Ce are Armina Andrei de la Insula Iubirii în comun cu Gabi Torje și Cătălin Cazacu? Nu, nu este vorba despre apariția la același post TV

Ce are Armina Andrei de la Insula Iubirii în comun cu Gabi Torje și Cătălin Cazacu? Nu, nu este vorba despre apariția la același post TV
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Armina, Gabriel Torje şi Cătălin Cazacu
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Deși provin din domenii complet diferite și au ajuns în atenția publicului pe căi distincte, Armina Andrei, Gabi Torje și Cătălin Cazacu par să împărtășească un detaliu mai puțin cunoscut din biografia lor. Legătura dintre cei trei nu are legătură cu televiziunea, ci cu anii de școală petrecuți într-una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ sportiv din vestul țării.

Armina Andrei, una dintre prezențele care au atras atenția în sezonul X al Insulei Iubirii, are în comun cu fostul internațional român Gabi Torje și cu motociclistul și omul de televiziune Cătălin Cazacu un element surprinzător din parcursul educațional. Toate indiciile duc către Liceul cu Program Sportiv Banatul din Timișoara, instituție care de-a lungul anilor a format numeroși sportivi și personalități cunoscute la nivel național.

Armina, Gabi Torje și Cătălin Cazacu au urmat același liceu

LPS Banatul Timișoara este una dintre cele mai importante școli cu profil sportiv din România, având o tradiție de peste șapte decenii în pregătirea tinerilor sportivi. Instituția se mândrește cu numeroși absolvenți care au făcut performanță atât în țară, cât și peste hotare.

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Pe pagina dedicată „Absolvenților de top”, liceul îi menționează atât pe Gabriel Torje, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români din ultimii ani, cât și pe Cătălin Cazacu, campion național la motociclism și personalitate TV. Numele celor doi figurează alături de alte personalități care au trecut prin băncile instituției.

Foto: lpsbanatul.ro

În cazul lui Gabi Torje, legătura cu LPS Banatul este cunoscută de mai mult timp, fostul internaţional jucând deja pentru Dinamo Bucureşti înainte de a-şi susţine examenul de Bacalureat.

Armina Andrei, concurentă remarcată de publicul Insulei Iubirii, are trecut la rubrica de studii de pe contul său de Facebook LPS Banatul Timișoara.

Foto: Facebook

Astfel, tânăra pare să fi urmat cursurile aceleiași instituții care i-a avut printre elevi pe Gabi Torje și Cătălin Cazacu.

Chiar dacă drumurile lor profesionale au fost complet diferite, cei trei au ajuns, la un moment dat, să fie legați de aceeași școală. Torje a ales performanța în fotbal, Cazacu a devenit unul dintre cei mai cunoscuți sportivi ai motociclismului românesc, iar Armina Andrei s-a făcut remarcată în televiziune, odată cu apariția la Insula Iubirii, dar a practicat și kaiac, box și alte sporturi de contact.

O coincidență care atrage atenția fanilor

În contextul popularității de care se bucură în prezent Armina Andrei, detaliile despre trecutul său stârnesc interes în rândul fanilor emisiunii. Faptul că numele ei poate fi asociat cu aceeași instituție de învățământ frecventată de personalități precum Gabi Torje și Cătălin Cazacu reprezintă o coincidență interesantă.

LPS Banatul continuă să fie una dintre școlile-emblemă ale Timișoarei, iar lista absolvenților cunoscuți demonstrează impactul pe care instituția l-a avut de-a lungul timpului asupra sportului și vieții publice din România. În acest tablou, Armina Andrei se adaugă unei serii de nume care, fiecare în felul său, au ajuns să atragă atenția publicului după ce au trecut prin aceeași instituție de învățământ.

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