pe care le facem împreună, nu ne-am pus pirostriile în cap.

CANCAN: Cum sunt fetele de acolo față de românce?

Cătălin Cazacu: Fetele de aici, față de cele din România, sunt de altă culoare. Sunt foarte mișto, sunt de o altă cultură. Insula asta are foarte multe chestii frumoase, una dintre ele este ospitalitatea localnicilor și, mai ales, a localnicelor, dacă înțelegi ce vreau să zic.(râde) Insula este România anilor ’90. În momentul când ești alb aici, ești văzut la fel cum fetele noastre, româncele, îi vedeau pe italieni în anii ’90. Pentru cei care au trăit asta, cred că știu exact ce spun.

CANCAN: Există cineva pentru care ai face un compromis și ai lăsa tot?

Cătălin Cazacu: A face un compromis este cea mai mare prostie. Noi trebuie să facem ceea ce ne face fericiți, unde ne face fericiți. Ni se potrivește și mie, și omului de lângă mine, foarte bine. Nu i se potrivește, am venit pe lume singur, plec singur.

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