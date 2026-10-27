Singura ispită de la Insula Iubirii care știe să calce haine. Toți băieții au apelat la ea

Florina Carafă pare să fie singura ispită feminină de la Insula Iubirii care se descurcă de minune cu treburile casnice, în special atunci când vine vorba despre călcatul hainelor. Toți băieții apelează la ea!

În timp ce băieții se bucură de experiența din Thailanda, se pare că au descoperit și un mic ajutor de nădejde în vilă. Atunci când au avut nevoie de haine impecabile, mai mulți dintre ei au apelat la Florina. Ispita a ajuns astfel să fie cunoscută printre concurenți și pentru îndemânarea cu care folosește fierul de călcat. Se pare că, dintre fetele prezente în vilă, ea este cea care se pricepe cel mai bine la această activitate.

Florina este singura ispită de la insula iubirii care știe să calce haine

Nu este de mirare că băieții au început să apeleze la ea ori de câte ori au avut nevoie de ajutor. Florina Carafă a devenit, în acest fel, persoana la care aceștia merg atunci când vor să-și pună hainele la punct înainte de o nouă zi în Thailanda.

Nici Remi nu a ezitat să apeleze la ajutorul Florinei Carafa. Concurentul s-a dus la ispita feminină cu câteva tricouri pe care voia să le calce, semn că aceasta a devenit rapid persoana la care băieții apelează atunci când au nevoie de o mână de ajutor.

Se pare că Florina Carafa nu s-a făcut remarcată doar prin prezența sa pe insulă, ci și printr-o abilitate care le-a atras atenția concurenților. În timp ce băieții își continuă experiența din Thailanda, ispita pare să fi preluat și rolul de a-i ajuta cu treburile de zi cu zi, inclusiv cu hainele șifonate.

Dacă pe insula fetelor concurentele se remarcă prin diferite calități, de la gătit până la alte activități gospodărești, pe insula băieților, Florina pare să fie cea care se ocupă de călcat. Rămâne de văzut dacă ispita va continua să le sară în ajutor băieților sau dacă aceștia vor fi nevoiți să se descurce singuri cu hainele lor.

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