Doliu în televiziune! Daniel Oprea a murit la vârsta de 52 de ani. Care ar fi cauza decesului

Este doliu în televiziune! Daniel Oprea, nutriționist al lotului național de culturism și fitness și realizator al emisiunii „Generația Fit”, s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 52 de ani, cu doar câteva zile înainte de ziua sa de naștere. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către Federația Română de Culturism și Fitness.

Daniel Oprea a murit duminică, 11 octombrie, cu doar două zile înainte să împlinească 53 de ani. Potrivit apropiaților, acesta s-a stins din viață în urma unui infarct. Însă, până acum, cauza oficială a decesului nu a fost făcută publică.

Daniel Oprea a murit

Daniel Oprea a fost profesor de educație fizică și sport, nutriționist al lotului național de culturism și fitness și realizator al emisiunii „Generația Fit”, difuzată la TVR 2. Vestea decesului a fost anunțată duminică, 11 octombrie, de către Federația Română de Culturism și Fitness.

„Astăzi este o zi nespus de grea pentru întreaga noastră comunitate. Cu adâncă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la Daniel Oprea, un stâlp de susținere și un coleg de neînlocuit. Daniel s-a remarcat întotdeauna printr-o corectitudine și o bunătate rare, fiind caracterizat de o dăruire totală față de tot ceea ce făcea. Un om de bază al Federației noastre, un sprijin de nădejde pentru fiecare dintre noi. Noblețea lui sufletească și atașamentul față de valorile federației au lăsat o amprentă adâncă în inimile tuturor celor care au avut onoarea să lucreze alături de el. Plecarea lui lasă un gol uriaș în colectivul nostru și în inimile tuturor celor care l-au prețuit. Federația Română de Culturism și Fitness transmite cele mai sincere condoleanțe familiei îndoliate și celor apropiați. Suntem alături de dumneavoastră în aceste momente de grea încercare. Dumnezeu să-l ierte și să-i odihnească sufletul în pace!”, a transmis Federația Română de Culturism și Fitness.

Daniel Oprea a fost profesor la Facultatea de Educație Fizică și Sport și membru al Federației de Culturism și de Fitness. Acesta a devenit cunoscut publicului larg prin intermediul emisiunii realizate la TVR 2. În cadrul producției „Generația Fit”, Daniel Oprea promova un stil de viață activ, însoțit de o alimentație sănătoasă.

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