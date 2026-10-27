Doru Todoruț se leapădă de VH2?! Cântărețul îl înlocuise pe Gabriel Cotabiță, dar acum are alte priorități

Doru Todoruț pare să fi tras cortina peste capitolul VH2, cel puțin dacă ne luăm după planurile pe care le-a dezvăluit pentru CANCAN.RO. Intrat în trupă în 2023, după dispariția lui Gabriel Cotabiță, artistul a povestit despre școală, afaceri, albume și concerte grandioase, dar nu a pomenit deloc formația lui Mihai Pocorschi.

Doru Todoruț s-a alăturat VH2 în 2023, după ce formația a pierdut una dintre vocile sale emblematice, pe Gabriel Cotabiță. Misiunea nu a fost tocmai una ușoară: să ducă mai departe un nume cunoscut, cu istorie și cu publicul lui.

Numai că, între timp, artistul pare să fi luat-o pe propriul drum. VH2 a mai lansat piese după moartea lui Cotabiță, dar gloria de altădată nu s-a întors peste noapte. Iar când Doru și-a pus pe masă planurile de viitor, trupa lui Mihai Pocorschi a lipsit cu desăvârșire din poveste.

Și aici apare întrebarea care nu prea poate fi ocolită: Doru Todoruț se distanțează de VH2 sau pur și simplu nu mai are loc de trupă în propria agendă?

Ce planuri are cel care l-a înlocuit pe Cotabiță

Doru Todoruț a recunoscut că viața i s-a schimbat radical în ultimii ani și că reflectoarele nu l-au mai prins la fel de des ca odinioară. În schimb, artistul și-a îndreptat energia spre propriile proiecte, în care a spus că a investit serios.

„Viața mea este echilibrată. Dacă acum zece ani trăiam aproape exclusiv pentru scenă, astăzi trăiesc mult pentru ce construiesc în jurul ei. În 2021 am pus bazele Gramophone Romania: școală (cu cursuri de canto, instrumente, dar actorie, yoga, desen), studio, spectacole de teatru muzical și festival pentru copii și tineri care iubesc muzica.

Predau personal și văd zilnic copii care intră timizi pe ușă și apoi îi urmăresc cântând cu încredere și având rezultate minunate. Anul acesta am încheiat 4 ani de studii muzicale la UNMB și mă simt extraordinar de bine utilizând experiența mea din prima perioadă a vieții (profesoratul) cu cea din a doua parte (muzica, scena, publicul). Nu promit că nu mai fac vreo facultate. Sunt plin de energie! Lucrez la cel mai personal proiect al meu de până acum: un album de sărbători în stil jazz și big band, cu colinde românești reinterpretate și piese originale. Mă inspir din zona Michael Bublé și Frank Sinatra. Pentru 2027 pregătesc un concert live cu orchestră completă, alămuri și corzi. Nu mă grăbesc, vreau să iasă impecabil”, a declarat Doru pentru CANCAN.RO.

Cel mai mare regret al lui Doru Todoruț

Dincolo de toate planurile și proiectele, Doru Todoruț a scos la iveală și regretul care îl apasă cel mai tare: timpul prea puțin petrecut cu familia. Artistul a recunoscut că programul încărcat l-a ținut mai mereu în priză, iar clipele alături de cei dragi au avut de suferit.

„Pe scenă sunt energic, expansiv, îmi place să interacționez cu publicul. Acasă sunt… la fel: fie plin de energie, fie profund, atras de universul afectiv, de spiritualitate sau de … padel. Mai sunt momentele cu familia, cu fetele mele cărora le acord importanța cuvenită. Dacă regret ceva e faptul că nu petrec suficient timp cu fetele mele, cu ai mei”, a mărturisit artistul.

A lăsat scena să-i ocupe ani buni din viață, dar Doru Todoruț a recunoscut că nici aplauzele, nici proiectele muzicale nu se compară cu rolul de tată. Artistul a mărturisit că cele trei fiice i-au dat lecții importante și că fiecare l-a schimbat în felul ei.

„Să fiu părinte este minunat! Cel mai important rol pe care îl am. Am trei fete și fiecare m-a învățat ceva despre mine. De la răbdare, perseverență, dragoste până la empatie, suport emoțional și spijin în decizii. Gemenele mele, Eva și Natalia, împlinesc 14 ani și sunt acum la Paris cu mama lor. Le sărbătoresc de la distanță, dar cu tot sufletul și abia aștept să le strâng în brațe când se întorc. Să le văd cum cresc, cum devin domnișoare cu păreri și personalitate puternică, e o emoție greu de descris”, a povestit el.

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