Am aflat câte clase are Gabriel Torje, de fapt. Ce studii are concurentul de la Asia Express 2026

Am aflat câte clase are Gabriel Torje, de fapt. Ce studii are concurentul de la Asia Express 2026
Galerie Foto 7
Gabi Torje/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Gabi Torje și Alin Alexuc formează una dintre cele mai puternice echipe de la Asia Express 2026. Celebrul fost fotbalist are în spate o carieră impresionantă, iar dincolo de reușitele sale, puțini îi cunosc viața persoanlă. Acesta a absolvit 12 clase și a urmat un liceu de top din Timișoara, iar apoi s-a dedicat sportului. 

Încă de mic copil, Gabi Torje a știut ce își dorește să facă în viață. Fostul fotbalist a urmat Liceul cu Program Sportiv (LPS) Timișoara, deschizând astfel uși în lumea fotbalistică. Atunci când a promovat examenul de Bacalaureat, era deja legitimat la echipa Dinamo București, iar rezultatele sale au fost excepționale. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce studii are Gabi Torje, concurentul de la Asia Express 2026

Gabi Torje a revenit în atenția publicului odată cu participarea la Asia Express. Acesta a demonstrat de-a lungul timpului că este o persoană competitivă, ambițioasă și perseverentă. Fostul fotbalist pare că a fost așa din totdeauna, dacă ne uităm la studiile pe care le are. Sportivul a știut cu ce vrea să se ocupe, așa că a ales un profil pe placul lui. A urmat Liceul cu Program Sportiv, absolvind cele 12 clase obligatorii.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

În vara anului 2009, când a susținut examenul de Bacalaureat, juca deja la Dinamo București, ceea ce denotă devotamentul față de echipă, dar și față de studii. A promovat examenul maturității cu media generală de 8,19. El a obținut nota 9,50 la proba de limbă străină, adică engleză, dar a avut note excepționale și la probele specifice profilului (sport, geografie/ istorie). Pe de altă parte, la Limba și literatura română, a obținut o notă mai mică și anume 5,50.

După finalizarea liceului, Gabi Torje nu a urmat cursuri universitare de lungă durată la zi, dedicându-și întreaga activitate carierei sportive de performanță. Cu toate acestea, ulterior a absolvit o facultate de marketing.

Gabi Torje și Alin Alexuc/ sursa foto: social media

Gabi Torje și Alin Alexuc/ sursa foto: social media

Ce mesaj i-a transmis Gabi Torje mamei sale cu ocazia zilei de naștere

Marți, 27 octombrie, concurentul a scris în mediul online un mesaj emoționant. El i s-a adresat mamei sale cu ocazia zilei de naștere. Gabi Torje și-a exprimat dragostea profundă și recunoștința pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut pentru el.

„La mulți ani, mama mea dragă! Astăzi este despre tine, cel mai frumos și mai important suflet din viața mea! Îți mulțumesc pentru toată iubirea, grija, răbdarea și pentru toate sacrificiile pe care le-ai făcut pentru mine.

Ești puterea mea, sprijinul meu și omul care m-a iubit mereu necondiționat. Îmi doresc ca Dumnezeu să-ți dăruiască multă sănătate, liniște sufletească, fericire și cât mai mulți ani frumoși alături de noi!”, a scris Gabi Torje, pe Instagram.

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Transfer surpriză în televiziune! O vedetă de la Antena 1 a semnat cu Pro TV
Transfer surpriză în televiziune! O vedetă de la Antena 1 a semnat cu Pro TV
Cum se împarte Laura Cosoi între carieră și familie. A găsit echilibrul: ”Mă bucur că pot continua să fac ceea ce iubesc”
Cum se împarte Laura Cosoi între carieră și familie. A găsit echilibrul: ”Mă bucur că pot continua să fac ceea ce iubesc”
Singura ispită de la Insula Iubirii care știe să calce haine. Toți băieții au apelat la ea
Singura ispită de la Insula Iubirii care știe să calce haine. Toți băieții au apelat la ea
Mirela Retegan și Maya au părăsit Asia Express, dar au rămas în China. Ce au făcut după eliminare
Mirela Retegan și Maya au părăsit Asia Express, dar au rămas în China. Ce au făcut după eliminare
Fiica Ioanei Grama a împlinit 7 ani! Ce tradiție respectă influencerița în fiecare an
Fiica Ioanei Grama a împlinit 7 ani! Ce tradiție respectă influencerița în fiecare an
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Mediafax
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Pledoarie „de film” pentru Călin Georgescu. Avocații au recurs la o replică văzută într-un celebru block-buster Hollywood-ian: „Imaginați-vă că în fața dumneavoastră nu se află Călin Georgescu”
Gandul.ro
Pledoarie „de film” pentru Călin Georgescu. Avocații au recurs la o replică văzută într-un celebru block-buster Hollywood-ian: „Imaginați-vă că în fața dumneavoastră nu se află Călin Georgescu”
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Adevarul
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Vremea se schimbă radical în România! Ce anunță meteorologii pentru începutul lunii noiembrie
Mediafax
Vremea se schimbă radical în România! Ce anunță meteorologii pentru începutul lunii noiembrie
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg. A urmat un regim strict de 13 zile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg. A urmat un regim strict de 13 zile
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
Click.ro
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
Sarcofag roman intact, descoperit la Constanța. Ce au găsit arheologii în mormântul unui copil
Digi 24
Sarcofag roman intact, descoperit la Constanța. Ce au găsit arheologii în mormântul unui copil
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Unul dintre cele mai căutate combo-uri PARKSIDE este din nou în oferta Kaufland
go4it.ro
Unul dintre cele mai căutate combo-uri PARKSIDE este din nou în oferta Kaufland
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Pledoarie „de film” pentru Călin Georgescu. Avocații au recurs la o replică văzută într-un celebru block-buster Hollywood-ian: „Imaginați-vă că în fața dumneavoastră nu se află Călin Georgescu”
Gandul.ro
Pledoarie „de film” pentru Călin Georgescu. Avocații au recurs la o replică văzută într-un celebru block-buster Hollywood-ian: „Imaginați-vă că în fața dumneavoastră nu se află Călin Georgescu”
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.