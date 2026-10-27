O tânără de 29 de ani a murit în luna de miere, după ce a mâncat fructe de mare. Medicii nu au mai putut s-o salveze

O vacanță care trebuia să fie începutul unei noi etape în viață s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din Brazilia. O tânără de 29 de ani și-a pierdut viața în timpul lunii de miere, în Portugalia, la numai 11 zile după ce s-a căsătorit cu bărbatul alături de care își construise viitorul. Femeia ar fi suferit o reacție alergică severă după ce a consumat fructe de mare la un restaurant.

Amanda Nascimento și soțul său, Tiago, s-au căsătorit pe 10 octombrie 2026, după care au plecat într-o călătorie prin Europa. Cei doi au vizitat inclusiv Vaticanul, iar ultima destinație a vacanței a fost orașul Leiria, din centrul Portugaliei.

Amanda a murit la doar 29 de ani

În ziua tragediei, soții au luat prânzul la un restaurant, unde Amanda a mâncat o cantitate mică de creveți și alte fructe de mare. Ulterior, au ieșit la plimbare prin oraș și au vizitat o librărie. La aproximativ două ore după masă, în jurul orei 16:30, tânăra a început să manifeste simptomele unei reacții alergice.

„A mâncat puțin, apoi am ieșit la plimbare prin oraș și am intrat într-o librărie. După aproximativ două ore, în jurul orei 16:30, a început să aibă o reacție alergică”, a transmis Tiago Nascimento.

Potrivit familiei, Amanda știa că este alergică la creveți. Înainte de a comanda, aceasta ar fi întrebat personalul localului despre ingredientele preparatului, însă ar fi înțeles că mâncarea conținea doar pește.

Femeia a fost transportată de urgență la un spital din Leiria, însă medicii au decis că este necesar un transfer la Spitalul Universitar din Coimbra, aflat la aproximativ 79 de kilometri distanță. Amanda a suferit un stop cardiac și a murit înainte să ajungă la unitatea medicală. Vestea a venit cu atât mai dureros cu cât cei doi urmau să se întoarcă în Brazilia vineri.

Tiago și-a exprimat public suferința provocată de pierderea soției, pe care a descris-o drept o femeie blândă, modestă și grijulie, care își iubea profesia și călătoriile. Pentru el, cele 11 zile de căsnicie au rămas o amintire dureroasă a unui vis întrerupt mult prea devreme.

„Ne-am căsătorit pe 10 octombrie 2026, iar aceea a fost cea mai fericită zi din viețile noastre. Un vis devenit realitate. Erai mai frumoasă ca niciodată. Am avut doar 11 zile împreună ca soț și soție și eram încă în luna de miere. Ne construiserăm o viață împreună. Nu voi uita niciodată cât de afectuoasă, blândă, extraordinară și modestă erai. Erai mereu atentă la cei din jur și foarte organizată. Simt că mi s-a frânt inima”, a scris soțul Amandei într-o postare pe rețelele de socializare.

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