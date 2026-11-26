Brașovul se numără printre orașele în care românii și-ar dori cel mai mult să locuiască, depășind Cluj-Napoca în preferințele participanților la un sondaj realizat recent. Dacă tinerii sunt atrași în special de oportunitățile profesionale, odată cu înaintarea în vârstă, calitatea vieții și apropierea de familie devin prioritare.

La sondajul realizat de platforma Imobiliare.ro au participat aproximativ 2.400 de persoane, iar rezultatele evidențiază diferențe semnificative între preferințele reprezentanților celor patru generații analizate.

În cazul tinerilor cu vârste între 18 și 29 de ani, Bucureștiul ocupă prima poziție, cu 35% dintre opțiunile exprimate. Principalele avantaje ale Capitalei sunt, în opinia acestora, oportunitățile de angajare și perspectivele unor câștiguri salariale mai mari.

Pe locul al doilea se află Brașovul, cu 16%, urmat de Cluj-Napoca, cu 12%, în timp ce Iașiul și Timișoara au obținut câte 8%.

Brașovul, orașul preferat al românilor de peste 45 de ani

În rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, diferența dintre București și Brașov este mult mai redusă. Capitala a obținut 24% dintre opțiunile respondenților, în timp ce orașul de la poalele Tâmpei a fost ales de 22% dintre aceștia.

Sibiul și Timișoara au obținut câte 8%, în timp ce Cluj-Napoca a fost preferat de doar 7% dintre participanții din această categorie de vârstă.

Brașovul ocupă prima poziție în clasament în cazul persoanelor cu vârste între 46 și 61 de ani, fiind ales de un sfert dintre respondenți. Pentru această generație, posibilitatea de a beneficia de condiții de viață mai bune, legăturile de familie și oferta culturală influențează în mod semnificativ alegerea.

Orașul de la poalele Tâmpei se află pe primul loc și în preferințele persoanelor cu vârste între 62 și 80 de ani, cu 17% dintre opțiuni, fiind urmat de București, cu 16%, și Sibiu, cu 11%.

Ce îi împiedică pe români să se mute în orașul preferat

Situația financiară reprezintă un obstacol important pentru persoanele care intenționează să se stabilească într-un alt oraș, indiferent de generația din care fac parte.

Aproximativ 60% dintre respondenții cu vârste sub 30 de ani consideră că mutarea în Capitală presupune costuri ridicate.

Cheltuielile aferente achiziționării sau închirierii unei locuințe și mutării propriu-zise reprezintă un impediment și pentru 41% dintre persoanele cu vârste între 30 și 45 de ani.

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