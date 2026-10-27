El este principalul suspect în cazul morții Loredanei Moroșanu. Ireal ce le-a spus logodnicul femeii polițiștilor

O tragedie în care este implicată o româncă în vârstă de 48 de ani a zguduit comunitatea românească din Irlanda. Loredana, originară din municipiul Botoșani, a fost găsită fără viață într-o locuință din Dublin, la scurt timp după ce se mutase în capitala irlandeză.

Moartea sa a intrat în atenția autorităților, care au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. Principalul suspect în acest caz este chiar logodnicul victimei, un bărbat de naționalitate română, care a fost arestat.

Descoperirea care a declanșat ancheta

Polițiștii irlandezi au intervenit la adresa unde locuia femeia în primele ore ale dimineții, puțin după ora 4:30. Ajunși la fața locului, aceștia au găsit-o pe româncă decedată. Primele informații au indicat faptul că ar fi fost vorba despre o moarte violentă, motiv pentru care anchetatorii au început verificările pentru a reconstitui ultimele momente din viața acesteia.

Femeia provenea din Botoșani și se stabilise de puțin timp în Dublin, unde lucra într-o farmacie. Dispariția sa fulgerătoare a provocat emoție în rândul celor care au cunoscut-o, iar circumstanțele în care și-a pierdut viața au ridicat numeroase semne de întrebare.

Anchetatorii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat în locuință înainte de sosirea echipajelor de intervenție, dar și care au fost evenimentele ce au precedat decesul. În astfel de cazuri, cercetările urmăresc atât probele descoperite la fața locului, cât și declarațiile persoanelor implicate și rezultatele examinării medico-legale.

Explicația logodnicului, în atenția anchetatorilor

Potrivit informațiilor apărute în presa irlandeză, logodnicul femeii ar fi contactat Poliția și ar fi susținut că aceasta s-ar fi înjunghiat singură. Varianta prezentată de bărbat nu a înlăturat suspiciunile autorităților, care au continuat cercetările pentru a verifica dacă relatarea sa corespunde probelor strânse în dosar.

Bărbatul, care este tot român, a fost arestat în cadrul anchetei. Oamenii legii încearcă să clarifice rolul pe care acesta l-ar fi avut în evenimentele care au dus la moartea femeii și să stabilească dacă există elemente care să confirme sau să infirme versiunea prezentată inițial.

Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat înainte de tragedie, de fapt

Loredana Moroșanu, o româncă de 48 de ani, a fost găsită moartă în apartamentul său din Dublin. Cine e principalul suspect