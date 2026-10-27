Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat înainte de tragedie, de fapt

Moartea Loredanei Moroșanu, o româncă în vârstă de 48 de ani, a declanșat o anchetă de amploare în Dublin, Irlanda. Femeia, care se mutase recent în locuința în care a fost descoperită fără viață, ar fi trecut prin momente extrem de dificile cu doar câteva zile înainte de deces. Un bărbat a fost arestat în acest caz, iar polițiștii încearcă să reconstituie ultimele ore din viața victimei și să stabilească exact cum s-a produs tragedia.

Loredana Moroșanu ar fi fugit din apartament în toiul nopții

Potrivit informațiilor publicate de presa irlandeză, în special de Irish Mirror, unul dintre episoadele care au atras atenția anchetatorilor s-ar fi petrecut în noaptea de 21 octombrie. Loredana ar fi ieșit în grabă din apartamentul în care locuia, în jurul orei 1:00, în timp ce țipa și părea să se afle într-o stare de agitație.

„Femeia a fugit țipând din apartament la ora 1 dimineața, pe 21 octombrie”, a spus un vecin.

Incidentul ar fi avut loc după ce un bărbat ar fi intrat în locuința femeii. Împrejurările exacte ale acelui moment nu sunt pe deplin cunoscute, însă episodul ar putea reprezenta un indiciu important pentru reconstituirea evenimentelor care au precedat moartea româncei.

Potrivit relatărilor din presa locală, momentul în care femeia ar fi părăsit apartamentul ar fi fost surprins de o cameră de supraveghere din apropiere. Înregistrarea ar fi ajuns în posesia polițiștilor, care o analizează în cadrul investigației. Imaginile ar putea contribui la stabilirea persoanelor care s-au aflat în zonă și la clarificarea situației în care se găsea Loredana în acea noapte.

Un alt detaliu apărut în relatările despre acest caz este legat de câteva fotografii în care Loredana Moroșanu ar fi apărut cu vânătăi în jurul ochilor și urme de sânge pe haine. Imaginile ar fi fost realizate duminică noaptea, cu puțin timp înainte ca femeia să fie găsită moartă.

„Dacă iubim, iubim necondiționat. Dacă ne îndrăgostim, ne îndrăgostim ca nebunii. Dacă ținem la cineva, o facem cu tot sufletul.

E vorba de acel fel de dragoste care nu caută răspunsuri. Nici timp sau motive. Ea există și cu asta dai sens la două vieți. Atunci nu te întrebi dacă se merită, dacă vei iubi la fel și peste douăzeci de ani, dacă vei suferi.

Lucrurile în plus doar complică farmecul unei emoții sincere. Există doar momentul, „de atunci”. Omul de atunci. Dragostea de atunci.

Să nu te temi de o iubire proaspătă, ce a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit. Să nu te oprești din ce-ți dictează inima. S-ar putea a doua oară să nu o mai facă la fel.

Uneori nu există șanse duble. Uneori ceea ce ai acum poate fi cel mai frumos lucru ce ți se va întâmpla într-o viață.

În dragoste, nu există teamă. Există doar lipsa unei dorințe puternice care să-ți depășească propria stare. Dorința să fii alături de cineva, cu orice preț.

Să-ți fie cald și bine, chiar dacă nu pentru totdeauna. Uneori e suficient să iei cu tine amintiri,ca să reziști o viață unor iubiri neîmplinite. Uneori, trăiești clipa. Contează doar să o trăiești lângă cineva care te va invita la veșnicie.

Și contează să nu regreți. Nici o clipă să nu regreți că a fost, că nu ai ținut cont de visuri, de lume.

Trăiește viața și la fel trăiește dragostea ce o porți pentru cineva, pentru că deseori e mai multă viață decât dragoste și e păcat să exiști știind că nu ai iubit la timp.

Speră, luptă și primește plăcere de la un prezent care e al tău.

Trăiește povestea ta. Simte iubirea ta.

Și atunci când vei spune că ai iubit total, să știi că nu ai iubit nici cu a suta parte din ceea ce poți.

Și să nu-ți fie teamă de trecut. Pentru că fiecare dragoste își are rostul ei.

Lecția ei. Prezentul ei.

Uneori nu există pauză, nu există a doua șansă, nu există altă dată.

Uneori există doar acum sau niciodată!”, a scris Loredana acum o zi pe pagina de Facebook, chiar înainte să fie găsită moartă.

Un bărbat a fost arestat după descoperirea trupului neînsuflețit

Loredana Moroșanu a fost găsită moartă în apartamentul său, iar autoritățile au fost alertate de un bărbat care ar fi susținut inițial că femeia s-ar fi sinucis. La sosirea echipajelor, însă, situația de la fața locului ar fi ridicat suspiciuni serioase, anchetatorii constatând că românca prezenta răni care ar fi putut fi provocate prin înjunghiere.

Potrivit informațiilor apărute în presa irlandeză, femeia ar fi avut cel puțin două răni provocate de un obiect ascuțit. Circumstanțele în care acestea au fost produse urmează să fie stabilite în cadrul investigației, iar rezultatele examinării medico-legale sunt importante pentru clarificarea cauzei decesului.

„Anchetatorii doresc să discute cu orice persoană care s-a aflat în zona Melville Terrace, Dublin 11, între miezul nopții și ora 5:00 dimineața, luni, 26 octombrie. De asemenea, cei care dețin înregistrări video, inclusiv de pe camerele de bord, sunt rugați să le pună la dispoziția autorităților”, au spus polițiștii.

În urma cercetărilor, polițiștii au arestat un bărbat, cetățean român, în vârstă de aproximativ 50 de ani. Acesta ar fi fost găsit în apropierea centrului comercial Charlestown, situat la puțin peste un kilometru de locul în care a fost descoperită victima. Bărbatul a fost dus la audieri și reținut în cursul serii de luni.

Loredana Moroșanu, o româncă de 48 de ani, a fost găsită moartă în apartamentul său din Dublin. Cine e principalul suspect

A murit Costel Ploaie, unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți din Vaslui. Avea doar 47 de ani