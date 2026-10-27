Am aflat câte clase are Gabriel Torje, de fapt. Ce studii are concurentul de la Asia Express 2026

Gabi Torje și Alin Alexuc formează una dintre cele mai puternice echipe de la Asia Express 2026. Celebrul fost fotbalist are în spate o carieră impresionantă, iar dincolo de reușitele sale, puțini îi cunosc viața persoanlă. Acesta a absolvit 12 clase și a urmat un liceu de top din Timișoara, iar apoi s-a dedicat sportului.

Încă de mic copil, Gabi Torje a știut ce își dorește să facă în viață. Fostul fotbalist a urmat Liceul cu Program Sportiv (LPS) Timișoara, deschizând astfel uși în lumea fotbalistică. Atunci când a promovat examenul de Bacalaureat, era deja legitimat la echipa Dinamo București, iar rezultatele sale au fost excepționale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce studii are Gabi Torje, concurentul de la Asia Express 2026

Gabi Torje a revenit în atenția publicului odată cu participarea la Asia Express. Acesta a demonstrat de-a lungul timpului că este o persoană competitivă, ambițioasă și perseverentă. Fostul fotbalist pare că a fost așa din totdeauna, dacă ne uităm la studiile pe care le are. Sportivul a știut cu ce vrea să se ocupe, așa că a ales un profil pe placul lui. A urmat Liceul cu Program Sportiv, absolvind cele 12 clase obligatorii.

În vara anului 2009, când a susținut examenul de Bacalaureat, juca deja la Dinamo București, ceea ce denotă devotamentul față de echipă, dar și față de studii. A promovat examenul maturității cu media generală de 8,19. El a obținut nota 9,50 la proba de limbă străină, adică engleză, dar a avut note excepționale și la probele specifice profilului (sport, geografie/ istorie). Pe de altă parte, la Limba și literatura română, a obținut o notă mai mică și anume 5,50.

După finalizarea liceului, Gabi Torje nu a urmat cursuri universitare de lungă durată la zi, dedicându-și întreaga activitate carierei sportive de performanță. Cu toate acestea, ulterior a absolvit o facultate de marketing.

Ce mesaj i-a transmis Gabi Torje mamei sale cu ocazia zilei de naștere

Marți, 27 octombrie, concurentul a scris în mediul online un mesaj emoționant. El i s-a adresat mamei sale cu ocazia zilei de naștere. Gabi Torje și-a exprimat dragostea profundă și recunoștința pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut pentru el.