Actorul care le-a dat viață lui Bugs Bunny și Daffy Duck a murit subit la 46 de ani. Cauza oficială a decesului

Actorul care le-a dat viață lui Bugs Bunny și Daffy Duck a murit subit la 46 de ani. Cauza oficială a decesului
Eric Bauza a murit la 46 de ani / Sursa foto: Social media
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Lumea animației este în doliu după ce Eric Bauza, cunoscut pentru interpretarea vocală a unor personaje îndrăgite din seria „Looney Tunes”, precum Bugs Bunny, Daffy Duck și Porky Pig, a murit, potrivit unui anunț făcut de familia sa.

Actorul, recompensat cu trei premii Emmy pentru interpretările vocale din mai multe seriale TV, a murit duminică, în propria locuință. Familia sa a anunțat decesul printr-o postare pe Instagram, potrivit BBC. Conform informațiilor publicate de Variety, cauza morții a fost o boală cardiovasculară hipertensivă.

Eric Bauza s-a stins din viață la 46 de ani

Vedeta a dat voce mai multor personaje celebre din desenele animate. În filmul „Space Jam: A New Legacy”, lansat în 2021, acesta i-a interpretat pe Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd și Foghorn Leghorn. Ulterior, actorul a revenit la aceste roluri și l-a interpretat și pe Road Runner în producția „Coyote vs. Acme”.

De asemenea, Eric Bauza a dat voce personajului Toad General în filmul „The Super Mario Bros. Movie”, apărut în 2023, precum și în continuarea acestuia, „The Super Mario Galaxy Movie”, care s-a clasat printre cele mai de succes producții cinematografice la nivel internațional în acest an.

Într-un interviu oferit NBC News în 2021, Eric Bauza a povestit că pasiunea pentru personajele din „Looney Tunes” a apărut încă din copilărie. Născut în Ontario și având origini filipineze, actorul a crescut urmărind aceste animații și încercând să reproducă vocile personajelor sale preferate.

Actorul a avut o pasiune pentru personajele din „Looney Tunes” / Sursa foto: Social media

„Looney Tunes transcende toate limbile și toate culturile. Nu contează din ce parte a planetei provii. Comedia este înțeleasă de toată lumea”, a declarat el în urmă cu ceva timp.

Talentul său în domeniul interpretării vocale a fost recunoscut și prin distincții importante. În perioada 2022–2025, Bauza a obținut trei premii Emmy pentru performanțele sale vocale în mai multe seriale de televiziune.

Într-o reacție publicată de Hollywood Reporter, Channing Dungey, președintele Warner Bros. Television Group și US Networks, a vorbit despre contribuția importantă a actorului la universul animației și despre bucuria pe care acesta a oferit-o publicului de pretutindeni.

„Eric Bauza a fost un actor de voce unic, care a adus bucurie și râsete milioanelor de oameni din întreaga lume. El a urmat pașii unor giganți precum Mel Blanc. Eric spunea că a duce mai departe moștenirea legendară a Looney Tunes a fost una dintre cele mai mari onoruri din viața sa.”

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