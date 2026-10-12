Doliu în televiziune! Daniel Oprea a murit la vârsta de 52 de ani. Care ar fi cauza decesului

Doliu în televiziune! Daniel Oprea a murit la vârsta de 52 de ani. Care ar fi cauza decesului
Daniel Oprea a murit /Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Este doliu în televiziune! Daniel Oprea, nutriționist al lotului național de culturism și fitness și realizator al emisiunii „Generația Fit”, s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 52 de ani, cu doar câteva zile înainte de ziua sa de naștere. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către Federația Română de Culturism și Fitness.

Daniel Oprea a murit duminică, 11 octombrie, cu doar două zile înainte să împlinească 53 de ani. Potrivit apropiaților, acesta s-a stins din viață în urma unui infarct. Însă, până acum, cauza oficială a decesului nu a fost făcută publică.

Daniel Oprea a murit

Daniel Oprea a fost profesor de educație fizică și sport, nutriționist al lotului național de culturism și fitness și realizator al emisiunii „Generația Fit”, difuzată la TVR 2. Vestea decesului a fost anunțată duminică, 11 octombrie, de către Federația Română de Culturism și Fitness.

„Astăzi este o zi nespus de grea pentru întreaga noastră comunitate. Cu adâncă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la Daniel Oprea, un stâlp de susținere și un coleg de neînlocuit.

Daniel s-a remarcat întotdeauna printr-o corectitudine și o bunătate rare, fiind caracterizat de o dăruire totală față de tot ceea ce făcea. Un om de bază al Federației noastre, un sprijin de nădejde pentru fiecare dintre noi.

Noblețea lui sufletească și atașamentul față de valorile federației au lăsat o amprentă adâncă în inimile tuturor celor care au avut onoarea să lucreze alături de el. Plecarea lui lasă un gol uriaș în colectivul nostru și în inimile tuturor celor care l-au prețuit.

Federația Română de Culturism și Fitness transmite cele mai sincere condoleanțe familiei îndoliate și celor apropiați. Suntem alături de dumneavoastră în aceste momente de grea încercare. Dumnezeu să-l ierte și să-i odihnească sufletul în pace!”, a transmis Federația Română de Culturism și Fitness.

Daniel Oprea s-a stins din viață /Foto: FRCF

Daniel Oprea a fost profesor la Facultatea de Educație Fizică și Sport și membru al Federației de Culturism și de Fitness. Acesta a devenit cunoscut publicului larg prin intermediul emisiunii realizate la TVR 2. În cadrul producției „Generația Fit”, Daniel Oprea promova un stil de viață activ, însoțit de o alimentație sănătoasă.

 

CITEȘTE ȘI:

Tragedie românească în Italia! Nina a murit la vârsta de 51 de ani, după ce i s-a făcut rău la muncă

Răsturnare de situație în cazul lui Constantin Găbureanu, românul găsit mort într-un râu din Italia. Cine l-ar fi ucis, de fapt

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Accident grav în Vâlcea, din cauza vitezei! Un șofer de 25 de ani și două tinere de 17 ani au murit
Accident grav în Vâlcea, din cauza vitezei! Un șofer de 25 de ani și două tinere de 17 ani au murit
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China: „Doctorița nu mai făcea față”
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China: „Doctorița nu mai făcea față”
Umflătura misterioasă de sub costumul lui Donald Trump reapare. Imaginile surprinse la un miting din Tennessee
Umflătura misterioasă de sub costumul lui Donald Trump reapare. Imaginile surprinse la un miting din Tennessee
Tragedie românească în Italia! Nina a murit la vârsta de 51 de ani, după ce i s-a făcut rău la muncă
Tragedie românească în Italia! Nina a murit la vârsta de 51 de ani, după ce i s-a făcut rău la muncă
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Vești importante pentru suporteri!
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Vești importante pentru suporteri!
După 9 ani de exil, soțul Marcelei Topor se pregătește de întoarcere! Românca așteaptă revenirea bărbatului care a vrut să rupă Catalonia de Spania
Mediafax
După 9 ani de exil, soțul Marcelei Topor se pregătește de întoarcere! Românca așteaptă revenirea bărbatului care a vrut să rupă Catalonia de Spania
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși”
Adevarul
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși”
De ce plătesc românii energie scumpă, deși hidrocentralele și reactoarele nucleare o produc la costuri reduse
Digi24
De ce plătesc românii energie scumpă, deși hidrocentralele și reactoarele nucleare o produc la costuri reduse
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport.ro
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu”
Click.ro
Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Digi24
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Promotor.ro
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Mediafax Italia
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Mediafax Spania
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.