O altă sportivă celebră a semnat cu PRO TV! „Este o nouă provocare pentru mine, pe care o primesc cu emoție”

O altă sportivă celebră a semnat cu PRO TV! „Este o nouă provocare pentru mine, pe care o primesc cu emoție”
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Larisa Iordache se alătură echipei PRO TV și va comenta Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de la Rotterdam, competiție care va fi transmisă în direct pe PRO ARENA și VOYO în perioada 20-25 octombrie.

Una dintre cele mai cunoscute gimnaste ale României, Larisa Iordache va aduce în fața publicului experiența acumulată într-o carieră construită prin performanțe internaționale. De această dată, ea va urmări competiția din postura de comentator și va oferi explicații despre elementele tehnice, pregătirea din spatele exercițiilor și importanța fiecărui detaliu din concurs.

Larisa Iordache a semnat cu Pro TV

Experiența sa va completa transmisiunile competiției cu informații din interiorul acestui sport și cu perspectiva unui sportiv care a participat la marile competiții internaționale.

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Prin această colaborare, PRO TV continuă să aducă publicului competiții sportive importante și să ofere o perspectivă mai apropiată asupra sportivilor, a performanțelor lor și a poveștilor din spatele rezultatelor.

„Am trăit gimnastica din interior, atât în sala de antrenament, cât și pe podiumul marilor competiții. Știu ce înseamnă emoțiile dinaintea unui concurs, presiunea unui moment important, orele nesfârșite de muncă și, mai ales, dorința unui sportiv de a demonstra că poate. De multe ori, cea mai mare presiune nu vine din exterior, ci chiar din propriile așteptări, din dorința de a fi mai bun, de a-ți depăși limitele și de a transforma anii de pregătire în câteva momente de perfecțiune. De această dată, voi trăi Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică dintr-o perspectivă diferită, cea de comentator. Este o nouă provocare pentru mine, pe care o primesc cu emoție, bucurie și multă responsabilitate”, spune Larisa Iordache.

Conform Libertatea, Campionatele Mondiale de la Rotterdam se desfășoară în perioada 20-25 octombrie și reunesc unii dintre cei mai buni gimnaști ai lumii. Programul competiției include finale pe echipe, la individual compus și pe aparate. Totodată, finala feminină pe echipe are o miză suplimentară, fiind puse în joc trei calificări olimpice.

Progamul complet al finalelor

Prima finală programată este cea masculină pe echipe, care va avea loc pe 20 octombrie, de la ora 20:00. O zi mai târziu, de la aceeași oră, este programată finala feminină pe echipe, în care se vor acorda și cele trei locuri de calificare olimpică.

Pe 22 octombrie, de la ora 20:30, este programată finala masculină la individual compus, iar pe 23 octombrie, tot de la 20:30, se va desfășura finala feminină la individual compus.

În penultima zi a competiției, pe 24 octombrie, de la ora 15:00, vor avea loc finalele masculine la sol, cal cu mânere și inele, precum și finalele feminine la sărituri și paralele inegale.

Campionatele Mondiale de la Rotterdam se vor încheia pe 25 octombrie, când sunt programate finalele masculine la sărituri, paralele și bară fixă, respectiv finalele feminine la bârnă și sol.

Toate momentele importante ale competiției vor putea fi urmărite pe PRO ARENA și VOYO, în perioada 20-25 octombrie.

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