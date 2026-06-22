Larisa Iordache a trecut prin momente de panică. Ce i s-a întâmplat campioanei după ce a născut: „M-am speriat foarte tare”

Larisa Iordache a trecut prin multe încercări, dar cea mai importantă este cea de mamă. Vulnerabilă, dar și extrem de puternică, mămica Larisa recunoaște, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că „m-am speriat foarte tare”. De 1 ani și 3 luni, de când Amira le încânta zilele, Larisa și soțul ei, Cristian, trăiesc fiecare clipă la intensitate maximă. Fosta campioană olimpică ne spune ce-a fost mai greu de când a devenit mamă și cum kilogramele nu mai sunt o prioritate atunci când ai un pui de care să ai grijă. O iubire fulgerătoare, între ea și soțul ei, a dus, azi, la o relație și mai strânsă, o relație în care s-au maturizat împreună.

Larisa Andreea Iordache are în carieră sa o medalie bronz la Jocurile Olimpice, cu echipa, în 2012, la Londra, patru medalii la Campionatele Mondiale, două de argint şi două de bronz, 16 medalii de Campionatele Europene, 7 de aur, 7 de argint şi 2 de bronz, precum şi trei la Jocurile Mondiale Universitare, două de aur şi una de bronz. Celebra sportivă recunoaște că, atunci când iubești, „există și o doză de gelozie”. Mărturisește că trădarea ar fi singurul lucru peste care n-ar putea trece. Ajunsă aproape la vârsta de 30 de ani, fosta campioană mondială ne spune, cu sinceritate, că de multe ori, în competiții, a zâmbit când, de fapt, în interior ducea lupte grele.

Larisa Iordache: „M-am speriat forte tare”

CANCAN.RO: 1 an și 3 luni are acum Amira-Andreea. Cum simți că a trecut timpul? Repede sau ai trăit, încet, fiecare perioadă?

Larisa Iordache:Simt că totul a trecut foarte repede. Cred că asta se întâmplă pentru că am trăit și trăiesc la intensitate maximă fiecare clipă alături de Amira. Este minunată. Această perioadă de maternitate m-a învățat multe lucruri și sunt sigură că va continua să mă învețe și de acum înainte.

CANCAN.RO:Cum este mămica Larisa? Cât de mult te-a schimbat Amira?

Larisa Iordache:Sunt o mamă grijulie, însă încerc să îi ofer libertatea de a experimenta tot ceea ce își dorește. Chiar dacă este mică, curiozitatea ei este foarte mare și mă bucură enorm acest lucru, chiar dacă uneori suntem mereu în mișcare. Cred că Amira m-a ajutat să prioritizez mai bine lucrurile și să fiu mult mai organizată.

CANCAN.RO:Care este cel mai greu lucru cu care a trebuit să te obișnuiești, după ce ai născut?

Larisa Iordache: Statul în jurul casei. Însă Cristian este mereu în mișcare, iar datorită lui am putut și pot să mă bucur de multe experiențe frumoase.

CANCAN.RO:Ai trecut, chiar și pentru câteva săptămâni, prin depresia post natală? Daca da, cum ai reușit să reziști, să mergi mai departe?

Larisa Iordache: Din fericire, nu am ajuns până acolo. Am avut și am susținerea lui Cristian 100% încă din prima zi de când am născut-o pe Amira. Acest lucru m-a ajutat foarte mult să mă echilibrez rapid și să fiu bine.

CANCAN.RO:Cât de important este faptul că nu te-a lăsat niciodată la greu?

Larisa Iordache: Este foarte important. Încă de când l-am cunoscut, Cristian a fost implicat și atent la nevoile mele, iar eu cred că acest lucru este esențial într-o relație. De asemenea, este reciproc și suntem conștienți că ne ajută să construim o relație armonioasă.

CANCAN.RO:Când era Amira bebeluș, cine se trezea să stea cu ea?

Larisa Iordache: Atât eu, cât și Cristian ne trezeam și stăteam cu Amira, sau o făceam împreună. Nu a fost nevoie să îi spun vreodată „fă tu asta acum”, pentru că era atent la mine și vedea când eram prea obosită, lăsându-mă să mă odihnesc. În plus, Amira a fost încă de mică un copil care a dormit destul de bine.

Și camponii olimpici au fricile lor: „M-am speriat foarte tare”

CANCAN.RO:Sincer, ai mai intrat în panică atunci când Amira avea doar câteva luni?

Larisa Iordache: Îmi aduc aminte că, în ziua în care am putut să o văd pe Amira și să îi dau lăpticul, am avut impresia că s-a înecat și m-am speriat foarte tare. Am depășit acel moment pentru că Cristian îmi spunea mereu că mă descurc foarte bine și că nu am de ce să mă tem. La fel a fost și la prima febră. Multe gânduri mă apăsau și mă întrebam constant ce aș putea face mai bine. Însă faptul că avem un pediatru bun m-a liniștit atunci și mă liniștește și acum în astfel de situații.

CANCAN.RO:Ai reușit să ajungi la greutatea de dinainte de a rămâne însărcinată?

Larisa Iordache: Nu. Mi-am oferit timp și nu am forțat corpul să revină la normal. De curând am început să fac sport regulat și să am mai multă grijă la alimentație.

CANCAN.RO:Mai sunt kilogramele, acum când ești mamă, o prioritate?

Larisa Iordache: Kilogramele nu au fost neapărat o prioritate. Mi-a plăcut mereu să arăt bine și am văzut perfecțiunea în propria mea formă. Îmi doresc în continuare să am o condiție fizică bună, însă am înțeles că trebuie să ofer corpului timp pentru a procesa toate schimbările prin care a trecut.

CANCAN.RO:La cât timp, după ce ai născut, te-ai întors în sala de sport?

Larisa Iordache: După un an și două luni am revenit în sala de sport. Fac pilates și îmi place foarte mult.

CANCAN.RO:Între tine si Cristian a fost o iubire fulgerătoare. Simțiți la fel și acum?

Larisa Iordache: Simțim că acum totul s-a amplificat și că suntem mai conectați decât înainte. Ne-am maturizat împreună și cred că acest lucru ne face să ne dorim și mai mult să construim o relație armonioasă, în primul rând pentru noi, ca și cuplu și apoi pentru familia pe care am construit-o.

CANCAN.RO:Ce trebuie să se întâmple și ce nu ca doi oameni să poată trăi și iubi în armonie?

Larisa Iordache: Nu sunt expertă în relații. Suntem diferiți și, de multe ori, ne dorim lucruri diferite. Însă ceea ce a fost și este benefic în relația noastră este faptul că, încă de la început, ne-am spus sincer ce ne dorim de la viață și în ce direcție vrem să mergem. Suntem atenți la nevoile celuilalt, ne ajutăm, ne susținem și comunicăm deschis. Cred că orgoliul, supărările nespuse la momentul potrivit și minciuna nu ajută deloc într-o relație.

CANCAN.RO:Sincer acum, care din voi este vulcanicul și care este cel calm?

Larisa Iordache: Ne comportăm normal. Suntem oameni și avem, ca toată lumea, momente și momente.

CANCAN.RO:Care este cel mai nebunesc, neconvențional lucru pe care l-ai făcut pentru iubire?

Larisa Iordache: Nu știu dacă îl putem numi nebunesc, dar știu că iubim cu toată inima.

Larisa Iordache este tranșantă: „Dacă unul dintre noi începe să aibă îndoieli, trebuie să discutăm”

CANCAN.RO:Exista vreun lucru pe care nu l-ai ierta niciodată jumătății tale? Ceva peste care nu ai putea să treci?

Larisa Iordache: Înșelatul, fie el emoțional, psihic sau fizic. Încă de la început am fost foarte clari amândoi: dacă unul dintre noi începe să aibă îndoieli, trebuie să discutăm și să gestionăm situația matur și cu respect.

CANCAN.RO:Ai fost vreodată geloasă?

Larisa Iordache: Când iubești, cred că există și o doză de gelozie. Însă atunci când partenerul nu îți oferă motive de îndoială, nu cred că este nevoie să amplifici acest sentiment.

CANCAN.RO:Anul acesta împlinești 30 de ani și, vorba soțului tau, Dumnezeu vă iubește. Mai există ceva ce-ți dorești?

Larisa Iordache: Să fim sănătoși și să ne iubim la fel de mult. Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce mi-a oferit Dumnezeu până acum.

Larisa Iordache a avut și momente grele: „Am simțit că nu mă voi descurca”

CANCAN.RO:Profesional vorbind, când ai avut cel mai bun moment din carieră? Dar cel mai rău?

Larisa Iordache: Din momentele grele am învățat cel mai mult. Când am început să antrenez singură, am avut momente în care am simțit că nu mă voi descurca, însă experiența acumulată mi-a demonstrat contrariul. Iar pe lângă medaliile câștigate de mine, cred că cele mai emoționante au fost medaliile obținute de copiii pe care i-am antrenat.

CANCAN.RO:Ești o sportivă de marcă a României. Totuși, răutatea oamenilor rămane, nu doar cele bune. De cate ori te-ai lovit, datorită profesiei tale, de prejudecăți?

Larisa Iordache: Mulțumesc! Cred că vor exista mereu vorbe, însă acest lucru nu mă oprește să fac ceea ce îmi doresc.

CANCAN.RO:Când te-ai simțit cea mai puternică, personal vorbind? Dar cea mai vulnerabilă?

Larisa Iordache: Vulnerabilitatea o trăiesc acum, de când sunt mamă și încerc să o gestionez cât mai bine. În același timp, tot acum mă simt și cea mai puternică, pentru că trăiesc viața pe care mi-am dorit-o, poate chiar mai mult decât am visat.

CANCAN.RO:Dacă ai putea da timpul înapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

Larisa Iordache: Aș face totul la fel. Tot ceea ce am făcut și am ales până acum m-a adus în acest moment al vieții mele, iar astăzi mă simt împlinită atât personal, cât și profesional.

Larisa Iordache recunoaște: „Rivalitatea poate naște și invidie”

CANCAN.RO:Există prietenii reale, sincere, în branșa ta? Sau răutatea și invidia distrug prietenia?

Larisa Iordache: Eu am rămas cu prietenii frumoase și sunt recunoscătoare pentru asta. Rivalitatea poate naște și invidie, însă atunci când alegi să nu îi dai atenție, nu te poate afecta atât de mult și nu îți poate opri progresul.

CANCAN.RO:Ce te face să râzi? Dar să te întristezi?

Larisa Iordache: Mă bucur de momentele petrecute în familie, alături de fetița noastră și de soțul meu. Nu mă concentrez foarte mult pe tristețe, pentru că aleg să îmi îndrept atenția către lucrurile frumoase și benefice pentru mine și familia mea.

CANCAN.RO:De cate ori, în viață, a trebuit să parezi nefericirea pe care o trăiai?

Larisa Iordache: De mai multe ori decât mi-aș fi dorit. Au existat momente în care am zâmbit la exterior, în timp ce în interior duceam lupte pe care puțini le cunoșteau. Dar am învățat că vulnerabilitatea nu este o slăbiciune și că nu trebuie să fim mereu puternici în ochii tuturor.